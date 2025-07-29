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Новини Обстріли Харківщини
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Люди загинули під час удару РФ по Новоплатонівці, коли зібралися отримати воду, - поліція

Удар РФ по Новоплатонівці на Харківщині Що відомо

Російські війська атакували цивільних біля магазину у Новоплатонівці на Харківщині, коли ті зібралися біля нього, щоб отримати гуманітарну допомогу - воду.

Про це в ефірі Суспільного розповів начальник поліції Харківщини Петро Токар, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, село залишається без водопостачання, там живуть люди, які категорично відмовилися евакуюватися, говорить Токар.

"Сьогодні вони зібралися, щоб розподілити між собою цю воду. Ворог підступно і цинічно вдарив по цьому зібранню людей. П'ятеро людей загинули на місці. Кадри занадто жахливі, щоб їх показувати. Люди фактично згоріли, зазнали травматичних ампутацій, не сумісних з життям", - сказав він.

Нагадаємо, 29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району на Харківщині.

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Автор: 

обстріл (30078) Харківська область (1373) Ізюмський район (110) Новоплатонівка (1)


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Топ коментарі
+13
В 100500й раз спитаю: де балістичні та крилаті ракети власного виробництва? Поки не буде адекватної відбповіді - русня буде вбивати наших громадян.
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29.07.2025 13:54 Відповісти
+5
Наш національний лідор позакривав всі ракетні програми в серпні 2019, бо могли постраждати рассіани. А цього він не може допустити.
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29.07.2025 14:09 Відповісти
+4
Скиньте Трампу.
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29.07.2025 14:03 Відповісти
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В 100500й раз спитаю: де балістичні та крилаті ракети власного виробництва? Поки не буде адекватної відбповіді - русня буде вбивати наших громадян.
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29.07.2025 13:54 Відповісти
Наш національний лідор позакривав всі ракетні програми в серпні 2019, бо могли постраждати рассіани. А цього він не може допустити.
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29.07.2025 14:09 Відповісти
Вже півтори тисячі запустили по раші, а ви не помітили?
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29.07.2025 14:09 Відповісти
Дрон "пекло" де вибузівки 0,02 кг? Він навіть скло не зміг розбити на білгородській держадміністрації.
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29.07.2025 14:13 Відповісти
навіть німці в своїх книгах пишуть, що інженерів, токарів, зварників і т.д. треба вчити 5 років універ + мінімум 5 років роботи по спеціальності. В якому університеті готують інженерів з виробництва ракет ???

До ковіду багатьох інженерів відправили на заробітки в Європу, навіть сама мосейчучка багато разів по ТСН казала, що "як добре це для бюджету, заробітчани переказали 10 млрд баксів" і так було декілька років.

Щоб зробити ракету, то треба мінімум три галузі: металообробка, хімічна (двигуни і вибухівка) і електроніка (системи керування в ракеті).

А без відповідних людей метал і мікросхеми - це просто МЕТАЛОЛОМ.

Де ракети? - там де і інженери, токарі, хіміки і т.д. Вигідно було новобудови гнати, а не вчити спеціалістів і давати їм роботу, бо поки дорвалися до влади, то треба нахватати, а 10+ років з школи до базового спеціаліста - нікому це не вигідно, бо довго, а нахватати треба за 5 років.

Як думаєте, чому в раші вже не роблять ТУ-95, бо просто їх зробили німці полонені, німці виїхали, і технологія забута, нажаль зробили німці гарно, що воно за стільки років ще багато літає і працює.
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29.07.2025 14:47 Відповісти
Про те що бусифікацією розлякали спеціалістів, то також про це багато хто казали і військові в тому числі, бо замість відправити інженера за завод і хай клепає ракети, то бусифікують і на фронт, де інженери гинуть і на тому все. Це кричать дуже багато хто і військові особливо, а потім криві міни чи взагалі нема, нема ракет і т.д. І де клич про роботу на заводи так як в рф і т.д., а нема, бо бо бо ... Є багато людей які готові різати ракети 24/7 і жити на роботі, але ж бусифікатори будуть кричати про "на фронт", а інженерів і токарів професійних не багато, але кому то треба. У москалів на заводи вже мігрантів кличуть тупих і роблять нажаль ... і ті відео сотень шахедів на збірочних лініях вже тільки сліпий не бачив.

У наш час воювати можна і здалеку, як то робить раша просто кожну ніч, а не тільки "на фронт". Зібрали ракет, запрограмували, натиснули на кнопочки і не треба лізти на пролом, і вони то розуміють добре, бо можна іскандер запустити і там загине багато від залізяки.

А потім кричать: де ракети і т.д. Смішно
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29.07.2025 14:54 Відповісти
Скиньте Трампу.
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29.07.2025 14:03 Відповісти
Ну підАри кацапсячі... А люди в деякій мірі самі винні, що евакуюватись не хочуть. Значить їм город та коза дорожчі за життя виявляється? І чого в селі немає колодязів? Мені в спадщину дісталася невелика хата в селі, яку я використовую як дачу в літній період. Так там в кожному дворі, або скважина, або колодязь. Так, глибокі колодязі від 20 до 25 метрів знаходиться вода, але навіть у п'яничок у дворі колодязь є.
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29.07.2025 14:26 Відповісти
Саме так. + Тотально не вірять уряду/міндічу.
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29.07.2025 14:39 Відповісти
Ну та нехай не вірять, але краще виїхати та жити десь в безпечному місті ніж бути розірваним кацапською бомбою.
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29.07.2025 14:46 Відповісти
Так а куди їхати? Скікі осіб Ви готовий прийняти на своїй дачі, та годувати власним коштом?
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29.07.2025 14:40 Відповісти
Не треба триндіти. Ті хто залишився в основному пенсіонери. Вони, що пенсію перестануть отримувати? По селах повно пустих хат стоїть. Їх же не навулицю переселяють, а тимчасово в якісь гуртожити, треба обдивитись, знайти житло та т.і.
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29.07.2025 14:44 Відповісти
Без повішання коригувальників, так і далі, буде московіт знати, де і коли збираються Українці!!
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29.07.2025 14:52 Відповісти
 
 