Удар РФ по Харькову: аварийно-спасательные работы завершены, удалось спасти четырех человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы на месте вражеского авиаудара.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате террористической атаки россиян по медицинскому учреждению пострадали 17 человек, из них - 1 ребенок.

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Спасателям удалось спасти 4 человека.

Сообщается, что к ликвидации последствий привлекались 46 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС, а также психологи, кинологи и пиротехники ГСЧС.

Напомним, сегодня, 25 июля, рашисты ударили КАБом по медучреждению в Харькове. Под ударом оказался Индустриальный район. По последним данным, медики оказали помощь 17 людям, в частности - 12-летней девочке.







