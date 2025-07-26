Последствия атаки РФ на Днепропетровщину: 3 погибших, 6 раненых, повреждены многоэтажки, промпредприятия и ТЦ (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате массированной комбинированной атаки на Днепропетровщину предварительно 2 человека погибли, еще 5 получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, частичным разрушениям подвергся многоквартирный жилой дом, повреждены промышленные предприятия и торговый центр. На многих локациях возникли пожары. Работы продолжаются.
К ликвидации последствий привлечено более 270 спасателей и 70 единиц техники ГСЧС.
Обновленная информация
Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больнице Днепра умерла 21-летняя пострадавшая из-за ночной массированной атаки.
По уточненным данным, в областном центре пострадали два человека. В больнице находятся мужчины 46 и 33 лет. Их состояние медики оценивают как среднее.
Всего в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали.
"Также есть повреждения в Каменском. Там побиты многоэтажки и учебное заведение. Всего выбиты не менее 200 окон. На месте работают коммунальные службы и гуманитарные организации", - отметил Лысак.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес комбинированный удар по Днепру и области.
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Нехай ці 73 % не сплять не від повітряних тривог - а від нервів та совісті (якщо вона в них є)
Ці бовдури відкинули Україну на 50 років назад
при зеленій мафіі , яка безбожно краде і тікають за кордон 😡