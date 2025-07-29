Лубінець про удар РФ по колонії у Запорізькому районі: Це воєнний злочин
Вночі 29 липня 2025 року ворог здійснив 8 обстрілів Запорізького району. Один із КАБів влучив у виправну колонію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нагадує омбудсмен Дмитро Лубінець.
Внаслідок ворожого удару загинули 16 осіб, 35 - поранені. Зруйновано будівлі установи, пошкоджено навколишні будинки.
"Люди, які перебувають у місцях несвободи, не втрачають права на життя та захист. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та ще один доказ воєнних злочинів РФ", - наголошує Лубінець.
Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 16 загиблих та 35 поранених.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шо там наш Шашличнік?
В нього мабуть інша війна, з НАБУ і Порохом...