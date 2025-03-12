Майже 60% французів підтримують ідею, що Франція могла б взяти під "ядерну парасольку" європейських союзників, - опитування
Більшість французів погоджуються з тим, що Франція як ядерна держава могла би взяти на себе захист "ядерною парасолькою" своїх європейських сусідів.
Про це свідчать результати опитування Elabe на замовлення BFMTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, 59% респондентів висловили згоду з твердженням, що "в інтересах Франції – захищати інші європейські країни, зокрема ядерною зброєю".
Автори дослідження зазначають, що позитивні відповіді переважають серед виборців майже усього політичного спектру, крім ультраправих. Серед прихильників лівих ствердно відповіли 76%, виборців блоку Макрона – 84%, правих – 65%, ультраправих – 39%.
Окрім цього, 59% опитаних вважають, що Франція є сильною з військової точки зору. 60% думають, що Франція спроможна прийти на допомогу іншим європейським союзникам, якщо вони зазнають нападу Росії.
Водночас лише 48% опитаних французів кажуть, що Франція може успішно оборонятися, якби йшлося про російську агресію на своїй території.
41% вважають, що військова могутність Франції достатньо переконлива, щоб стримати Росію від нападу.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати обговорення з лідерами країн ЄС щодо захисту європейського континенту ядерною зброєю Франції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
здається французи вивчили урок 2гої світової назавжди...
і щокі і боки - мабуть схуднув на мівіні... - боровся!
але французи вивчили свій урок,
а ми і досі свої шашликі маринуємо!
**** - травневі незабаром....
це була капітуляція...
***** не наважилось би напасти?
Ми б саданули ядерною ракетою по Москві?
І щоб після цього ті ж Європа та США зробили б з Україною?
Доречі, а нам сильно заважає ядерна зброя Роісі з ними воювати?
ЯЗ - це зброя стримування від іншої ядерної держави.
І, якщо пам'ятаєш, - тільки після заходу в Курськ нам дозволили застосовувати надану зброю по ерефії...
Є варіант, що у такому випадку нам би її взагалі не дали. Або дали б в обмін на ЯЗ.
Ніхто не зацікавлений у наявності ЯЗ у нестабільних країнах.
"Я купив це до того, як Ілон збожеволів": Teslas стала мішенню, оскільки негативна реакція Маска зростає
Наберріть в гугл цю СТАТТЮ що твориться по США з дітищем Маска.
Нікому не здається РАПТОМ новина, що кузен ВЕНСА за СЛАВУ УКРАНІ воював усі ці роки.
і навіть мадяр, бо орбану недовго залишилось.
там молекули на атоми і міркують,
як всю цю срань донести до кацапні, як останню лінію захисту...
повторіть
ага еще Василия Тёркина... "ЧСын полка".