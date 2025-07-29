Оккупанты ударили баллистической ракетой по зданию в Каменском на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Около двух часов ночи Россия нанесла удар баллистической ракетой по Каменскому, которая попала в одно из зданий в центральной части города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное СМИ Sobitie.

Ракета вызвала значительные разрушения. В результате попадания возник масштабный пожар. Одна женщина погибла, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте трагедии работают спасатели, полиция, городские коммунальные службы и волонтеры.

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