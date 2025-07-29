Кремль несерйозно ставиться до миру, Британія посилюватиме тиск, - посольство
Велика Британія засудила удари РФ по Запорізькій та Дніпропетровській областях, які забрали життя 20 людей.
Про це йдеться в заяві посольства Великої Британії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
Там наголосили, що РФ тероризує цивільних в Україні.
У посольстві нагадали, що Росія завдала ударів по виправні колонії на Запоріжжі та по Кам'янському, де пошкоджено лікарню.
"Кремль несерйозно ставиться до миру. Велика Британія продовжуватиме посилювати тиск на Росію", - додали там.
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показати весь коментар29.07.2025 12:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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показати весь коментар29.07.2025 12:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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