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Новини Захист Європи ядерною зброєю Франції
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Майже 60% французів підтримують ідею, що Франція могла б взяти під "ядерну парасольку" європейських союзників, - опитування

Майже 60% французів підтримують ідею, що Франція могла б взяти під

Більшість французів погоджуються з тим, що Франція як ядерна держава могла би взяти на себе захист "ядерною парасолькою" своїх європейських сусідів.

Про це свідчать результати опитування Elabe на замовлення BFMTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 59% респондентів висловили згоду з твердженням, що "в інтересах Франції – захищати інші європейські країни, зокрема ядерною зброєю".

Автори дослідження зазначають, що позитивні відповіді переважають серед виборців майже усього політичного спектру, крім ультраправих. Серед прихильників лівих ствердно відповіли 76%, виборців блоку Макрона – 84%, правих – 65%, ультраправих – 39%.

Окрім цього, 59% опитаних вважають, що Франція є сильною з військової точки зору. 60% думають, що Франція спроможна прийти на допомогу іншим європейським союзникам, якщо вони зазнають нападу Росії.

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Водночас лише 48% опитаних французів кажуть, що Франція може успішно оборонятися, якби йшлося про російську агресію на своїй території.

41% вважають, що військова могутність Франції достатньо переконлива, щоб стримати Росію від нападу.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати обговорення з лідерами країн ЄС щодо захисту європейського континенту ядерною зброєю Франції.

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Автор: 

Франція (3044) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+6
тільки ядер, тілький свій - ніякої надії нi на кого - все самі.
здається французи вивчили урок 2гої світової назавжди...
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12.03.2025 19:52
+4
Це ж як треба було постаратися магаТЕХНОФАШИСТАМ, щоб навіть Марі Ле Пен засудила закриття допомоги ВУКраїні!!!
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12.03.2025 19:58
+2
Ви не дивились його ЮТУБ-канал. Це Пригожин-2. Він вів антипутінську пропаганду, звинувачуючи Лілі-Пута, що він агент Америки, а тому не захоплює всю Україну, а за домовленістю із Заходом тільки її маленьку частину.
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12.03.2025 19:54
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Гіркін (Стрєлков) нібито покінчив життя самогубством у в'язниці, - російські канали. Приводять і його передсмертну записку, а слідство і керівництво рф начебто поки все замовчує.
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12.03.2025 19:51 Відповісти
Ви не дивились його ЮТУБ-канал. Це Пригожин-2. Він вів антипутінську пропаганду, звинувачуючи Лілі-Пута, що він агент Америки, а тому не захоплює всю Україну, а за домовленістю із Заходом тільки її маленьку частину.
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12.03.2025 19:54 Відповісти
С уважением?? Прикольно..
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12.03.2025 19:56 Відповісти
заванштейнили терорюгу, незручний свідок, може й справді домовляються про щось
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12.03.2025 20:22 Відповісти
тільки ядер, тілький свій - ніякої надії нi на кого - все самі.
здається французи вивчили урок 2гої світової назавжди...
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12.03.2025 19:52 Відповісти
то не французи вивчили, а де Голь красавчик
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12.03.2025 22:35 Відповісти
так в нас і бубсель начебто - красавець з якого боку його і в куди не цілуй!
і щокі і боки - мабуть схуднув на мівіні... - боровся!
але французи вивчили свій урок,
а ми і досі свої шашликі маринуємо!
**** - травневі незабаром....
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12.03.2025 22:41 Відповісти
а Україну?
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12.03.2025 19:53 Відповісти
ясен .і. що ні
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12.03.2025 20:25 Відповісти
А Хермания вообще не при делах. Полная тишина. The Silence
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12.03.2025 19:53 Відповісти
Думаю, що ядерна зброя у Німеччини - це страшний сон Європи.
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12.03.2025 20:01 Відповісти
к сожалению.. это не сон =)
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12.03.2025 20:13 Відповісти
хай би щеб Ірану і Ізраелю по ракетці виготовить і слать всіх на..... й, захарили вже ці 2і сверхдєржави, ух млять ненавижу
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12.03.2025 20:27 Відповісти
гарне гасло - "Париж вільне місто"?
це була капітуляція...
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12.03.2025 19:54 Відповісти
"Защита ядерным вооружением"... как минимум звучит глупо
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12.03.2025 19:54 Відповісти
Особливо дивлячись на Україну...
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12.03.2025 19:59 Відповісти
От ти всерйоз вважаєш, шо ЯЗ щось змінила би у 2022-му?
***** не наважилось би напасти?
Ми б саданули ядерною ракетою по Москві?
І щоб після цього ті ж Європа та США зробили б з Україною?

Доречі, а нам сильно заважає ядерна зброя Роісі з ними воювати?

ЯЗ - це зброя стримування від іншої ядерної держави.
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12.03.2025 20:06 Відповісти
так защита, или "способ самоуничтожения"?
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12.03.2025 20:14 Відповісти
Лише завдяки ЯЗ росію ще не помножили на нуль як колись Ірак...
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12.03.2025 20:18 Відповісти
Тобто ти віриш, що США та ЄС кинулись би воювати з РФ. Це ну ***** не Ірак навіть без ЯЗ.
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12.03.2025 20:29 Відповісти
Не знаю, але те що через страх перед застосуванням ЯЗ нам обмежували допомогу це залізобетонних факт.
І, якщо пам'ятаєш, - тільки після заходу в Курськ нам дозволили застосовувати надану зброю по ерефії...
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12.03.2025 20:42 Відповісти
Тобто, якби у нас була ЯЗ, то нам би не обмежували постачання зброї?

Є варіант, що у такому випадку нам би її взагалі не дали. Або дали б в обмін на ЯЗ.

Ніхто не зацікавлений у наявності ЯЗ у нестабільних країнах.
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12.03.2025 20:45 Відповісти
ой. простите меня. это бизнес. ничего личного. о чём спорить если нет влияния?
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12.03.2025 20:46 Відповісти
" у садама хусэйна не было ЯО" я помню помню, а ти помниш?
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12.03.2025 20:29 Відповісти
сложно контролировать. неконтролируемые варианты вас устроят?
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12.03.2025 20:42 Відповісти
Скорее всего Александр имел в виду, что оружие есть, а использовать его нельзя. Иначе будущее унаследуют тараканы и прочая живность, иммунная к последствиям экологической катастрофы мира. Ведь одной бомбой вопрос не решится
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12.03.2025 20:07 Відповісти
uatoday 4 ,березня
"Я купив це до того, як Ілон збожеволів": Teslas стала мішенню, оскільки негативна реакція Маска зростає
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12.03.2025 20:14 Відповісти
'I bought this before Elon went crazy': Teslas targeted as Musk backlash grows USATODAY.COM

Наберріть в гугл цю СТАТТЮ що твориться по США з дітищем Маска.
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12.03.2025 20:21 Відповісти
Доки британські хуторяни та їхній блудний американський син змагались в деградуванні своїх націй, у Франції знову почав блукати привид Наполеона.
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12.03.2025 19:57 Відповісти
Це ж як треба було постаратися магаТЕХНОФАШИСТАМ, щоб навіть Марі Ле Пен засудила закриття допомоги ВУКраїні!!!
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12.03.2025 19:58 Відповісти
Акції Tesla впали на 15% як у найгірший день з 2020 року THE WSJ-й це не демівська а респівська газетка від Мердока. Того самого котрий вигнав колись Такера Карлсона з FOX
Нікому не здається РАПТОМ новина, що кузен ВЕНСА за СЛАВУ УКРАНІ воював усі ці роки.
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12.03.2025 20:05 Відповісти
Головна трагедія в тому що Європа , Стармер консультували вовку , якими поступками для Пу+Дон він повинен надати час Європі накачати свої розідуті від солодкого життя "булки" під псевдо кришею НАТО ... Виходить без повернення поставок Україні Доном, їй не вдасться стати самостійною від залежності США .
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12.03.2025 20:09 Відповісти
Ви мали на увазі стати самостійною, ставши залежною від Європи?
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12.03.2025 20:12 Відповісти
я про самостійність Європи жертвами України ,як й намагання знесилення рашки Заходом- НАТО - США теж жертвами Україні
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12.03.2025 20:16 Відповісти
а, україна всю східну європу. під ядерну парасольку.
і навіть мадяр, бо орбану недовго залишилось.
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12.03.2025 20:05 Відповісти
сподіваюсь українські сиві навчені діди вже розлагають
там молекули на атоми і міркують,
як всю цю срань донести до кацапні, як останню лінію захисту...
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12.03.2025 20:08 Відповісти
как-как.. после длительного пребывания рядом с местами сброса отходов термо-ядерных реакций... я мутировал и приобрёл некоторый иммунитет. ничего особенного взять в руки и доставить по назначению... "мирный атом".
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12.03.2025 20:21 Відповісти
нєдаром дєди воєвалі..
повторіть
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12.03.2025 20:22 Відповісти
скажите, дядя, ведь недаром...
ага еще Василия Тёркина... "ЧСын полка".
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12.03.2025 20:37 Відповісти
Французам довіряю,москву вже палили,могутпавтаріть
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12.03.2025 22:59 Відповісти
 
 