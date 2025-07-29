Люди загинули під час удару РФ по Новоплатонівці, коли зібралися отримати воду, - поліція

Російські війська атакували цивільних біля магазину у Новоплатонівці на Харківщині, коли ті зібралися біля нього, щоб отримати гуманітарну допомогу - воду.

Про це в ефірі Суспільного розповів начальник поліції Харківщини Петро Токар, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, село залишається без водопостачання, там живуть люди, які категорично відмовилися евакуюватися, говорить Токар.

"Сьогодні вони зібралися, щоб розподілити між собою цю воду. Ворог підступно і цинічно вдарив по цьому зібранню людей. П'ятеро людей загинули на місці. Кадри занадто жахливі, щоб їх показувати. Люди фактично згоріли, зазнали травматичних ампутацій, не сумісних з життям", - сказав він.

Нагадаємо, 29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району на Харківщині.

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