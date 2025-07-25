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Новости Фото Обстрелы Харькова
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Удар РФ по Харькову: аварийно-спасательные работы завершены, удалось спасти четырех человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы на месте вражеского авиаудара.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате террористической атаки россиян по медицинскому учреждению пострадали 17 человек, из них - 1 ребенок.

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Спасателям удалось спасти 4 человека.

Удар РФ по Харькову 25 июля

Сообщается, что к ликвидации последствий привлекались 46 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС, а также психологи, кинологи и пиротехники ГСЧС.

Напомним, сегодня, 25 июля, рашисты ударили КАБом по медучреждению в Харькове. Под ударом оказался Индустриальный район. По последним данным, медики оказали помощь 17 людям, в частности - 12-летней девочке.

Удар РФ по Харькову 25 июля
Удар РФ по Харькову 25 июля
Удар РФ по Харькову 25 июля
Удар РФ по Харькову 25 июля

Автор: 

обстрел (28691) Харьков (7682) Харьковская область (1337) Харьковский район (454)


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В Харькове аварийно-спасательные работы окончены, Елабуге и Набережным Челнам приготовиться!
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25.07.2025 18:29 Ответить
 
 