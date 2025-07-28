Рашисти посилили інтенсивність обстрілів Запорізької області: антирекорд за вихідні - 810 ворожих ударів
Ворог посилює тиск на прифронтові території Запорізької області та полює на цивільних.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, минулими вихідними зафіксували страшний антирекорд - 810 ворожих ударів по території області за добу. Більшість з них - дронами, в основному FPV, за допомогою яких ворог полює на цивільних та нищить інфраструктуру.
За словами Федорова, минулого тижня дрони:
▪️у Гуляйполі атакували цивільну автівку, у якій їхали чоловік та жінка. Люди загинули на місці, автівка знищена.
▪️у Степногірську цивільна автівка згоріла внаслідок атаки, на щастя, водій встиг вистрибнути з транспорту.
▪️у Приморському 45-річного чоловіка поранено.
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