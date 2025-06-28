У парламенті Німеччини запропонували створити "ядерну парасольку" для всієї Європи
Лідер фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Єнс Шпан запропонував створити загальноєвропейську "ядерну парасольку".
Про це він сказав в інтерв'ю для Welt, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами німецького політика, Європа має стати здатною до стримування через потенційну загрозу.
"Для цього, зокрема, американські атомні бомби розміщені в Німеччині. Але цього недостатньо у довгостроковій перспективі", - заявив Шпан.
Він зазначив, що наразі на шляху спільного використання ядерної зброї є перепони. На думку парламентаря, навряд чи Франція погодиться передавати Німеччині доступ до своєї ядерної зброї.
З огляду на це, Шпан запропонував розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Такий підхід дозволить залишити потенційного противника Європи у нерозумінні щодо того, хто саме може завдати йому ядерного удару.
Ще один варіант, який запропонував голова фракції ХДС/ХСС - розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам, які входять до блоку НАТО. Шпан додав, що Німеччина в цьому процесі має зайняти лідируючу роль.
Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявляв про необхідність обговорити із Великою Британією та Францією можливість перебування Німеччини під їхнім ядерним захистом.
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ач, а в 22-гому німці під себе ходили тільки при згадці застосування кацапами ЯО.
дякуючи ЗСУ народи Європи позбавляються страху перед кацапами:
"Прусские завсегда русаков бивали, - так недословно говорил великий полководец Александр Суворов, а уж турок тем более в наш продвинутый технологический век
.
Мудярії, Словакаю і Туреччині. У рандомному порядку.
українські Жовті Води до ваших послуг, панове європейці, але з наступним правом тиснути червону кнопку
німцям зробити ЯО з технічної точки зору дуже легко
росія атакуватиме конвекційною зброєю = рабами-українцями.
Ядерна зброя у Німеччини? Це щось.
під загальноєвропейські збройні сили
.
.
він вже давно є на рашці
.
історія завжди обертається по колу.
не по колу, а по спіралі, на новому діалектичному рівні
йди вчити німецький діалектичний матеріалізм, кацапе
.
це тільки довбануті чучхеїсти можуть терпіти-любити свого кіма,
рашиський народ лінивий, расхлябаний і владу не любить
буйло, до речі, це чудово знає
.
З огляду на це, Шпан запропонував розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Джерело: https://censor.net/ua/n3560519
настолько лютый бред сумасшедшего.
х у йло им четко сказал - участие военных германии в обстреле мордора - объявление войны
а тут немцы заговорили за бимбу ядерную при этом кто-то для них должен сделать хорошо, как сделали это сша.