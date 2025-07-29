Лубінець про удар РФ по колонії у Запорізькому районі: Це воєнний злочин

Вночі 29 липня 2025 року ворог здійснив 8 обстрілів Запорізького району. Один із КАБів влучив у виправну колонію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нагадує омбудсмен Дмитро Лубінець.

Внаслідок ворожого удару загинули 16 осіб, 35 - поранені. Зруйновано будівлі установи, пошкоджено навколишні будинки.

"Люди, які перебувають у місцях несвободи, не втрачають права на життя та захист. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та ще один доказ воєнних злочинів РФ", - наголошує Лубінець.

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Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 16 загиблих та 35 поранених.