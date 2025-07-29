Люди загинули під час удару РФ по Новоплатонівці, коли зібралися отримати воду, - поліція
Російські війська атакували цивільних біля магазину у Новоплатонівці на Харківщині, коли ті зібралися біля нього, щоб отримати гуманітарну допомогу - воду.
Про це в ефірі Суспільного розповів начальник поліції Харківщини Петро Токар, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, село залишається без водопостачання, там живуть люди, які категорично відмовилися евакуюватися, говорить Токар.
"Сьогодні вони зібралися, щоб розподілити між собою цю воду. Ворог підступно і цинічно вдарив по цьому зібранню людей. П'ятеро людей загинули на місці. Кадри занадто жахливі, щоб їх показувати. Люди фактично згоріли, зазнали травматичних ампутацій, не сумісних з життям", - сказав він.
Нагадаємо, 29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району на Харківщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До ковіду багатьох інженерів відправили на заробітки в Європу, навіть сама мосейчучка багато разів по ТСН казала, що "як добре це для бюджету, заробітчани переказали 10 млрд баксів" і так було декілька років.
Щоб зробити ракету, то треба мінімум три галузі: металообробка, хімічна (двигуни і вибухівка) і електроніка (системи керування в ракеті).
А без відповідних людей метал і мікросхеми - це просто МЕТАЛОЛОМ.
Де ракети? - там де і інженери, токарі, хіміки і т.д. Вигідно було новобудови гнати, а не вчити спеціалістів і давати їм роботу, бо поки дорвалися до влади, то треба нахватати, а 10+ років з школи до базового спеціаліста - нікому це не вигідно, бо довго, а нахватати треба за 5 років.
Як думаєте, чому в раші вже не роблять ТУ-95, бо просто їх зробили німці полонені, німці виїхали, і технологія забута, нажаль зробили німці гарно, що воно за стільки років ще багато літає і працює.
У наш час воювати можна і здалеку, як то робить раша просто кожну ніч, а не тільки "на фронт". Зібрали ракет, запрограмували, натиснули на кнопочки і не треба лізти на пролом, і вони то розуміють добре, бо можна іскандер запустити і там загине багато від залізяки.
А потім кричать: де ракети і т.д. Смішно