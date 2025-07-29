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Новини Обстріли Запорізької області
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Лубінець про удар РФ по колонії у Запорізькому районі: Це воєнний злочин

ОТУ Харків про ворожі КАБи

Вночі 29 липня 2025 року ворог здійснив 8 обстрілів Запорізького району. Один із КАБів влучив у виправну колонію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нагадує омбудсмен Дмитро Лубінець.

Внаслідок ворожого удару загинули 16 осіб, 35 - поранені. Зруйновано будівлі установи, пошкоджено навколишні будинки.

"Люди, які перебувають у місцях несвободи, не втрачають права на життя та захист. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та ще один доказ воєнних злочинів РФ", - наголошує Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кам’янському: загинули двоє людей, п’ятеро постраждалих. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 16 загиблих та 35 поранених.

Автор: 

колонія (258) обстріл (30078) Запорізька область (3881) Лубінець Дмитро (625) Запорізький район (195)


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Адміністрацію ДУВП під суд!
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29.07.2025 09:01 Відповісти
Вони співучасники масового вбивства. Військові злочинці.
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29.07.2025 09:11 Відповісти
"З якого переляку"?! Що вони вчинили?
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29.07.2025 09:50 Відповісти
Де є скупчення людей, туди буде бити. Наша влада не може ні захистити людей, ні дати адекватну відповідь. На запитання "де наші ракети" влада настількі забила, шо перестала навіть показувати якісь єрзаци тіпа дрона "Пекла" та коротких та довгих Нептунів. Зеленський потужно просрався всюди, куди сунув своє рило. Ніяких ідей в нього нема, окрім відімо підписати втяхаря якійсь мир. Бо табурет шатається, з якого він розповідає віршики та казочки.
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29.07.2025 09:11 Відповісти
До чого доторкнеться Боневтік Потужно-Брехливий, то все перетворюється в лайно і брехню. Як на мій погляд, то тут крім вини кацапа є і вина Верховного, бо колонії, які передувають в досяжності КАБів мали бути відселені в більш захищені райони і виг8отовлети не сітку-рабіці, а дрони. Звичайно це зеки, але ці зеки позбавлені можливості самим захищати своє життя, бо вони закриті. Реальні зеки крадуть мільярдами і втікають до ЄС, знаходячись в безпеці від дронів і судів і як правило вони з оточення Боневтіка, а ці сидять як за реальні злочини, так і за мішок пшениці.
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29.07.2025 09:59 Відповісти
Четвертий рік війни, проблема КАБів так і не вирішена.
Шо там наш Шашличнік?
В нього мабуть інша війна, з НАБУ і Порохом...
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29.07.2025 09:15 Відповісти
Навіщо ти так, він все робить що єрмак наказує
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29.07.2025 09:28 Відповісти
А те, що сьогодні вдарили по Нікопільскому району 2 загиблих, по Кам'янському також 2 загиблих, зруйновані лікарні і загинули люди, які ніяких злочинів не робили, якось залишається в тіні.
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29.07.2025 09:46 Відповісти
Ви бачили як орки прив'язують на цепок своїх "злочинців" щоб ЗСУ дроном його вбило?
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29.07.2025 09:54 Відповісти
 
 