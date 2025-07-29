Люди погибли во время удара РФ по Новоплатоновке, когда собрались получить воду, - полиция
Российские войска атаковали гражданских возле магазина в Новоплатоновке на Харьковщине, когда те собрались возле него, чтобы получить гуманитарную помощь - воду.
Об этом в эфире Общественного рассказал начальник полиции Харьковщины Петр Токарь, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, село остается без водоснабжения, там живут люди, которые категорически отказались эвакуироваться, говорит Токарь.
"Сегодня они собрались, чтобы распределить между собой эту воду. Враг коварно и цинично ударил по этому собранию людей. Пять человек погибли на месте. Кадры слишком ужасны, чтобы их показывать. Люди фактически сгорели, получили травматические ампутации, не совместимые с жизнью", - сказал он.
Напомним, 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района на Харьковщине.
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До ковіду багатьох інженерів відправили на заробітки в Європу, навіть сама мосейчучка багато разів по ТСН казала, що "як добре це для бюджету, заробітчани переказали 10 млрд баксів" і так було декілька років.
Щоб зробити ракету, то треба мінімум три галузі: металообробка, хімічна (двигуни і вибухівка) і електроніка (системи керування в ракеті).
А без відповідних людей метал і мікросхеми - це просто МЕТАЛОЛОМ.
Де ракети? - там де і інженери, токарі, хіміки і т.д. Вигідно було новобудови гнати, а не вчити спеціалістів і давати їм роботу, бо поки дорвалися до влади, то треба нахватати, а 10+ років з школи до базового спеціаліста - нікому це не вигідно, бо довго, а нахватати треба за 5 років.
Як думаєте, чому в раші вже не роблять ТУ-95, бо просто їх зробили німці полонені, німці виїхали, і технологія забута, нажаль зробили німці гарно, що воно за стільки років ще багато літає і працює.
У наш час воювати можна і здалеку, як то робить раша просто кожну ніч, а не тільки "на фронт". Зібрали ракет, запрограмували, натиснули на кнопочки і не треба лізти на пролом, і вони то розуміють добре, бо можна іскандер запустити і там загине багато від залізяки.
А потім кричать: де ракети і т.д. Смішно