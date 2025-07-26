Взрывы прогремели в Днепре и Харькове: россияне атакуют баллистикой

В ночь на субботу, 26 июля, в Харькове и Днепре раздавались взрывы. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьковщине и цель на Днепр.

Также сообщалось о движении ракет на Каменское и Кременчуг.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 01:37 сообщил о взрывах в Днепре.

"Днепр. Взрывы. Область находиться в укрытиях. Угроза актуальна до отбоя тревоги", - написал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе на фоне ракетной атаки врага.

"Предварительно: два ракетных удара за пределами города и один - в городе. Информацию уточняем. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", - написал он в 01:36.

"В Харькове взрыв. Киевский район", - сообщил городской голова в 01:36.

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