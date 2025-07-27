Рашисти били по Нікопольщині та Синельниківщині: 4 людини поранені, є пошкодження. ФОТО

Від вечора 26 липня війська РФ атакували два райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Нікопольському району окупанти цілили з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Скеровували fpv-дрони та скидали боєприпас з БпЛА. Дісталося райцентру та Марганецькій громаді.

"Постраждали четверо людей - чоловіки 47 та 60 років, жінки 40 й 58 років. Вони під наглядом лікарів", - уточнив Лисак.

За його інформацією, у населених пунктах понівечено 5 приватних будинків і лінію електропередач.

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На Синельниківщині гучно було у Великомихайлівській та Межівській громадах. По них противник вдарив fpv-дронами.

Минулося без поранених. Серед пошкодженого – інфраструктура та оселя місцевих.

Вранці захисники неба знищили над областю ворожий безпілотник. Про це повідомили в ПвК.