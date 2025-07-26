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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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"Епіцентр" у Кам’янському повністю знищено ударом РФ. ФОТО

Сьогодні, 26 липня, вночі російськими ракетами зруйновано ще один торговельний центр "Епіцентр" - у місті Кам’янському на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії.

Як зазначається, ТЦ площею понад 11 000 м² було повністю знищено.

Епіцентр у Кам’янському знищено

"Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України. Ми щиро вдячні Господу, що жоден із працівників не постраждав", - йдеться у заяві.

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"Ми обов’язково відновимо роботу в Кам’янському. Але зараз - ми разом з нашими працівниками, мешканцями міста, усіма, для кого ця втрата болить так само, як і нам. З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м. Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією", - додають у компанії.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області. Згодом стало відомо про 3 загиблих, 6 поранених через атаку РФ на Дніпропетровщину. Пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ

Автор: 

обстріл (30030) Епіцентр (75) Кам’янське (29)


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Топ коментарі
+13
Давно пишу - бити по торговим центрам мацкви ночью , щоб масквичи не мали комфортно жити . Може тоді почне щось доходити до росіян.
ось хутин боиться мобилизувати москвичей , щоб не було протестів . Так треба до протестів підтовкнути
а поки що кацапи бʼють по українським ТРЦ і провокують протести
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26.07.2025 14:10 Відповісти
+4
Зе вже потужно відбомбився балаболістичними ракетами. Як таке можна було не помітити?
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26.07.2025 14:32 Відповісти
+2
До війни шуткували, що бомба завжди влучає в епіцентр. Хто ж знав, що таке взагалі можливо!
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26.07.2025 14:13 Відповісти
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Давно пишу - бити по торговим центрам мацкви ночью , щоб масквичи не мали комфортно жити . Може тоді почне щось доходити до росіян.
ось хутин боиться мобилизувати москвичей , щоб не було протестів . Так треба до протестів підтовкнути
а поки що кацапи бʼють по українським ТРЦ і провокують протести
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26.07.2025 14:10 Відповісти
Чим бити?
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26.07.2025 14:13 Відповісти
Специ знайдуть рішення
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26.07.2025 14:15 Відповісти
Західні партнери не дозволять, скажуть що ро цивільним об'єктам удари неприпустимі. А кацапам можна, вони ж особливі.
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26.07.2025 14:48 Відповісти
можна біти по ТРЦ але не систематично, якби помилково чи відхилився від курсу або спрацювало ворожі атинродові рушниці.... потрібно робити, та не зізнаватись у цьому та не коментувати взагалі як це робить Ізраїль.
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26.07.2025 15:05 Відповісти
До війни шуткували, що бомба завжди влучає в епіцентр. Хто ж знав, що таке взагалі можливо!
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26.07.2025 14:13 Відповісти
Действительно. При попытке обьяснить к чему все идет: не знаю и знать не хочу! Нашутились, емае.
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26.07.2025 14:22 Відповісти
Зе,чому язик в дупі?
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26.07.2025 14:23 Відповісти
Зе вже потужно відбомбився балаболістичними ракетами. Як таке можна було не помітити?
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26.07.2025 14:32 Відповісти
Дякувати Богу люди не постраждали. Все можна відбудувати. Хіба Гереги збідніють? Отримають страховку, купу грошей від "слуг народу, «За майбутнє» і ОПЗЖ", які мають дуже сильний вплив в місті і області, а також центральна влада не пастиме задніх. У Герег все "схвачено".
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26.07.2025 14:41 Відповісти
що старий, що дурний
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26.07.2025 15:02 Відповісти
Може старий і дурний, але всі Епіцентри не варті навіть одного людського життя.
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26.07.2025 15:14 Відповісти
То що, тепер гереги профінансують потужну відповідь по кацапстану???!!!!
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26.07.2025 15:17 Відповісти
Працювала в епіцентрі, гнила контора... Людей тільки шкода..
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26.07.2025 15:43 Відповісти
Успішний бізнес Герег. Прямі інвестиції в Україну. Тому це удар по Україні
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26.07.2025 15:59 Відповісти
Ванья,ти дебіл і крапка..
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26.07.2025 16:17 Відповісти
Так це ти навів цапню на Епіцентр? Куди ти ще цапню наводив, "Січень"?
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26.07.2025 16:24 Відповісти
 
 