Наслідки удару РФ по Біленьківській виправній колонії: 17 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії у Запорізькій області за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства юстиції.
Як зазначається, внаслідок обстрілу повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. В результаті удару загинули 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення. Важкопоранені госпіталізовані до лікарень системи МОЗ. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник установи отримав незначні поранення (осколкове ураження обличчя).
"До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Усім постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає", - йдеться у повідомленні.
"Цей удар вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил рф. Обстріл об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ розцінюється як воєнний злочин", - додали у Міністерстві юстиції.
Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 16 загиблих та 35 поранених.
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Тоді під час роботи Стефанішина стала однією з посадовців, які займалися тендером на проведення трьох порівняльних досліджень українського законодавства з європейським. Журналісти Bihus.Info https://bihus.info/chomu-lukash-ne-posadyat-prokuratura-obrala-slabkij-epizod-i-zaplyushila-ochi-na-spravzhni-miljoni/ розповідали про цю закупівлю ще 2015 року й порахували, що одна сторінка аналізу коштувала від 1,4 тисячі до 4,5 тисяч гривень, втім непокоїла розслідувачів не лише ціна, а і якість проведеної роботи.
Так, матеріали містили емоційні коментарі, зроблені в режимі правки. Наприклад, на одній зі сторінок було написано російською: "Мысль отсутсвует", а на іншій - "Бред".