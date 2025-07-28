Рашисти посилили інтенсивність обстрілів Запорізької області: антирекорд за вихідні - 810 ворожих ударів

Ворог посилює тиск на прифронтові території Запорізької області та полює на цивільних.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулими вихідними зафіксували страшний антирекорд - 810 ворожих ударів по території області за добу. Більшість з них - дронами, в основному FPV, за допомогою яких ворог полює на цивільних та нищить інфраструктуру.

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За словами Федорова, минулого тижня дрони:

▪️у Гуляйполі атакували цивільну автівку, у якій їхали чоловік та жінка. Люди загинули на місці, автівка знищена.

▪️у Степногірську цивільна автівка згоріла внаслідок атаки, на щастя, водій встиг вистрибнути з транспорту.

▪️у Приморському 45-річного чоловіка поранено.