Кремль несерйозно ставиться до миру, Британія посилюватиме тиск, - посольство

Велика Британія засудила удари РФ по Запорізькій та Дніпропетровській областях, які забрали життя 20 людей.

Про це йдеться в заяві посольства Великої Британії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Там наголосили, що РФ тероризує цивільних в Україні.

У посольстві нагадали, що Росія завдала ударів по виправні колонії на Запоріжжі та по Кам'янському, де пошкоджено лікарню.

"Кремль несерйозно ставиться до миру. Велика Британія продовжуватиме посилювати тиск на Росію", - додали там.

Читайте: США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії. Це сигнал Путіну, - Bloomberg