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Враг нанес комбинированный удар по Днепру и области: один погибший (обновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки атаки на Дніпро

В течение ночи российские захватчики атаковали Днепр и область "шахедами" и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают начальник ОВА Сергей Лысак и городской голова Днепра Борис Филатов.

Вражеские силы атаковали Каменское ночью 26 июля. Тогда глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в Каменском. Он отметил, что противник совершил ракетную атаку.

Городской голова Андрей Белоусов отметил, что в результате ракетной атаки произошел пожар.

"Пожалуйста, придерживайтесь информационной тишины. Официальные сообщения и детали - позже", - написал он.

Под атакой также оказался Днепр. Так, ночью там раздавались взрывы. По данным городского головы Филатова, в результате атаки есть погибший.

"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", уже есть погибший", - сообщил в 6:37 мэр Борис Филатов.

Позже Лысак сообщил, что в результате атаки по Днепру, побита многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке – загорелисьь автомобили.

Несколько возгораний – и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.Погиб один человек, еще четверо – получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Днепре и Харькове: россияне атакуют баллистикой

Обстріли Дніпра
Обстріли Дніпра
Обстріли Дніпра
Обстріли Дніпра
Обстріли Дніпра



Автор: 

Днепр (4480) Днепропетровская область (4273) Днепровский район (137) Криворожский район (161) Каменское (1)


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Топ комментарии
+4
Зато хочпоржалі у 2019.
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26.07.2025 07:33 Ответить
+4
Трампові 50 днів для прутня, в реаліях його щоденних убивств Українців!
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26.07.2025 07:50 Ответить
+3
Ну через місяць закінчаться і піхотинці з мвг, а що далі робити, кого в окоп гнати?
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26.07.2025 08:05 Ответить
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Зато хочпоржалі у 2019.
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26.07.2025 07:33 Ответить
Так а що він зараз може зробити звідти, як у 2019 вже всіх зробили? Про що й мова.
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26.07.2025 08:09 Ответить
МВГ мобільні вогневі групи ЗСУ вже втратили будь який сенс, тому потрібно їх замінити цивільними, непридатними, жінками, молоддю, пенсіонерами, а військових з числа МВГ направити на нуль в окопи, де катастрофічно не вистачає піхоти!
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26.07.2025 07:34 Ответить
Ти думаєш, що кілька тисяч людей з МВГ зроблять погоду на фронті?
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26.07.2025 07:46 Ответить
сьогодні воюють в окопах ремонтники і зв'язківці, піхоти вже немає. Кілька тисяч піхотинців конче потрібні в бойових бригадах!
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26.07.2025 07:56 Ответить
Ну через місяць закінчаться і піхотинці з мвг, а що далі робити, кого в окоп гнати?
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26.07.2025 08:05 Ответить
В тилу ще мільйони здорових чоловіків та жінок, приватні охоронці, поліція, прокуратура, суди, митниця, держслужбовці, мисливці, спортсмени.
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26.07.2025 08:52 Ответить
А ти себе з цього переліку до кого відносиш?
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26.07.2025 09:23 Ответить
Трампові 50 днів для прутня, в реаліях його щоденних убивств Українців!
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26.07.2025 07:50 Ответить
Гнусава зелена гнида у відповідь бити по кацапам не буде, у романі воно про це не домовлялося
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26.07.2025 08:04 Ответить
Черговий рашиський злочин , все це відбуваєтся від безкарності ,якби подібні відповіді були по рашиським містам зокрема по москві тоді і ворог задумавсяю.
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26.07.2025 08:08 Ответить
Оце так нічка!
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26.07.2025 08:10 Ответить
Це точно. Аж будинок хитався.
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26.07.2025 08:14 Ответить
 
 