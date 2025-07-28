США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії. Це сигнал Путіну, - Bloomberg

Сполучені Штати, ймовірно, розмістили ядерну зброю у Великій Британії вперше з 2008 року, даючи зрозуміти диктатору Росії Володимиру Путіну, що вони як і раніше віддані європейській безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що 16 липня американський військовий літак з увімкненим транспондером, що робить його ідентифікацію та місцезнаходження загальнодоступними, вилетів з американського складу ядерної зброї на базі ВПС Кіртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, до авіабази в британському місті Лейкенхіт, згідно з даними аналітиків у сфері оборони та відкритих джерел.

У польоті літака C-17 брала участь Перша ядерна авіаційна транспортна група ВПС США, яка транспортує ядерну зброю, і він не пролітав над територією інших країн.

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Уряди США та Великої Британії дотримуються давньої політики не коментувати стан або місцезнаходження своєї ядерної зброї.

Бюджетні документи Міністерства оборони США показують, що в Лейкенхіті вже кілька років тривають роботи на мільйони доларів з "забезпечення безпеки" об'єктів — термін, який Пентагон використовує для опису безпеки ядерної зброї.

Найімовірніше, літаки доставили нові термоядерні бомби B61-12, що збільшило кількість тактичної ядерної зброї США в Європі вперше з часів холодної війни, пише агентство.

"Є вагомі ознаки того, що США повернули ядерну зброю до Великої Британії", - заявив Ганс Крістенсен, директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених.

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На думку експертів, рішення залишити бортові радіомаяки увімкненими свідчить про те, що США хочуть показати Росії, що вони не зменшують свій ядерний потенціал у Європі.

Президент США Дональд Трамп останніми тижнями посилив свій підхід до Путіна, погодившись надіслати Україні більше американських ракет Patriot через європейські закупівлі та погрожуючи накласти на Росію додаткові мита, якщо вона не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів. У понеділок Трамп заявив, що скоротить цей термін, додавши, що "розчарований" Путіним.

Минулого місяця Велика Британія оголосила, що придбає щонайменше десяток нових винищувачів F-35A американського виробництва, здатних нести ядерні бомби B61-12. Цього тижня Міністерство оборони країни заявило в оновленому програмному документі, що "ядерне стримування НАТО також покладається на ядерну зброю США, розгорнуту в Європі, та допоміжні можливості й інфраструктуру, що надаються союзниками".

Згідно з документом, нові літаки будуть доступні для виконання ядерних місій НАТО.

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Більше про бомби B61-12

За даними Бюлетеня атомних вчених, термоядерні гравітаційні бомби B61-12 несуть боєголовку з потужністю, що регулюється в діапазоні від 0,3 до 50 кілотонн. Вони можуть перевозитися на винищувачах F-35A, а також на інших літаках США і НАТО.

Ця бомба, розроблена для більшої точності, ніж попередні моделі B61, завдяки змінній потужності може використовуватися як проти невеликих військових цілей, так і проти населених пунктів.

Водночас ядерна зброя США, навіть та, що розташована на території інших країн, може бути використана тільки після прямого дозволу президента США.

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