Майже 60% французів підтримують ідею, що Франція могла б взяти під "ядерну парасольку" європейських союзників, - опитування

Більшість французів погоджуються з тим, що Франція як ядерна держава могла би взяти на себе захист "ядерною парасолькою" своїх європейських сусідів.

Про це свідчать результати опитування Elabe на замовлення BFMTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 59% респондентів висловили згоду з твердженням, що "в інтересах Франції – захищати інші європейські країни, зокрема ядерною зброєю".

Автори дослідження зазначають, що позитивні відповіді переважають серед виборців майже усього політичного спектру, крім ультраправих. Серед прихильників лівих ствердно відповіли 76%, виборців блоку Макрона – 84%, правих – 65%, ультраправих – 39%.

Окрім цього, 59% опитаних вважають, що Франція є сильною з військової точки зору. 60% думають, що Франція спроможна прийти на допомогу іншим європейським союзникам, якщо вони зазнають нападу Росії.

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Водночас лише 48% опитаних французів кажуть, що Франція може успішно оборонятися, якби йшлося про російську агресію на своїй території.

41% вважають, що військова могутність Франції достатньо переконлива, щоб стримати Росію від нападу.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати обговорення з лідерами країн ЄС щодо захисту європейського континенту ядерною зброєю Франції.

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