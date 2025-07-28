Оккупанты в течение дня атаковали два района Днепропетровщины: трое раненых, повреждены дома, возникли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня понедельника, 28 июля, российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Из-за вражеских обстрелов есть пострадавшие и разрушения.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По Никопольщине оккупанты били беспилотниками и артиллерией. Под вражеским ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская громады.

Пострадала 59-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Из-за российских обстрелов возникли пожары. Повреждены 9 частных домов, с десяток хозяйственных построек, еще 2 - уничтожены. Изуродована инфраструктура, задело линии электропередач.

На Синельниковщине российская армия атаковала Межевскую, Маломихайловскую и Покровскую громады. Оккупанты применили БпЛА и КАБы. Ранения получили 45-летний мужчина и 63-летняя женщина. Они в больнице. Их состояние - средней тяжести.

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