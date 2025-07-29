Враг ночью атаковал Никопольский и Синельниковский районы, погибли два человека, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Ночью под вражескими ударами из артиллерии и БПЛА оказалась Никопольщина. Синельниковский район россияне атаковали FPV-дронами и КАБами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Армия РФ попала по Марганецкой, Покровской громадах и Никополю. Побиты машины. Повреждены 5 частных домов и 2 хозяйственные постройки.

По обновленным данным, из-за вечерних атак на Никополь и Марганец повреждены еще 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж. Повреждены развлекательное заведение, магазин, админздание, инфраструктура и линия электропередач. Загорелся автомобиль.









Продолжались атаки и на Синельниковский район. Агрессор бил по Межевской, Дубовиковской и Славянской громадам. Применял FPV-дроны и КАБ. Погиб один человек, еще двое пострадали.

Повреждены 4 частных дома, админздание, магазины, АЗС, авто. Возникли пожары.

По уточненной информации, вечером враг ударил КАБами по Великомихайловской громаде. Погибла 75-летняя женщина. Пострадал 68-летний мужчина. Поврежден частный дом.

По данным ГСЧС, этой ночью войска российской армии дронами атаковали один из поселков Синельниковского района. В результате там загорелся грузовой автомобиль.

Но когда спасатели начали ликвидацию пожара, то также попали под обстрел.

"Во время тушения пожара враг целенаправленно ударил повторно по спасателям. В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.

Никто из спасателей не пострадал.

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