В парламенте Германии предложили создать "ядерный зонтик" для всей Европы
Лидер фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Йенс Шпан предложил создать общеевропейский "ядерный зонтик".
Об этом он сказал в интервью для Welt, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам немецкого политика, Европа должна стать способной к сдерживанию из-за потенциальной угрозы.
"Для этого, в частности, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе", - заявил Шпан.
Он отметил, что сейчас на пути совместного использования ядерного оружия есть преграды. По мнению парламентария, вряд ли Франция согласится передавать Германии доступ к своему ядерному оружию.
Учитывая это, Шпан предложил разработать систему передачи контроля над европейским ядерным оружием членам НАТО по случайному принципу. Такой подход позволит оставить потенциального противника Европы в непонимании относительно того, кто именно может нанести ему ядерный удар.
Еще один вариант, который предложил председатель фракции ХДС/ХСС - разработать новое общеевропейское ядерное оружие, которое будет принадлежать всем европейским странам, входящим в блок НАТО. Шпан добавил, что Германия в этом процессе должна занять лидирующую роль.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о необходимости обсудить с Великобританией и Францией возможность пребывания Германии под их ядерной защитой.
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ач, а в 22-гому німці під себе ходили тільки при згадці застосування кацапами ЯО.
дякуючи ЗСУ народи Європи позбавляються страху перед кацапами:
"Прусские завсегда русаков бивали, - так недословно говорил великий полководец Александр Суворов, а уж турок тем более в наш продвинутый технологический век
.
Мудярії, Словакаю і Туреччині. У рандомному порядку.
українські Жовті Води до ваших послуг, панове європейці, але з наступним правом тиснути червону кнопку
німцям зробити ЯО з технічної точки зору дуже легко
росія атакуватиме конвекційною зброєю = рабами-українцями.
Ядерна зброя у Німеччини? Це щось.
під загальноєвропейські збройні сили
.
.
він вже давно є на рашці
.
історія завжди обертається по колу.
не по колу, а по спіралі, на новому діалектичному рівні
йди вчити німецький діалектичний матеріалізм, кацапе
.
це тільки довбануті чучхеїсти можуть терпіти-любити свого кіма,
рашиський народ лінивий, расхлябаний і владу не любить
буйло, до речі, це чудово знає
.
З огляду на це, Шпан запропонував розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Джерело: https://censor.net/ua/n3560519
настолько лютый бред сумасшедшего.
х у йло им четко сказал - участие военных германии в обстреле мордора - объявление войны
а тут немцы заговорили за бимбу ядерную при этом кто-то для них должен сделать хорошо, как сделали это сша.