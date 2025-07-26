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Новости Обстрелы Днепропетровщины Атака на Днепр
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Последствия атаки РФ на Днепропетровщину: 3 погибших, 6 раненых, повреждены многоэтажки, промпредприятия и ТЦ (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированной комбинированной атаки на Днепропетровщину предварительно 2 человека погибли, еще 5 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, частичным разрушениям подвергся многоквартирный жилой дом, повреждены промышленные предприятия и торговый центр. На многих локациях возникли пожары. Работы продолжаются.

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Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина
Днепропетровщина

К ликвидации последствий привлечено более 270 спасателей и 70 единиц техники ГСЧС.

Обновленная информация

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больнице Днепра умерла 21-летняя пострадавшая из-за ночной массированной атаки.

По уточненным данным, в областном центре пострадали два человека. В больнице находятся мужчины 46 и 33 лет. Их состояние медики оценивают как среднее.

Всего в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали.

"Также есть повреждения в Каменском. Там побиты многоэтажки и учебное заведение. Всего выбиты не менее 200 окон. На месте работают коммунальные службы и гуманитарные организации", - отметил Лысак.

наслідки обстрілів Дніпропетровщини
наслідки обстрілів Дніпропетровщини
наслідки обстрілів Дніпропетровщини
наслідки обстрілів Дніпропетровщини
наслідки обстрілів Дніпропетровщини
наслідки обстрілів Дніпропетровщини
наслідки обстрілів Дніпропетровщини
наслідки обстрілів Дніпропетровщини
наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес комбинированный удар по Днепру и области.

Автор: 

обстрел (28706) ГСЧС (5079) Днепропетровская область (4273)


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Рідним загиблих мої співчуття,пораненим якомога скорішого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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26.07.2025 09:49 Ответить
Всім голосувавшим за голобородьку у 2019 - кожної ночі НЕ СПАТИ
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26.07.2025 10:05 Ответить
Я не йолоп - я теж голосував за Порошенка - але й досі не можу збагнути НАХ.Я 73 % імбецилов обрали голобородьку - ЩОБ ЩО ????
Нехай ці 73 % не сплять не від повітряних тривог - а від нервів та совісті (якщо вона в них є)
Ці бовдури відкинули Україну на 50 років назад
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26.07.2025 11:11 Ответить
Безкраність Пуйла мотивує його до нових злочинів. Пане Малюк, коли ви випустите обіцяні вами два магазина з пістолета в Пуйла? Я вас правильно зрозумів: саме в Пуйла ви обіцяли випустити два магазина? Обов'язково зніміть на відео, як Пуйло буде шарпатися від ваших куль в передсмертній агонії .
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26.07.2025 11:38 Ответить
Ні дронів , ні ракет , ні грошей немає в нашій краіні сьогодні
при зеленій мафіі , яка безбожно краде і тікають за кордон 😡
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26.07.2025 11:43 Ответить
 
 