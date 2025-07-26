Ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області: один загиблий (оновлено). ФОТОрепортаж

Протягом ночі російські загарбники атакували Дніпро та область "шахедами" та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють начальник ОВА Сергій Лисак та міський голова Дніпра Борис Філатов.

Ворожі сили атакували Кам'янське вночі 26 липня. Тоді очільник ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи у Кам'янському. Він зазначив, що противник здійснив ракетну атаку.

Міський голова Андрій Білоусов зазначив, що внаслідок ракетної атаки сталася пожежа.

"Будь ласка, дотримуйтеся інформаційної тиші. Офіційні повідомлення та деталі – згодом", – написав він.

Під атакою також опинилося Дніпро. Так, вночі там лунали вибухи. За даними міського голови Філатова, внаслідок атаки є загиблий.

"На жаль в житловій багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", – повідомив о 6:37 мер Борис Філатов.

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок атаки по Дніпру, понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці – зайнялися авто.

Кілька загорянь – і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо – дістали поранення.

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