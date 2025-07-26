"Эпицентр" в Каменском полностью уничтожен ударом РФ. ФОТО
Сегодня, 26 июля, ночью российскими ракетами разрушен еще один торговый центр "Эпицентр" - в городе Каменском на Днепропетровщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании.
Как отмечается, ТЦ площадью более 11 000 м² был полностью уничтожен.
"Это очередная ужасная потеря для нашей компании и еще один удар по гражданской инфраструктуре Украины. Мы искренне благодарны Господу, что ни один из работников не пострадал", - говорится в заявлении.
"Мы обязательно возобновим работу в Каменском. Но сейчас - мы вместе с нашими работниками, жителями города, всеми, для кого эта потеря болит так же, как и нам. С начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены семь торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м. Еще два торговых центра прекратили работали вследствие повреждений и близости к зонам боевых действий, а ТЦ в Мелитополе оказался под оккупацией", - добавляют в компании.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес комбинированный удар по Днепру и области. Впоследствии стало известно о 3 погибших, 6 раненых из-за атаки РФ на Днепропетровщину. Повреждены многоэтажка, промпредприятия и ТЦ
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ось хутин боиться мобилизувати москвичей , щоб не було протестів . Так треба до протестів підтовкнути
а поки що кацапи бʼють по українським ТРЦ і провокують протести