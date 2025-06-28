В парламенте Германии предложили создать "ядерный зонтик" для всей Европы

Лидер фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Йенс Шпан предложил создать общеевропейский "ядерный зонтик".

Об этом он сказал в интервью для Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам немецкого политика, Европа должна стать способной к сдерживанию из-за потенциальной угрозы.

"Для этого, в частности, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе", - заявил Шпан.

Он отметил, что сейчас на пути совместного использования ядерного оружия есть преграды. По мнению парламентария, вряд ли Франция согласится передавать Германии доступ к своему ядерному оружию.

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Учитывая это, Шпан предложил разработать систему передачи контроля над европейским ядерным оружием членам НАТО по случайному принципу. Такой подход позволит оставить потенциального противника Европы в непонимании относительно того, кто именно может нанести ему ядерный удар.

Еще один вариант, который предложил председатель фракции ХДС/ХСС - разработать новое общеевропейское ядерное оружие, которое будет принадлежать всем европейским странам, входящим в блок НАТО. Шпан добавил, что Германия в этом процессе должна занять лидирующую роль.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о необходимости обсудить с Великобританией и Францией возможность пребывания Германии под их ядерной защитой.

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