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Новости Обстрелы Запорожской области
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Рашисты усилили интенсивность обстрелов Запорожской области: антирекорд за выходные - 810 вражеских ударов

Обстрелы Запорожской области

Враг усиливает давление на прифронтовые территории Запорожской области и охотится на гражданских.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в минувшие выходные зафиксировали страшный антирекорд - 810 вражеских ударов по территории области за сутки. Большинство из них - дронами, в основном FPV, с помощью которых враг охотится на гражданских и уничтожает инфраструктуру.

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По словам Федорова, на прошлой неделе дроны:
▪️в Гуляйполе атаковали гражданскую машину, в которой ехали мужчина и женщина. Люди погибли на месте, машина уничтожена.
▪️в Степногорске гражданская машина сгорела в результате атаки, к счастью, водитель успел выпрыгнуть из транспорта.
▪️в Приморском 45-летний мужчина ранен.

Автор: 

обстрел (28740) Запорожская область (3345)


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