Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 16 загиблих та 35 поранених (оновлено)
У ніч проти 29 липня російські загарбники завдали удар по Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області. На жаль, є загиблі та поранені.
Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені і приватні будинки поруч", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що ворог обстріляв Запорізький район ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень.
Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.
Протягом доби окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.
"81-річну жінку поранено внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району", - повідомив Федоров.
Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Біленькому, Залізничному, Білогірʼю, Малинівці та Новоандріївці. А також:
- 461 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Малокатеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 12 обстрілів з РСЗВ накрили Григорівку, Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне.
- 189 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.
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оце борцун виліз
ти точно якийсь раб з 95 кварталу, вмієш розсмішити, красавчик 👍
Тут різниця тільки в тому - що "наші" закрили а орки підірвали. Військові злочинці.
Адміністрацію ДУВП під суд.
За цих людей вирішив хтось інший. Судити як військових злочинців, причетних до масового вбивства.