5 людей загинули та ше 5 поранені внаслідок російських обстрілів Харківщини
29 липня внаслідок російських обстрілів Харківської області загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро — поранені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
Так орієнтовно о 10:30 збройні сили РФ здійснили обстріл села Новоплатонівка Борівської СТГ Ізюмського району.
Зафіксовано влучання біля магазину, де в цей час людям видавали гуманітарну допомогу — воду. Спалахнула пожежа: вогонь охопив магазин та припаркований автомобіль.
Загинули дві жінки та троє чоловіків. Ще четверо людей дістали поранення.
За попередньою інформацією, армія РФ вдарила по населеному пункту з РСЗВ.
Також сьогодні, близько 17:30, ворожий FPV-дрон вдарив по м. Куп’янськ: поранення дістав 39-річний чоловік.
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