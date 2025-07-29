Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 16 загиблих та 35 поранених (оновлено)

У ніч проти 29 липня російські загарбники завдали удар по Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області. На жаль, є загиблі та поранені.

Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені і приватні будинки поруч", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що ворог обстріляв Запорізький район ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Протягом доби окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

"81-річну жінку поранено внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району", - повідомив Федоров.

Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Біленькому, Залізничному, Білогірʼю, Малинівці та Новоандріївці. А також:

461 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Малокатеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

12 обстрілів з РСЗВ накрили Григорівку, Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне.

189 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.

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