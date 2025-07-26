Враг обстрелял два района Днепропетровской области: погиб мужчина, среди раненых - 14-летняя девочка
Днем 26 июля 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никопольщину и атаковали FPV-дроном Синельниковский район Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на Никопольщине погиб 66-летний мужчина. Трагедия произошла из-за артиллерийского обстрела Червоногригорьевской громады.
В Межевской громаде Синельниковского района в результате удара FPV-дроном - трое пострадавших. 14-летняя девочка, женщина 49 лет и мужчина - 57. Всем оказали помощь на месте.
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