Враг обстрелял два района Днепропетровской области: погиб мужчина, среди раненых - 14-летняя девочка

Днем 26 июля 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никопольщину и атаковали FPV-дроном Синельниковский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Никопольщине погиб 66-летний мужчина. Трагедия произошла из-за артиллерийского обстрела Червоногригорьевской громады.

В Межевской громаде Синельниковского района в результате удара FPV-дроном - трое пострадавших. 14-летняя девочка, женщина 49 лет и мужчина - 57. Всем оказали помощь на месте.

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