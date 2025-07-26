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Новости Обстрелы Харькова
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Взрывы прогремели в Харькове: враг атакует КАБами

взрывы, дым

В ночь на 26 июля в Харькове прогремели взрывы. Российские захватчики атаковали город КАБами.

Об этом в телеграм сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков - под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны", - сообщил он в 00:10.

"Взрывы, предварительно, в Киевском районе города", - сообщил Терехов в 00:13.

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Автор: 

обстрел (28706) Харьков (7682) КАБ (413) Харьковская область (1337) Харьковский район (454)


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Гніди зелені не можуть захистити громадян, і рятуватися теж не дають - зробили з країни концтабір. хоча офіційно ніякої війни немає.
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26.07.2025 00:43 Ответить
 
 