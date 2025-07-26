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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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"Эпицентр" в Каменском полностью уничтожен ударом РФ. ФОТО

Сегодня, 26 июля, ночью российскими ракетами разрушен еще один торговый центр "Эпицентр" - в городе Каменском на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается, ТЦ площадью более 11 000 м² был полностью уничтожен.

Эпицентр в Каменском уничтожен

"Это очередная ужасная потеря для нашей компании и еще один удар по гражданской инфраструктуре Украины. Мы искренне благодарны Господу, что ни один из работников не пострадал", - говорится в заявлении.

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"Мы обязательно возобновим работу в Каменском. Но сейчас - мы вместе с нашими работниками, жителями города, всеми, для кого эта потеря болит так же, как и нам. С начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены семь торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м. Еще два торговых центра прекратили работали вследствие повреждений и близости к зонам боевых действий, а ТЦ в Мелитополе оказался под оккупацией", - добавляют в компании.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес комбинированный удар по Днепру и области. Впоследствии стало известно о 3 погибших, 6 раненых из-за атаки РФ на Днепропетровщину. Повреждены многоэтажка, промпредприятия и ТЦ

Автор: 

обстрел (28706) Эпицентр (36) Каменское (26)


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Топ комментарии
+13
Давно пишу - бити по торговим центрам мацкви ночью , щоб масквичи не мали комфортно жити . Може тоді почне щось доходити до росіян.
ось хутин боиться мобилизувати москвичей , щоб не було протестів . Так треба до протестів підтовкнути
а поки що кацапи бʼють по українським ТРЦ і провокують протести
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26.07.2025 14:10 Ответить
+3
Зе вже потужно відбомбився балаболістичними ракетами. Як таке можна було не помітити?
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26.07.2025 14:32 Ответить
+2
До війни шуткували, що бомба завжди влучає в епіцентр. Хто ж знав, що таке взагалі можливо!
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26.07.2025 14:13 Ответить
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Давно пишу - бити по торговим центрам мацкви ночью , щоб масквичи не мали комфортно жити . Може тоді почне щось доходити до росіян.
ось хутин боиться мобилизувати москвичей , щоб не було протестів . Так треба до протестів підтовкнути
а поки що кацапи бʼють по українським ТРЦ і провокують протести
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26.07.2025 14:10 Ответить
Чим бити?
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26.07.2025 14:13 Ответить
Специ знайдуть рішення
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26.07.2025 14:15 Ответить
Західні партнери не дозволять, скажуть що ро цивільним об'єктам удари неприпустимі. А кацапам можна, вони ж особливі.
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26.07.2025 14:48 Ответить
можна біти по ТРЦ але не систематично, якби помилково чи відхилився від курсу або спрацювало ворожі атинродові рушниці.... потрібно робити, та не зізнаватись у цьому та не коментувати взагалі як це робить Ізраїль.
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26.07.2025 15:05 Ответить
До війни шуткували, що бомба завжди влучає в епіцентр. Хто ж знав, що таке взагалі можливо!
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26.07.2025 14:13 Ответить
Действительно. При попытке обьяснить к чему все идет: не знаю и знать не хочу! Нашутились, емае.
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26.07.2025 14:22 Ответить
Зе,чому язик в дупі?
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26.07.2025 14:23 Ответить
Зе вже потужно відбомбився балаболістичними ракетами. Як таке можна було не помітити?
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26.07.2025 14:32 Ответить
Дякувати Богу люди не постраждали. Все можна відбудувати. Хіба Гереги збідніють? Отримають страховку, купу грошей від "слуг народу, «За майбутнє» і ОПЗЖ", які мають дуже сильний вплив в місті і області, а також центральна влада не пастиме задніх. У Герег все "схвачено".
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26.07.2025 14:41 Ответить
що старий, що дурний
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26.07.2025 15:02 Ответить
Може старий і дурний, але всі Епіцентри не варті навіть одного людського життя.
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26.07.2025 15:14 Ответить
То що, тепер гереги профінансують потужну відповідь по кацапстану???!!!!
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26.07.2025 15:17 Ответить
Працювала в епіцентрі, гнила контора... Людей тільки шкода..
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26.07.2025 15:43 Ответить
Успішний бізнес Герег. Прямі інвестиції в Україну. Тому це удар по Україні
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26.07.2025 15:59 Ответить
 
 