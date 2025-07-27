Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

27 липня російські війська били по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.

Так на Нікопольщині через ворожий обстріл постраждав 54-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Відновлюватися буде вдома.

Загалом за день район пережив понад півтора десятка атак – на Нікополь, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади. По них противник бив fpv-дронами й з важкої артилерії.

Сталося декілька займань. Горіли оселя місцевих і сухостій. Пошкоджені дев'ятиповерхівка, гуртожиток закладу освіти та 5 авто.

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Крім того, рашисти били по Межівській, Покровській та Великомихайлівській громадах Синельниківщини. Туди росіяни скерували БпЛА та КАБи.

Минулося без поранених. Втім, є руйнування. Вогнем охопило одне з приміщень сільгосппідприємства, на приватних подвір'ях – будинок і дах літньої кухні. Зачепило дім, газогін, машину.

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