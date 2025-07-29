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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Оккупанты ударили баллистической ракетой по зданию в Каменском на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Около двух часов ночи Россия нанесла удар баллистической ракетой по Каменскому, которая попала в одно из зданий в центральной части города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное СМИ Sobitie.

Ракета вызвала значительные разрушения. В результате попадания возник масштабный пожар. Одна женщина погибла, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте трагедии работают спасатели, полиция, городские коммунальные службы и волонтеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в течение дня атаковали два района Днепропетровщины: трое раненых, повреждены дома, произошли пожары. ФОТОрепортаж

Удар по Кам'янському
Удар по Кам'янському
Удар по Кам'янському
Удар по Кам'янському

Автор: 

обстрел (28754) Днепропетровская область (4287) Криворожский район (163) Каменское (2)


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... кацапо-тварини кончені.
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29.07.2025 08:08 Ответить
смерть кацапам..
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29.07.2025 08:21 Ответить
 
 