"Епіцентр" у Кам’янському повністю знищено ударом РФ. ФОТО

Сьогодні, 26 липня, вночі російськими ракетами зруйновано ще один торговельний центр "Епіцентр" - у місті Кам’янському на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії.

Як зазначається, ТЦ площею понад 11 000 м² було повністю знищено.

"Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України. Ми щиро вдячні Господу, що жоден із працівників не постраждав", - йдеться у заяві.

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"Ми обов’язково відновимо роботу в Кам’янському. Але зараз - ми разом з нашими працівниками, мешканцями міста, усіма, для кого ця втрата болить так само, як і нам. З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м. Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією", - додають у компанії.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області. Згодом стало відомо про 3 загиблих, 6 поранених через атаку РФ на Дніпропетровщину. Пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ