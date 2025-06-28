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Новини Ядерна парасолька для Європи
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У парламенті Німеччини запропонували створити "ядерну парасольку" для всієї Європи

Шпан

Лідер фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Єнс Шпан запропонував створити загальноєвропейську "ядерну парасольку".

Про це він сказав в інтерв'ю для Welt, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами німецького політика, Європа має стати здатною до стримування через потенційну загрозу.

"Для цього, зокрема, американські атомні бомби розміщені в Німеччині. Але цього недостатньо у довгостроковій перспективі", - заявив Шпан.

Він зазначив, що наразі на шляху спільного використання ядерної зброї є перепони. На думку парламентаря, навряд чи Франція погодиться передавати Німеччині доступ до своєї ядерної зброї.

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З огляду на це, Шпан запропонував розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Такий підхід дозволить залишити потенційного противника Європи у нерозумінні щодо того, хто саме може завдати йому ядерного удару.

Ще один варіант, який запропонував голова фракції ХДС/ХСС - розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам, які входять до блоку НАТО. Шпан додав, що Німеччина в цьому процесі має зайняти лідируючу роль.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявляв про необхідність обговорити із Великою Британією та Францією можливість перебування Німеччини під їхнім ядерним захистом.

Читайте також: Майже 60% французів підтримують ідею, що Франція могла б взяти під "ядерну парасольку" європейських союзників, - опитування

Автор: 

Німеччина (7517) Франція (3120) ядерна зброя (1196)


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Топ коментарі
+5
Дурні... йдіть на шашлик, все буде добре!
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28.06.2025 22:47 Відповісти
+4
Шось з чимось - ядерка за випадковим принципом - випало на Орбана - тоді Європа підкидає монетку -- відповість чи не відповість
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28.06.2025 22:53 Відповісти
+4
не там шукаєте Гітлера-2, шановний кацапе

він вже давно є на рашці

.
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28.06.2025 23:05 Відповісти
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Дурні... йдіть на шашлик, все буде добре!
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28.06.2025 22:47 Відповісти
розбудили таки кацапи сумрачний германський геній

ач, а в 22-гому німці під себе ходили тільки при згадці застосування кацапами ЯО.

дякуючи ЗСУ народи Європи позбавляються страху перед кацапами:

"Прусские завсегда русаков бивали, - так недословно говорил великий полководец Александр Суворов, а уж турок тем более в наш продвинутый технологический век
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28.06.2025 23:12 Відповісти
тільки до чого тут турки ?

.
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28.06.2025 23:15 Відповісти
А парасолька є? Чи потрібно на ремонт ...? перед тим як,,,,???
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28.06.2025 22:49 Відповісти
>> передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом

Мудярії, Словакаю і Туреччині. У рандомному порядку.
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28.06.2025 22:50 Відповісти
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28.06.2025 22:51 Відповісти
розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам, які входять до блоку НАТО. Шпан додав, що Німеччина в цьому процесі має зайняти лідируючу роль

українські Жовті Води до ваших послуг, панове європейці, але з наступним правом тиснути червону кнопку
німцям зробити ЯО з технічної точки зору дуже легко
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28.06.2025 22:59 Відповісти
Шось з чимось - ядерка за випадковим принципом - випало на Орбана - тоді Європа підкидає монетку -- відповість чи не відповість
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28.06.2025 22:53 Відповісти
где гарантия что через 5-10 лет какой нибудь орбан не придет ко власти в Германии Франции да даже в Польше
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28.06.2025 23:08 Відповісти
от же ж дебіляри.
росія атакуватиме конвекційною зброєю = рабами-українцями.
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28.06.2025 22:54 Відповісти
розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам, які входять до блоку НАТО. Шпан додав, що Німеччина в цьому процесі має зайняти лідируючу роль.

Ядерна зброя у Німеччини? Це щось.
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28.06.2025 22:55 Відповісти
розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю

під загальноєвропейські збройні сили

.
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28.06.2025 23:02 Відповісти
Он ещё министр здравоохранения ФРГ. Зачем ему политика и ядерные вопросы.
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28.06.2025 22:55 Відповісти
гарний міністр охорони здоровья - заздрю німцям !

.
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28.06.2025 23:03 Відповісти
А як кацапи сполошились...
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28.06.2025 22:58 Відповісти
дайте німцям ядерку, і безконтрольно клепати зброю - скоренько найдеться гітлер-2 який захоче павтаріть.
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28.06.2025 23:01 Відповісти
не там шукаєте Гітлера-2, шановний кацапе

він вже давно є на рашці

.
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28.06.2025 23:05 Відповісти
ну як ти такий тупий. то що тут скажеш.
історія завжди обертається по колу.
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28.06.2025 23:12 Відповісти
тундра неасхвальтована ! Нарьян-Мар епучий ! тємєнь полярна -

не по колу, а по спіралі, на новому діалектичному рівні

йди вчити німецький діалектичний матеріалізм, кацапе
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28.06.2025 23:17 Відповісти
Створять приблизно так само як передають Україні тауруси - побалакають і забудуть.
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28.06.2025 23:12 Відповісти
та ні, коли мова про власну дупу та помножена на страх нападу росії чи китаю - німці зроблять саму найкрщу бімбу, мерседес серед бімб.
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28.06.2025 23:15 Відповісти
отут згоден! це буде "Чорний Бумер" серед ЯО !

.
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28.06.2025 23:19 Відповісти
Взагалі то Україна найбільша європейська держава і мала би сама комусь там щось передавати. Але хтось постійно переконує українців у їх нікчемності...от взяти, наприклад, "творчість" 95 кварталу...
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28.06.2025 23:18 Відповісти
Виноват не только квартал 95. Раньше делали ракеты, самолеты, корабли. Теперь только сельское хозяйство.
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28.06.2025 23:40 Відповісти
Хорошая идея. Европе давно пора стать независимым субъектом геополитики. Но они животы надорвут создавая эту парасольку, у них даже армий нет. Да и мозгов не хватит.
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28.06.2025 23:35 Відповісти
Довести кацапів до зубожіння як у 90-х щоб думали де жерти взяти а не про війну з сусідніми країнами , та й за їжу ядерку у них забрати.Або за меморандум.
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28.06.2025 23:46 Відповісти
На меморандуме одних лохов уже нагрели. Теперь все ученые. Потрібна інша схема.
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28.06.2025 23:56 Відповісти
зробити в рашці Півн. Корею-2

це тільки довбануті чучхеїсти можуть терпіти-любити свого кіма,
рашиський народ лінивий, расхлябаний і владу не любить

буйло, до речі, це чудово знає

.
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29.06.2025 00:13 Відповісти
какой ** а нутый. где таких д**илов клонируют?

З огляду на це, Шпан запропонував розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Джерело: https://censor.net/ua/n3560519

настолько лютый бред сумасшедшего.
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28.06.2025 23:57 Відповісти
ну я так и вижу, что италия разработает и наделает бомб и кто-то в случайном порядке по типу Литвы будет пользоваться ими, учитывая последствия для италии как и стоимость вообще такой программы в разработке и содержании.
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28.06.2025 23:58 Відповісти
украине не могут дать таурусы потому, что наводить их должны немцы, а остреливаться с украинского мига или ф-16.
х у йло им четко сказал - участие военных германии в обстреле мордора - объявление войны

а тут немцы заговорили за бимбу ядерную при этом кто-то для них должен сделать хорошо, как сделали это сша.
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29.06.2025 00:01 Відповісти
В той час, коли Україна тримає на плечах захист Європи, вони обговорює як для своїх членів дупу прикриватимуть. Гаспада, ви підараси! Ваша безпека на нас завʼязана.
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29.06.2025 01:08 Відповісти
 
 