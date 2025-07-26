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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака на Дніпро
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Ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області: один загиблий (оновлено). ФОТОрепортаж

Протягом ночі російські загарбники атакували Дніпро та область "шахедами" та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють начальник ОВА Сергій Лисак та міський голова Дніпра Борис Філатов.

Ворожі сили атакували Кам'янське вночі 26 липня. Тоді очільник ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи у Кам'янському. Він зазначив, що противник здійснив ракетну атаку.

Міський голова Андрій Білоусов зазначив, що внаслідок ракетної атаки сталася пожежа.

"Будь ласка, дотримуйтеся інформаційної тиші. Офіційні повідомлення та деталі – згодом", – написав він.

Під атакою також опинилося Дніпро. Так, вночі там лунали вибухи. За даними міського голови Філатова, внаслідок атаки є загиблий.

"На жаль в житловій багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", – повідомив о 6:37 мер Борис Філатов.

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок атаки по Дніпру, понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці – зайнялися авто.

Кілька загорянь – і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо – дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Дніпрі та Харкові: росіяни атакують балістикою

Обстріли Дніпра
Обстріли Дніпра
Обстріли Дніпра
Обстріли Дніпра
Обстріли Дніпра



Автор: 

Дніпро (3341) Дніпропетровська область (4054) Дніпровський район (139) Криворізький район (173) Кам’янське (2)


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Топ коментарі
+6
Трампові 50 днів для прутня, в реаліях його щоденних убивств Українців!
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26.07.2025 07:50 Відповісти
+4
Зато хочпоржалі у 2019.
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26.07.2025 07:33 Відповісти
+3
Гнусава зелена гнида у відповідь бити по кацапам не буде, у романі воно про це не домовлялося
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26.07.2025 08:04 Відповісти
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Зато хочпоржалі у 2019.
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26.07.2025 07:33 Відповісти
Так а що він зараз може зробити звідти, як у 2019 вже всіх зробили? Про що й мова.
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26.07.2025 08:09 Відповісти
МВГ мобільні вогневі групи ЗСУ вже втратили будь який сенс, тому потрібно їх замінити цивільними, непридатними, жінками, молоддю, пенсіонерами, а військових з числа МВГ направити на нуль в окопи, де катастрофічно не вистачає піхоти!
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26.07.2025 07:34 Відповісти
Ти думаєш, що кілька тисяч людей з МВГ зроблять погоду на фронті?
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26.07.2025 07:46 Відповісти
сьогодні воюють в окопах ремонтники і зв'язківці, піхоти вже немає. Кілька тисяч піхотинців конче потрібні в бойових бригадах!
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26.07.2025 07:56 Відповісти
Ну через місяць закінчаться і піхотинці з мвг, а що далі робити, кого в окоп гнати?
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26.07.2025 08:05 Відповісти
В тилу ще мільйони здорових чоловіків та жінок, приватні охоронці, поліція, прокуратура, суди, митниця, держслужбовці, мисливці, спортсмени.
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26.07.2025 08:52 Відповісти
А ти себе з цього переліку до кого відносиш?
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26.07.2025 09:23 Відповісти
Я свій військовий обов'язок виконую не перший рік.
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26.07.2025 09:54 Відповісти
Трампові 50 днів для прутня, в реаліях його щоденних убивств Українців!
показати весь коментар
26.07.2025 07:50 Відповісти
Гнусава зелена гнида у відповідь бити по кацапам не буде, у романі воно про це не домовлялося
показати весь коментар
26.07.2025 08:04 Відповісти
Черговий рашиський злочин , все це відбуваєтся від безкарності ,якби подібні відповіді були по рашиським містам зокрема по москві тоді і ворог задумавсяю.
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26.07.2025 08:08 Відповісти
Не по містам, а по НПЗ бити треба. Але єрмак не дозволяє
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26.07.2025 09:42 Відповісти
Оце так нічка!
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26.07.2025 08:10 Відповісти
Це точно. Аж будинок хитався.
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26.07.2025 08:14 Відповісти
 
 