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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Удар РФ по Каменскому: погибли два человека, пятеро пострадали. Повреждены роддом и отделение городской больницы. ФОТОрепортаж

Ночью враг атаковал ракетой Каменское. Два человека погибли. Еще 5 человек пострадали, среди них - беременная женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Рядом повреждены медучреждения: родильный и отделение городской больницы", - говорится в сообщении.

В результате атаки погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины - "тяжелые". Одна из них - беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили баллистической ракетой по зданию в Каменском на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Кам'янське
Кам'янське
Кам'янське
Кам'янське
Кам'янське

Автор: 

обстрел (28754) Днепропетровская область (4287) Криворожский район (163) Каменское (2)


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суки, відкрийте кордони, щоб жінки в супроводі чоловіків могли народжувати в безпеці, ті хто хоче.
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29.07.2025 08:04 Ответить
Хто зараз на кордоні не пропускає жінок?нехай рожають де завгодно..
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29.07.2025 08:24 Ответить
як ти собі уявляєш жінку одну в пологовому будинку іншої країни без чоловіка? ти то свою б відпустив одну, я навіть не сумніваюся.
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29.07.2025 08:27 Ответить
Що тварь кацапська, ніразу не палишся. Для цього ви виродки і обстрілюєте пологові будинки
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29.07.2025 08:31 Ответить
ти дзьобнутий?

це ти тварь ні разу не палишся, бо кацапи весь час по мирняку луплять, а такі як ти тварі, охороняють західний кордон.
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29.07.2025 08:33 Ответить
Обов'язково треба у відповідь бити по російським мед закладах та пологових будинках.
Не треба давати кацапським самкам та личинкам права на життя
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29.07.2025 08:23 Ответить
 
 