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Новини
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Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 16 загиблих та 35 поранених (оновлено)

Обстріли Запоріжжя

У ніч проти 29 липня російські загарбники завдали удар по Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області. На жаль, є загиблі та поранені.

Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені і приватні будинки поруч", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що ворог обстріляв Запорізький район ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Протягом доби окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

"81-річну жінку поранено внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району", - повідомив Федоров.

Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Біленькому, Залізничному, Білогірʼю, Малинівці та Новоандріївці. А також:

  • 461 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Малокатеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 12 обстрілів з РСЗВ накрили Григорівку, Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 189 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти посилили інтенсивність обстрілів Запорізької області: антирекорд за вихідні - 810 ворожих ударів

Автор: 

обстріл (30078) Запорізька область (3881)


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Топ коментарі
+14
А кого треба в окопи?дідуганів 50+?чому молоді бички по барам сидять ,бо їм ще нема 25?
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29.07.2025 08:22 Відповісти
+7
https://t.me/voynareal/119200 🔥У Сальску на росії горить залізнодорожна станція, палає склад з паливом. На відео, що знімають росіяни, видно масштаби ураження - у вогні потяги, колії, будови, дорожне обладнання.
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29.07.2025 07:47 Відповісти
+7
так, молодь і жінок під каби! все вірно! толку зних все одно нема, на пушечне м'ясо згодяться!
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29.07.2025 08:07 Відповісти
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тюрму чи шо ?
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29.07.2025 07:45 Відповісти
Поки Зеленський збільшує Альфу СБУ на 10 тис. осіб на Запорізькому напрямку валиться фронт через відсутність піхоти в окопах! Ворог атакує і скидає по 40 КАБів на добу в напрямку на Запоріжжя. Якщо влада буде й надалі відкладати мобілізацію молоді та жінок це буде розцінено військовими як зрада!
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29.07.2025 08:02 Відповісти
так, молодь і жінок під каби! все вірно! толку зних все одно нема, на пушечне м'ясо згодяться!
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29.07.2025 08:07 Відповісти
А кого треба в окопи?дідуганів 50+?чому молоді бички по барам сидять ,бо їм ще нема 25?
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29.07.2025 08:22 Відповісти
взагалі не треба нікого відправляти, ті кому ця держава потрібна - самі йдуть.
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29.07.2025 08:29 Відповісти
А ти будеш користатись результатами нашої боротьби? Ти втратиш українське громадянство.
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29.07.2025 08:37 Відповісти
твоєї боротьби? а-ха-ха-ха-ха

оце борцун виліз
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29.07.2025 08:38 Відповісти
і моєї боротьби також, посмієшся на смітнику історії
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29.07.2025 08:39 Відповісти
я вже сміюся

ти точно якийсь раб з 95 кварталу, вмієш розсмішити, красавчик 👍
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29.07.2025 08:42 Відповісти
Фєдя не буде. Він мріє користатися результатами боротьби свого народу-росіян.
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29.07.2025 10:03 Відповісти
Федя ти курва кацапсяча таких як ти свиней різати треба без жалю
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29.07.2025 08:53 Відповісти
Так на фронті вже немає нікого, ворог просто заходить в пусті окопи. Дійшла черга до молоді і жінок. Чи може ти нарешті підеш воювати?
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29.07.2025 08:24 Відповісти
Так ти вже баласт, ти не хочеш захищати власну країну, яка користь з твого безглуздого життя?
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29.07.2025 08:35 Відповісти
для мене країна та держава це одне ціле, на відміну від шизореників
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29.07.2025 08:38 Відповісти
ти краще мобілізуйся в ЗСУ, мальчик спамер, чи тобі допомогти?
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29.07.2025 08:26 Відповісти
можу тобі відношення виписати до себе в окопи
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29.07.2025 08:25 Відповісти
Твій окоп параша,вояка херов,відношеня ти можеш виписати своїм язиком по дупі,чучнл.о
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29.07.2025 08:40 Відповісти
не ходи під себе і тоді твій окоп тобі не буде парашею
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29.07.2025 08:44 Відповісти
у него трое детей, не ленился получить железную бронь.
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29.07.2025 08:25 Відповісти
У сина троє у зятя четверо і знають за що їм воювати а кацапів деб не були які б не були нищить всіх і всюди дохлий кацап гарний
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29.07.2025 08:59 Відповісти
https://t.me/voynareal/119200 🔥У Сальску на росії горить залізнодорожна станція, палає склад з паливом. На відео, що знімають росіяни, видно масштаби ураження - у вогні потяги, колії, будови, дорожне обладнання.
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29.07.2025 07:47 Відповісти
❗️Росіяни обстріляли виправну колонію на Запоріжжі - 16 загиблих та 35 поранених, - ОВА.
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29.07.2025 07:58 Відповісти
Суки кацапськи
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29.07.2025 08:16 Відповісти
Що б ви виздихали кацапські варвари ,будьте прокляті виродки.
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29.07.2025 08:22 Відповісти
Получается людей просто заперли в радиусе попадання Кабов? Жесткая смерть. Когда не можешь никуда спрятаться.
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29.07.2025 08:29 Відповісти
Апо установам де сидять зрадники і полонені не приліта
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29.07.2025 09:00 Відповісти
капець, їх точно ні до якого укриття не водили..., та чи є воно там... не всім школам ті укриття можуть побудувати, тому що крадуть дуже багато, а про колонії взагалі навіть ніхто й не думав...
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29.07.2025 08:56 Відповісти
Тут тільки один висновок - вертухаї та влада кловунів свідомо знищили людей.
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29.07.2025 08:59 Відповісти
Це як в Оленівці знищили наших полонених. Орки закрили в приміщенні і підірвали.
Тут різниця тільки в тому - що "наші" закрили а орки підірвали. Військові злочинці.
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29.07.2025 09:05 Відповісти
Чому не вивезли людей в інші установи виконання покарань??????
Адміністрацію ДУВП під суд.
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29.07.2025 09:00 Відповісти
Я давно про це думав, питання було тількі в часі. Де є багато людей де немає сховищ, туди і буде летіти. По всій Україні.
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29.07.2025 09:01 Відповісти
Тут ще діло в тому що в тебе є вибір, ти сам вирішуєш куди йти ховатись чи не ховатись.
За цих людей вирішив хтось інший. Судити як військових злочинців, причетних до масового вбивства.
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29.07.2025 09:08 Відповісти
99-колония в Беленьком...
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29.07.2025 10:08 Відповісти
 
 