"Эпицентр" в Каменском полностью уничтожен ударом РФ. ФОТО

Сегодня, 26 июля, ночью российскими ракетами разрушен еще один торговый центр "Эпицентр" - в городе Каменском на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается, ТЦ площадью более 11 000 м² был полностью уничтожен.

"Это очередная ужасная потеря для нашей компании и еще один удар по гражданской инфраструктуре Украины. Мы искренне благодарны Господу, что ни один из работников не пострадал", - говорится в заявлении.

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"Мы обязательно возобновим работу в Каменском. Но сейчас - мы вместе с нашими работниками, жителями города, всеми, для кого эта потеря болит так же, как и нам. С начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены семь торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м. Еще два торговых центра прекратили работали вследствие повреждений и близости к зонам боевых действий, а ТЦ в Мелитополе оказался под оккупацией", - добавляют в компании.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес комбинированный удар по Днепру и области. Впоследствии стало известно о 3 погибших, 6 раненых из-за атаки РФ на Днепропетровщину. Повреждены многоэтажка, промпредприятия и ТЦ