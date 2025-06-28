У парламенті Німеччини запропонували створити "ядерну парасольку" для всієї Європи

Лідер фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Єнс Шпан запропонував створити загальноєвропейську "ядерну парасольку".

Про це він сказав в інтерв'ю для Welt, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами німецького політика, Європа має стати здатною до стримування через потенційну загрозу.

"Для цього, зокрема, американські атомні бомби розміщені в Німеччині. Але цього недостатньо у довгостроковій перспективі", - заявив Шпан.

Він зазначив, що наразі на шляху спільного використання ядерної зброї є перепони. На думку парламентаря, навряд чи Франція погодиться передавати Німеччині доступ до своєї ядерної зброї.

Читайте також: Польща веде переговори з Францією щодо розміщення ядерної зброї для захисту ЄС, - Туск

З огляду на це, Шпан запропонував розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Такий підхід дозволить залишити потенційного противника Європи у нерозумінні щодо того, хто саме може завдати йому ядерного удару.

Ще один варіант, який запропонував голова фракції ХДС/ХСС - розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам, які входять до блоку НАТО. Шпан додав, що Німеччина в цьому процесі має зайняти лідируючу роль.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявляв про необхідність обговорити із Великою Британією та Францією можливість перебування Німеччини під їхнім ядерним захистом.

Читайте також: Майже 60% французів підтримують ідею, що Франція могла б взяти під "ядерну парасольку" європейських союзників, - опитування