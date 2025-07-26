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Новости Взрывы в Днепропетровске Обстрелы Харькова Атака на Днепр
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Взрывы прогремели в Днепре и Харькове: россияне атакуют баллистикой

взрывы, дым

В ночь на субботу, 26 июля, в Харькове и Днепре раздавались взрывы. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьковщине и цель на Днепр.

Также сообщалось о движении ракет на Каменское и Кременчуг.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 01:37 сообщил о взрывах в Днепре.

"Днепр. Взрывы. Область находиться в укрытиях. Угроза актуальна до отбоя тревоги", - написал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе на фоне ракетной атаки врага.

"Предварительно: два ракетных удара за пределами города и один - в городе. Информацию уточняем. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", - написал он в 01:36.

"В Харькове взрыв. Киевский район", - сообщил городской голова в 01:36.

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Автор: 

Днепр (4480) обстрел (28706) Харьков (7688) Днепропетровская область (4273) Харьковская область (1337) Днепровский район (137) Харьковский район (463)


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К сожалению, "набумажный" ПЭТРИОТ не особо эффективен против баллистики и крылатых ракет.
Днепр в огне, пожары по городу...
А ещё 38 дней будет то же самое по городам Украины. И только потооооом.....будут (?) санкции... против СОСЕДЕЙ РОССИИ.
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26.07.2025 05:01 Ответить
А де Україньски ракети ,у відповідь, по Туле , Рязані , то що ????
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26.07.2025 06:29 Ответить
Нам не можна, бо нами управляють західні *демократи*.
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26.07.2025 08:17 Ответить
Це Єрмак - західний демократ?
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26.07.2025 09:19 Ответить
 
 