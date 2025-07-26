Враг нанес комбинированный удар по Днепру и области: один погибший (обновлено). ФОТОрепортаж

В течение ночи российские захватчики атаковали Днепр и область "шахедами" и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают начальник ОВА Сергей Лысак и городской голова Днепра Борис Филатов.

Вражеские силы атаковали Каменское ночью 26 июля. Тогда глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в Каменском. Он отметил, что противник совершил ракетную атаку.

Городской голова Андрей Белоусов отметил, что в результате ракетной атаки произошел пожар.

"Пожалуйста, придерживайтесь информационной тишины. Официальные сообщения и детали - позже", - написал он.

Под атакой также оказался Днепр. Так, ночью там раздавались взрывы. По данным городского головы Филатова, в результате атаки есть погибший.

"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", уже есть погибший", - сообщил в 6:37 мэр Борис Филатов.

Позже Лысак сообщил, что в результате атаки по Днепру, побита многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке – загорелисьь автомобили.

Несколько возгораний – и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.Погиб один человек, еще четверо – получили ранения.

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