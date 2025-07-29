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Новости Обстрелы Харьковщина
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Люди погибли во время удара РФ по Новоплатоновке, когда собрались получить воду, - полиция

Удар РФ по Новоплатоновке в Харьковской области Что известно

Российские войска атаковали гражданских возле магазина в Новоплатоновке на Харьковщине, когда те собрались возле него, чтобы получить гуманитарную помощь - воду.

Об этом в эфире Общественного рассказал начальник полиции Харьковщины Петр Токарь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, село остается без водоснабжения, там живут люди, которые категорически отказались эвакуироваться, говорит Токарь.

"Сегодня они собрались, чтобы распределить между собой эту воду. Враг коварно и цинично ударил по этому собранию людей. Пять человек погибли на месте. Кадры слишком ужасны, чтобы их показывать. Люди фактически сгорели, получили травматические ампутации, не совместимые с жизнью", - сказал он.

Напомним, 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района на Харьковщине.

Читайте: Кремль несерьезно относится к миру, Великобритания будет усиливать давление, - посольство

Автор: 

обстрел (28754) Харьковская область (1356) Изюмский район (110) Новоплатоновка (1)


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Топ комментарии
+13
В 100500й раз спитаю: де балістичні та крилаті ракети власного виробництва? Поки не буде адекватної відбповіді - русня буде вбивати наших громадян.
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29.07.2025 13:54 Ответить
+5
Наш національний лідор позакривав всі ракетні програми в серпні 2019, бо могли постраждати рассіани. А цього він не може допустити.
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29.07.2025 14:09 Ответить
+4
Скиньте Трампу.
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29.07.2025 14:03 Ответить
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В 100500й раз спитаю: де балістичні та крилаті ракети власного виробництва? Поки не буде адекватної відбповіді - русня буде вбивати наших громадян.
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29.07.2025 13:54 Ответить
Наш національний лідор позакривав всі ракетні програми в серпні 2019, бо могли постраждати рассіани. А цього він не може допустити.
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29.07.2025 14:09 Ответить
Вже півтори тисячі запустили по раші, а ви не помітили?
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29.07.2025 14:09 Ответить
Дрон "пекло" де вибузівки 0,02 кг? Він навіть скло не зміг розбити на білгородській держадміністрації.
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29.07.2025 14:13 Ответить
навіть німці в своїх книгах пишуть, що інженерів, токарів, зварників і т.д. треба вчити 5 років універ + мінімум 5 років роботи по спеціальності. В якому університеті готують інженерів з виробництва ракет ???

До ковіду багатьох інженерів відправили на заробітки в Європу, навіть сама мосейчучка багато разів по ТСН казала, що "як добре це для бюджету, заробітчани переказали 10 млрд баксів" і так було декілька років.

Щоб зробити ракету, то треба мінімум три галузі: металообробка, хімічна (двигуни і вибухівка) і електроніка (системи керування в ракеті).

А без відповідних людей метал і мікросхеми - це просто МЕТАЛОЛОМ.

Де ракети? - там де і інженери, токарі, хіміки і т.д. Вигідно було новобудови гнати, а не вчити спеціалістів і давати їм роботу, бо поки дорвалися до влади, то треба нахватати, а 10+ років з школи до базового спеціаліста - нікому це не вигідно, бо довго, а нахватати треба за 5 років.

Як думаєте, чому в раші вже не роблять ТУ-95, бо просто їх зробили німці полонені, німці виїхали, і технологія забута, нажаль зробили німці гарно, що воно за стільки років ще багато літає і працює.
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29.07.2025 14:47 Ответить
так і напиши: українці такі ж криворукі, як і кацапи. тіки у кацапів ракети є, а в нас нема.
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29.07.2025 15:17 Ответить
Про те що бусифікацією розлякали спеціалістів, то також про це багато хто казали і військові в тому числі, бо замість відправити інженера за завод і хай клепає ракети, то бусифікують і на фронт, де інженери гинуть і на тому все. Це кричать дуже багато хто і військові особливо, а потім криві міни чи взагалі нема, нема ракет і т.д. І де клич про роботу на заводи так як в рф і т.д., а нема, бо бо бо ... Є багато людей які готові різати ракети 24/7 і жити на роботі, але ж бусифікатори будуть кричати про "на фронт", а інженерів і токарів професійних не багато, але кому то треба. У москалів на заводи вже мігрантів кличуть тупих і роблять нажаль ... і ті відео сотень шахедів на збірочних лініях вже тільки сліпий не бачив.

У наш час воювати можна і здалеку, як то робить раша просто кожну ніч, а не тільки "на фронт". Зібрали ракет, запрограмували, натиснули на кнопочки і не треба лізти на пролом, і вони то розуміють добре, бо можна іскандер запустити і там загине багато від залізяки.

А потім кричать: де ракети і т.д. Смішно
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29.07.2025 14:54 Ответить
Тобто я так розумію ракет своїх у нас не буде більше ніколи? Так?) Тобто воювати ми будемо м'ясом до останнього українця в надії, що труп ***** протече по Дніпру в Чорне море?
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29.07.2025 15:20 Ответить
Скиньте Трампу.
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29.07.2025 14:03 Ответить
Ну підАри кацапсячі... А люди в деякій мірі самі винні, що евакуюватись не хочуть. Значить їм город та коза дорожчі за життя виявляється? І чого в селі немає колодязів? Мені в спадщину дісталася невелика хата в селі, яку я використовую як дачу в літній період. Так там в кожному дворі, або скважина, або колодязь. Так, глибокі колодязі від 20 до 25 метрів знаходиться вода, але навіть у п'яничок у дворі колодязь є.
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29.07.2025 14:26 Ответить
Саме так. + Тотально не вірять уряду/міндічу.
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29.07.2025 14:39 Ответить
Ну та нехай не вірять, але краще виїхати та жити десь в безпечному місті ніж бути розірваним кацапською бомбою.
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29.07.2025 14:46 Ответить
Так а куди їхати? Скікі осіб Ви готовий прийняти на своїй дачі, та годувати власним коштом?
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29.07.2025 14:40 Ответить
Не треба триндіти. Ті хто залишився в основному пенсіонери. Вони, що пенсію перестануть отримувати? По селах повно пустих хат стоїть. Їх же не навулицю переселяють, а тимчасово в якісь гуртожити, треба обдивитись, знайти житло та т.і.
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29.07.2025 14:44 Ответить
Так я ж Вас саме це спитав: чи зголосилися б Ви зараз покинути геть все що маєте, та переїхати кудись до Закарпаття, шукаючи "покинуту хату", бо в Вас пенсія аж 4000 грн?
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29.07.2025 15:07 Ответить
Без повішання коригувальників, так і далі, буде московіт знати, де і коли збираються Українці!!
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29.07.2025 14:52 Ответить
Те ж самe те що й в Газi
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29.07.2025 15:29 Ответить
 
 