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Новини Ядерна зброя США у Британії
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США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії. Це сигнал Путіну, - Bloomberg

США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії

Сполучені Штати, ймовірно, розмістили ядерну зброю у Великій Британії вперше з 2008 року, даючи зрозуміти диктатору Росії Володимиру Путіну, що вони як і раніше віддані європейській безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що 16 липня американський військовий літак з увімкненим транспондером, що робить його ідентифікацію та місцезнаходження загальнодоступними, вилетів з американського складу ядерної зброї на базі ВПС Кіртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, до авіабази в британському місті Лейкенхіт, згідно з даними аналітиків у сфері оборони та відкритих джерел.

У польоті літака C-17 брала участь Перша ядерна авіаційна транспортна група ВПС США, яка транспортує ядерну зброю, і він не пролітав над територією інших країн.

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Уряди США та Великої Британії дотримуються давньої політики не коментувати стан або місцезнаходження своєї ядерної зброї.

Бюджетні документи Міністерства оборони США показують, що в Лейкенхіті вже кілька років тривають роботи на мільйони доларів з "забезпечення безпеки" об'єктів — термін, який Пентагон використовує для опису безпеки ядерної зброї.

Найімовірніше, літаки доставили нові термоядерні бомби B61-12, що збільшило кількість тактичної ядерної зброї США в Європі вперше з часів холодної війни, пише агентство.

"Є вагомі ознаки того, що США повернули ядерну зброю до Великої Британії", - заявив Ганс Крістенсен, директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених.

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На думку експертів, рішення залишити бортові радіомаяки увімкненими свідчить про те, що США хочуть показати Росії, що вони не зменшують свій ядерний потенціал у Європі. 

Президент США Дональд Трамп останніми тижнями посилив свій підхід до Путіна, погодившись надіслати Україні більше американських ракет Patriot через європейські закупівлі та погрожуючи накласти на Росію додаткові мита, якщо вона не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів. У понеділок Трамп заявив, що скоротить цей термін, додавши, що "розчарований" Путіним.

Минулого місяця Велика Британія оголосила, що придбає щонайменше десяток нових винищувачів F-35A американського виробництва, здатних нести ядерні бомби B61-12. Цього тижня Міністерство оборони країни заявило в оновленому програмному документі, що "ядерне стримування НАТО також покладається на ядерну зброю США, розгорнуту в Європі, та допоміжні можливості й інфраструктуру, що надаються союзниками".

Згідно з документом, нові літаки будуть доступні для виконання ядерних місій НАТО.

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Більше про бомби B61-12 

За даними Бюлетеня атомних вчених, термоядерні гравітаційні бомби B61-12 несуть боєголовку з потужністю, що регулюється в діапазоні від 0,3 до 50 кілотонн. Вони можуть перевозитися на винищувачах F-35A, а також на інших літаках США і НАТО.

Ця бомба, розроблена для більшої точності, ніж попередні моделі B61, завдяки змінній потужності може використовуватися як проти невеликих військових цілей, так і проти населених пунктів. 

Водночас ядерна зброя США, навіть та, що розташована на території інших країн, може бути використана тільки після прямого дозволу президента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США почали розміщення модифікованих ядерних авіабомб у Європі

Автор: 

Велика Британія (5718) США (23905) ядерна зброя (1201) ядерна безпека (589)


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Топ коментарі
+3
Колись і в Україні була ядерка - могли б по старій пам"яті підкинути
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28.07.2025 20:49 Відповісти
+2
Пробний постріл по Воронежу буде більш дієвим знаком для *****.
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28.07.2025 20:51 Відповісти
+2
Треба ще в Польщі і в країнах Балтії. Тоді за ****** будуть біотуалет на колесах тягати.
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28.07.2025 20:53 Відповісти
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С.икуни. Не супротив Украiни цапорылii, й надалi побз.ьохували б це зробити.
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28.07.2025 20:47 Відповісти
Колись і в Україні була ядерка - могли б по старій пам"яті підкинути
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28.07.2025 20:49 Відповісти
А з ВАМИ так було на ЦН - не банять, (так бувало часто на три дні) а усі псти мої сьогодні просто видаляють?
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28.07.2025 21:04 Відповісти
Вже разів 5 банили і починав з нуля
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28.07.2025 21:10 Відповісти
Пробний постріл по Воронежу буде більш дієвим знаком для *****.
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28.07.2025 20:51 Відповісти
А відповідь ти сачком для метеликів перехопиш?
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28.07.2025 20:54 Відповісти
Так. Тим, який разом ядрьоною бомбою до Британії завезли.
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28.07.2025 20:58 Відповісти
Не завезли.
Проти міжконтинентальних ракет нема дієвого захисту.
Навіть однієї пропущеної ракети визтачить - це від 6 до 10 боєголовок.
Удар у відповідь абсолютно гарантований і неукнинений.
І саме це вже 80 років є запорукою незастосування ЯЗ.

Але вам у восресній школі мабуть про це не розповідали.
А у логіку, яка підказазала б, що чомусь з 1945 року ЯЗ ніхто більше так не ризикнув застосувати, ти не дуже.
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28.07.2025 21:05 Відповісти
Яку ще відповідь? Доки буде продовжуватися цей збочений онанізм на кацапське ядрьоне залізяччя яке ніколи нікуди не полетить?
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28.07.2025 21:00 Відповісти
Нє ну, якщо дід Панас з Нижніх Бабанів дає гарантію...
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28.07.2025 21:08 Відповісти
А хто дає гарантію що кацапи щось запустять? Х#й бичий-голова теляча?
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28.07.2025 21:14 Відповісти
цей совок Дужик буде потім питати "а нас то за чьто?"
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28.07.2025 21:02 Відповісти
Треба ще в Польщі і в країнах Балтії. Тоді за ****** будуть біотуалет на колесах тягати.
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28.07.2025 20:53 Відповісти
Так в Британії є і своя ядерна зброя. Краще б вже українцям щось підкинули (з вибаченнями, що заставили українців віддати ядерну зброю росіянам).
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28.07.2025 20:55 Відповісти
Все впереди и не за горами.
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28.07.2025 20:58 Відповісти
Обіцянка-цяцанка
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28.07.2025 21:01 Відповісти
Не можна. Наш дописувач Герхард вже цеглинами в МЖ ходить.
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28.07.2025 21:00 Відповісти
Це маячня. Десять років війни в Європі а вони там щось сигналізують кацапні через хер копитом. Сциклива наволоч.
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28.07.2025 20:58 Відповісти
 
 