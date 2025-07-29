Люди погибли во время удара РФ по Новоплатоновке, когда собрались получить воду, - полиция

Российские войска атаковали гражданских возле магазина в Новоплатоновке на Харьковщине, когда те собрались возле него, чтобы получить гуманитарную помощь - воду.

Об этом в эфире Общественного рассказал начальник полиции Харьковщины Петр Токарь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, село остается без водоснабжения, там живут люди, которые категорически отказались эвакуироваться, говорит Токарь.

"Сегодня они собрались, чтобы распределить между собой эту воду. Враг коварно и цинично ударил по этому собранию людей. Пять человек погибли на месте. Кадры слишком ужасны, чтобы их показывать. Люди фактически сгорели, получили травматические ампутации, не совместимые с жизнью", - сказал он.

Напомним, 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района на Харьковщине.

Читайте: Кремль несерьезно относится к миру, Великобритания будет усиливать давление, - посольство