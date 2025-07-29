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Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений в Запорожье: 16 погибших и 35 раненых (обновлено)

Обстрелы Запорожья

В ночь на 29 июля российские захватчики нанесли удар по Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Разрушены помещения учреждения. Повреждены и частные дома рядом", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что враг обстрелял Запорожский район ФАБамы. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В течение суток оккупанты нанесли 672 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

"81-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Пологовского района", - сообщил Федоров.

Войска РФ совершили 10 авиационных ударов по Беленькому, Зализнычному, Белогорью, Малиновке и Новоандреевке. А также:

  • 461 БПЛА различной модификации (преимущественно - FPV) атаковал Малокатериновку, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
  • 12 обстрелов из РСЗО накрыли Григорьевку, Каменское, Щербаки, Малую Токмачку и Чаривне.
  • 189 артиллерийских ударов нанесли по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Солодкого и Преображенки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты усилили интенсивность обстрелов Запорожской области: антирекорд за выходные - 810 вражеских ударов

Автор: 

обстрел (28754) Запорожская область (3349)


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Топ комментарии
+6
https://t.me/voynareal/119200 🔥У Сальску на росії горить залізнодорожна станція, палає склад з паливом. На відео, що знімають росіяни, видно масштаби ураження - у вогні потяги, колії, будови, дорожне обладнання.
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29.07.2025 07:47 Ответить
+6
А кого треба в окопи?дідуганів 50+?чому молоді бички по барам сидять ,бо їм ще нема 25?
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29.07.2025 08:22 Ответить
+5
Суки кацапськи
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29.07.2025 08:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
тюрму чи шо ?
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29.07.2025 07:45 Ответить
Поки Зеленський збільшує Альфу СБУ на 10 тис. осіб на Запорізькому напрямку валиться фронт через відсутність піхоти в окопах! Ворог атакує і скидає по 40 КАБів на добу в напрямку на Запоріжжя. Якщо влада буде й надалі відкладати мобілізацію молоді та жінок це буде розцінено військовими як зрада!
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29.07.2025 08:02 Ответить
так, молодь і жінок під каби! все вірно! толку зних все одно нема, на пушечне м'ясо згодяться!
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29.07.2025 08:07 Ответить
А кого треба в окопи?дідуганів 50+?чому молоді бички по барам сидять ,бо їм ще нема 25?
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29.07.2025 08:22 Ответить
взагалі не треба нікого відправляти, ті кому ця держава потрібна - самі йдуть.
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29.07.2025 08:29 Ответить
А ти будеш користатись результатами нашої боротьби? Ти втратиш українське громадянство.
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29.07.2025 08:37 Ответить
твоєї боротьби? а-ха-ха-ха-ха

оце борцун виліз
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29.07.2025 08:38 Ответить
і моєї боротьби також, посмієшся на смітнику історії
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29.07.2025 08:39 Ответить
я вже сміюся

ти точно якийсь раб з 95 кварталу, вмієш розсмішити, красавчик 👍
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29.07.2025 08:42 Ответить
Так на фронті вже немає нікого, ворог просто заходить в пусті окопи. Дійшла черга до молоді і жінок. Чи може ти нарешті підеш воювати?
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29.07.2025 08:24 Ответить
а до тебе черга дійшла?

я за цей цирк воювати не буду і жінку не відправлю. йди сам.
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29.07.2025 08:28 Ответить
Так ти вже баласт, ти не хочеш захищати власну країну, яка користь з твого безглуздого життя?
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29.07.2025 08:35 Ответить
я про країну не писав, ти кретин не відрізняєш країну від дергжави, хоча б загугли і не позорься.
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29.07.2025 08:36 Ответить
для мене країна та держава це одне ціле, на відміну від шизореників
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29.07.2025 08:38 Ответить
ну й добре, йди воюй вже, ухилянт
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29.07.2025 08:40 Ответить
А ти чому не в окопах? Ти підліток чи дєвачка?
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29.07.2025 08:12 Ответить
Обидва, яких я заспамив, явні ********** тролі.
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29.07.2025 08:23 Ответить
ти краще мобілізуйся в ЗСУ, мальчик спамер, чи тобі допомогти?
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29.07.2025 08:26 Ответить
Допоможи собі ******** про ЗСУ не трусити,коли на дивані сидиш обісране,помогальщик ***.в.
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29.07.2025 08:41 Ответить
рот закрий, поки зуби цілі
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29.07.2025 08:45 Ответить
можу тобі відношення виписати до себе в окопи
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29.07.2025 08:25 Ответить
Ще один диванний нафронтовик )))
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29.07.2025 08:27 Ответить
Твій окоп параша,вояка херов,відношеня ти можеш виписати своїм язиком по дупі,чучнл.о
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29.07.2025 08:40 Ответить
не ходи під себе і тоді твій окоп тобі не буде парашею
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29.07.2025 08:44 Ответить
у него трое детей, не ленился получить железную бронь.
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29.07.2025 08:25 Ответить
https://t.me/voynareal/119200 🔥У Сальску на росії горить залізнодорожна станція, палає склад з паливом. На відео, що знімають росіяни, видно масштаби ураження - у вогні потяги, колії, будови, дорожне обладнання.
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29.07.2025 07:47 Ответить
❗️Росіяни обстріляли виправну колонію на Запоріжжі - 16 загиблих та 35 поранених, - ОВА.
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29.07.2025 07:58 Ответить
Суки кацапськи
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29.07.2025 08:16 Ответить
Що б ви виздихали кацапські варвари ,будьте прокляті виродки.
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29.07.2025 08:22 Ответить
Получается людей просто заперли в радиусе попадання Кабов? Жесткая смерть. Когда не можешь никуда спрятаться.
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29.07.2025 08:29 Ответить
 
 