Удар РФ по Каменскому: погибли два человека, пятеро пострадали. Повреждены роддом и отделение городской больницы. ФОТОрепортаж
Ночью враг атаковал ракетой Каменское. Два человека погибли. Еще 5 человек пострадали, среди них - беременная женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Рядом повреждены медучреждения: родильный и отделение городской больницы", - говорится в сообщении.
В результате атаки погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины - "тяжелые". Одна из них - беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести.
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це ти тварь ні разу не палишся, бо кацапи весь час по мирняку луплять, а такі як ти тварі, охороняють західний кордон.
Не треба давати кацапським самкам та личинкам права на життя