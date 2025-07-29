Удар РФ по Каменскому: погибли два человека, пятеро пострадали. Повреждены роддом и отделение городской больницы. ФОТОрепортаж

Ночью враг атаковал ракетой Каменское. Два человека погибли. Еще 5 человек пострадали, среди них - беременная женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Рядом повреждены медучреждения: родильный и отделение городской больницы", - говорится в сообщении.

В результате атаки погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины - "тяжелые". Одна из них - беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести.

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