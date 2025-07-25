Оккупанты ударили беспилотником по центральной части Харькова: поврежден многоквартирный дом

Вечером 25 июля российские захватчики ударили беспилотником по центральной части Харькова в Киевском районе. Враг применил БпЛА "Черника".

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Прилет БПЛА "Черника" по центральной части Харькова в Киевском районе. Вокруг - жилая застройка. Последствия уточняем, - сообщил Терехов в 19:45.

По уточненной информации, прилет - в дорогу, рядом - жилые дома и медицинское учреждение. Детали уточняем, - сообщил в 19:48.

Поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется, - сообщил городской голова в 19:55.

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