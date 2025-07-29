Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений в Запорожье: 16 погибших и 35 раненых (обновлено)

В ночь на 29 июля российские захватчики нанесли удар по Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Разрушены помещения учреждения. Повреждены и частные дома рядом", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что враг обстрелял Запорожский район ФАБамы. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В течение суток оккупанты нанесли 672 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

"81-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Пологовского района", - сообщил Федоров.

Войска РФ совершили 10 авиационных ударов по Беленькому, Зализнычному, Белогорью, Малиновке и Новоандреевке. А также:

461 БПЛА различной модификации (преимущественно - FPV) атаковал Малокатериновку, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.

12 обстрелов из РСЗО накрыли Григорьевку, Каменское, Щербаки, Малую Токмачку и Чаривне.

189 артиллерийских ударов нанесли по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Солодкого и Преображенки.

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