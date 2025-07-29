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Новини Обстріли Запорізької області
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Наслідки удару РФ по Біленьківській виправній колонії: 17 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії у Запорізькій області за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства юстиції.

Як зазначається, внаслідок обстрілу повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. В результаті удару загинули 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення. Важкопоранені госпіталізовані до лікарень системи МОЗ. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник установи отримав незначні поранення (осколкове ураження обличчя).

Біленьківська колонія після обстрілу
Біленьківська колонія після обстрілу
Біленьківська колонія після обстрілу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець про удар РФ по колонії у Запорізькому районі: Це воєнний злочин

"До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Усім постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає", - йдеться у повідомленні.

"Цей удар вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил рф. Обстріл об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ розцінюється як воєнний злочин", - додали у Міністерстві юстиції.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 16 загиблих та 35 поранених.

Автор: 

колонія (258) Мін’юст (1617) обстріл (30078) Запорізька область (3881)


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Топ коментарі
+13
Хто хотів, вже давно на фронті.
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29.07.2025 10:41 Відповісти
+8
Як каже ху...ло в них тільки високоточні ракети, це означає що ху...лята б'ють спеціально по житловим будівлям, вбивають мирне населення. Треба передавати справи у міжнародний суд, всіх осіб подавати в міжнародний розшук. Хай до кінця життя бояться покинути ху....лостан
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29.07.2025 10:44 Відповісти
+4
Головне, що загрози втечі немає, а те, що закрили людей, хоч і зеків і не дали їм можливості захистити своє життя, то нічого? Краще б ті 17 осіб, що кацап вбив підписали контракти і пішли на фронт.
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29.07.2025 10:36 Відповісти
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Головне, що загрози втечі немає, а те, що закрили людей, хоч і зеків і не дали їм можливості захистити своє життя, то нічого? Краще б ті 17 осіб, що кацап вбив підписали контракти і пішли на фронт.
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29.07.2025 10:36 Відповісти
Хто хотів, вже давно на фронті.
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29.07.2025 10:41 Відповісти
ас всі хто залишився підпишуть контракти
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29.07.2025 10:44 Відповісти
а теперь стоит подписать и отомстить за своих ,и там не спрячешься
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29.07.2025 10:54 Відповісти
У себе вдома приймеш?
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29.07.2025 10:45 Відповісти
Як каже ху...ло в них тільки високоточні ракети, це означає що ху...лята б'ють спеціально по житловим будівлям, вбивають мирне населення. Треба передавати справи у міжнародний суд, всіх осіб подавати в міжнародний розшук. Хай до кінця життя бояться покинути ху....лостан
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29.07.2025 10:44 Відповісти
Треба в першу чергу виробляти свої високоточні ракети, але за 6 з хвостиком років Президент Боневтік Потужно-Брехливий сам цього не робить і іншим не дає цього робити, займаючи посаду для прикриття таких як міндічі, чернишови, шурми, Бені, Боголюбови та інших, щоб грабували, мародерили мільярди, переводили їх в крипту і вивозили в місця, які чекають на Зелю, коли від втече.
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29.07.2025 11:20 Відповісти
И сколько км.. до линии фронта? Беленькое стоит на Днепре, туда все что угодно может попасть
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29.07.2025 11:00 Відповісти
Нисколько, зона на берегу Днепра. Почему ее до сих пор не эвакуировали вопрос риторический.
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29.07.2025 11:37 Відповісти
Сенс? Щоб засуджені ненавиділи "шансонний ( узкій) мір" та більше прагнули наказати фашку?
Чи там корегувальник мав якусь вигоду? А....
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29.07.2025 11:21 Відповісти
Тримати людей в клітці під час повітряної тривоги це злочин гірше військового злочину мусора пі...ри.
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29.07.2025 11:42 Відповісти
Стефанішина вже працювала в Міністерстві юстиції за часів Віктора Януковича, коли відомство очолювала Олена Лукаш.

Тоді під час роботи Стефанішина стала однією з посадовців, які займалися тендером на проведення трьох порівняльних досліджень українського законодавства з європейським. Журналісти Bihus.Info https://bihus.info/chomu-lukash-ne-posadyat-prokuratura-obrala-slabkij-epizod-i-zaplyushila-ochi-na-spravzhni-miljoni/ розповідали про цю закупівлю ще 2015 року й порахували, що одна сторінка аналізу коштувала від 1,4 тисячі до 4,5 тисяч гривень, втім непокоїла розслідувачів не лише ціна, а і якість проведеної роботи.

Так, матеріали містили емоційні коментарі, зроблені в режимі правки. Наприклад, на одній зі сторінок було написано російською: "Мысль отсутсвует", а на іншій - "Бред".
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29.07.2025 12:06 Відповісти
 
 