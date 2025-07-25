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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Оккупанты ударили беспилотником по центральной части Харькова: поврежден многоквартирный дом

дрон черника

Вечером 25 июля российские захватчики ударили беспилотником по центральной части Харькова в Киевском районе. Враг применил БпЛА "Черника".

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Прилет БПЛА "Черника" по центральной части Харькова в Киевском районе. Вокруг - жилая застройка. Последствия уточняем, - сообщил Терехов в 19:45.

По уточненной информации, прилет - в дорогу, рядом - жилые дома и медицинское учреждение. Детали уточняем, - сообщил в 19:48.

Поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется, - сообщил городской голова в 19:55.

Смотрите также: Удар РФ по Харькову: аварийно-спасательные работы завершены, удалось спасти 4 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3998) Харьков (7682) атака (469) Харьковская область (1337) Харьковский район (454)


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Топ комментарии
+1
Що тобі не подобається?! бери лопату і іди збивати ці Чірнікі!
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25.07.2025 20:21 Ответить
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Цих "чернік" було 650шт але 649 було збито антидроноаими дронами від лідора ..а один таки прорвався через "армію дронів" від федорова
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25.07.2025 20:08 Ответить
Що тобі не подобається?! бери лопату і іди збивати ці Чірнікі!
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25.07.2025 20:21 Ответить
русня отримала індульгенцію від рудого робити все, що вона хоче до 2 вересня, а далі будуть наступні 50 днів...
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25.07.2025 20:18 Ответить
сказ на вас напав.
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25.07.2025 20:30 Ответить
а ж кажу - сказ на вас напав!
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25.07.2025 20:34 Ответить
і ти справді думаєш, що то, що ти говориш когось цікавить?
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25.07.2025 20:38 Ответить
отбой, передавай зміну...
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25.07.2025 20:39 Ответить
Твої речі тобі в плечі!
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25.07.2025 20:45 Ответить
сіль
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25.07.2025 20:48 Ответить
обучюю кацапа мові - необучєме
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25.07.2025 20:51 Ответить
або сіль або глаза
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25.07.2025 20:53 Ответить
шо б
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25.07.2025 20:56 Ответить
і виключи букву "ы"
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25.07.2025 20:58 Ответить
цікавенький кацапьонок
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25.07.2025 20:46 Ответить
 
 