Взрывы прогремели в Харькове: враг атакует КАБами

В ночь на 26 июля в Харькове прогремели взрывы. Российские захватчики атаковали город КАБами.

Об этом в телеграм сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков - под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны", - сообщил он в 00:10.

"Взрывы, предварительно, в Киевском районе города", - сообщил Терехов в 00:13.

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