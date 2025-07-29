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Кремль несерйозно ставиться до миру, Британія посилюватиме тиск, - посольство

Британія посилюватиме тиск на Росію після ударів по Україні

Велика Британія засудила удари РФ по Запорізькій та Дніпропетровській областях, які забрали життя 20 людей.

Про це йдеться в заяві посольства Великої Британії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Там наголосили, що РФ тероризує цивільних в Україні. 

У посольстві нагадали, що Росія завдала ударів по виправні колонії на Запоріжжі та по Кам'янському, де пошкоджено лікарню.

"Кремль несерйозно ставиться до миру. Велика Британія продовжуватиме посилювати тиск на Росію", - додали там.

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Британія посилюватиме тиск на Росію після ударів по Україні

Автор: 

Велика Британія (5719) обстріл (30078)


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29.07.2025 12:35 Відповісти
*****
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29.07.2025 12:53 Відповісти
 
 