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Новини Обстріли Харківщини
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5 людей загинули та ше 5 поранені внаслідок російських обстрілів Харківщини

Наслідки російських обстрілів Харківщини

29 липня внаслідок російських обстрілів Харківської області загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро — поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Так орієнтовно о 10:30 збройні сили РФ здійснили обстріл села Новоплатонівка Борівської СТГ Ізюмського району.

Зафіксовано влучання біля магазину, де в цей час людям видавали гуманітарну допомогу — воду. Спалахнула пожежа: вогонь охопив магазин та припаркований автомобіль.

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Загинули дві жінки та троє чоловіків. Ще четверо людей дістали поранення.

За попередньою інформацією, армія РФ вдарила по населеному пункту з РСЗВ.

Також сьогодні, близько 17:30, ворожий FPV-дрон вдарив по м. Куп’янськ: поранення дістав 39-річний чоловік.

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Автор: 

обстріл (30096) жертви (1858) Харківська область (1373) Ізюмський район (110) Куп’янський район (327) Новоплатонівка (1) Куп’янськ (845) війна в Україні (5445)


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