Взрывы прогремели в Днепре и Харькове: россияне атакуют баллистикой
В ночь на субботу, 26 июля, в Харькове и Днепре раздавались взрывы. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьковщине и цель на Днепр.
Также сообщалось о движении ракет на Каменское и Кременчуг.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 01:37 сообщил о взрывах в Днепре.
"Днепр. Взрывы. Область находиться в укрытиях. Угроза актуальна до отбоя тревоги", - написал он.
Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе на фоне ракетной атаки врага.
"Предварительно: два ракетных удара за пределами города и один - в городе. Информацию уточняем. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", - написал он в 01:36.
"В Харькове взрыв. Киевский район", - сообщил городской голова в 01:36.
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Днепр в огне, пожары по городу...
А ещё 38 дней будет то же самое по городам Украины. И только потооооом.....будут (?) санкции... против СОСЕДЕЙ РОССИИ.