Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений в Запорожье: 16 погибших и 35 раненых (обновлено)
В ночь на 29 июля российские захватчики нанесли удар по Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений области. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Разрушены помещения учреждения. Повреждены и частные дома рядом", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что враг обстрелял Запорожский район ФАБамы. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В течение суток оккупанты нанесли 672 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.
"81-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Пологовского района", - сообщил Федоров.
Войска РФ совершили 10 авиационных ударов по Беленькому, Зализнычному, Белогорью, Малиновке и Новоандреевке. А также:
- 461 БПЛА различной модификации (преимущественно - FPV) атаковал Малокатериновку, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
- 12 обстрелов из РСЗО накрыли Григорьевку, Каменское, Щербаки, Малую Токмачку и Чаривне.
- 189 артиллерийских ударов нанесли по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Солодкого и Преображенки.
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оце борцун виліз
ти точно якийсь раб з 95 кварталу, вмієш розсмішити, красавчик 👍
я за цей цирк воювати не буду і жінку не відправлю. йди сам.