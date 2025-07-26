Взрывы прогремели в Харькове: враг атакует КАБами
В ночь на 26 июля в Харькове прогремели взрывы. Российские захватчики атаковали город КАБами.
Об этом в телеграм сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков - под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны", - сообщил он в 00:10.
"Взрывы, предварительно, в Киевском районе города", - сообщил Терехов в 00:13.
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stanis nasvaiko
показать весь комментарий26.07.2025 00:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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