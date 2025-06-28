РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4736 посетителей онлайн
Новости Ядерный зонтик для Европы
1 469 32

В парламенте Германии предложили создать "ядерный зонтик" для всей Европы

Шпан

Лидер фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Йенс Шпан предложил создать общеевропейский "ядерный зонтик".

Об этом он сказал в интервью для Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам немецкого политика, Европа должна стать способной к сдерживанию из-за потенциальной угрозы.

"Для этого, в частности, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе", - заявил Шпан.

Он отметил, что сейчас на пути совместного использования ядерного оружия есть преграды. По мнению парламентария, вряд ли Франция согласится передавать Германии доступ к своему ядерному оружию.

Читайте также: Польша ведет переговоры с Францией по размещению ядерного оружия для защиты ЕС, - Туск

Учитывая это, Шпан предложил разработать систему передачи контроля над европейским ядерным оружием членам НАТО по случайному принципу. Такой подход позволит оставить потенциального противника Европы в непонимании относительно того, кто именно может нанести ему ядерный удар.

Еще один вариант, который предложил председатель фракции ХДС/ХСС - разработать новое общеевропейское ядерное оружие, которое будет принадлежать всем европейским странам, входящим в блок НАТО. Шпан добавил, что Германия в этом процессе должна занять лидирующую роль.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о необходимости обсудить с Великобританией и Францией возможность пребывания Германии под их ядерной защитой.

Читайте также: Почти 60% французов поддерживают идею, что Франция могла бы взять под "ядерный зонтик" европейских союзников, - опрос

Автор: 

Германия (7099) Франция (3557) ядерное оружие (1376)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Дурні... йдіть на шашлик, все буде добре!
показать весь комментарий
28.06.2025 22:47 Ответить
+4
Шось з чимось - ядерка за випадковим принципом - випало на Орбана - тоді Європа підкидає монетку -- відповість чи не відповість
показать весь комментарий
28.06.2025 22:53 Ответить
+4
не там шукаєте Гітлера-2, шановний кацапе

він вже давно є на рашці

.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурні... йдіть на шашлик, все буде добре!
показать весь комментарий
28.06.2025 22:47 Ответить
розбудили таки кацапи сумрачний германський геній

ач, а в 22-гому німці під себе ходили тільки при згадці застосування кацапами ЯО.

дякуючи ЗСУ народи Європи позбавляються страху перед кацапами:

"Прусские завсегда русаков бивали, - так недословно говорил великий полководец Александр Суворов, а уж турок тем более в наш продвинутый технологический век
показать весь комментарий
28.06.2025 23:12 Ответить
тільки до чого тут турки ?

.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:15 Ответить
А парасолька є? Чи потрібно на ремонт ...? перед тим як,,,,???
показать весь комментарий
28.06.2025 22:49 Ответить
>> передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом

Мудярії, Словакаю і Туреччині. У рандомному порядку.
показать весь комментарий
28.06.2025 22:50 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2025 22:51 Ответить
розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам, які входять до блоку НАТО. Шпан додав, що Німеччина в цьому процесі має зайняти лідируючу роль

українські Жовті Води до ваших послуг, панове європейці, але з наступним правом тиснути червону кнопку
німцям зробити ЯО з технічної точки зору дуже легко
показать весь комментарий
28.06.2025 22:59 Ответить
Шось з чимось - ядерка за випадковим принципом - випало на Орбана - тоді Європа підкидає монетку -- відповість чи не відповість
показать весь комментарий
28.06.2025 22:53 Ответить
где гарантия что через 5-10 лет какой нибудь орбан не придет ко власти в Германии Франции да даже в Польше
показать весь комментарий
28.06.2025 23:08 Ответить
от же ж дебіляри.
росія атакуватиме конвекційною зброєю = рабами-українцями.
показать весь комментарий
28.06.2025 22:54 Ответить
розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам, які входять до блоку НАТО. Шпан додав, що Німеччина в цьому процесі має зайняти лідируючу роль.

Ядерна зброя у Німеччини? Це щось.
показать весь комментарий
28.06.2025 22:55 Ответить
розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю

під загальноєвропейські збройні сили

.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:02 Ответить
Он ещё министр здравоохранения ФРГ. Зачем ему политика и ядерные вопросы.
показать весь комментарий
28.06.2025 22:55 Ответить
гарний міністр охорони здоровья - заздрю німцям !

.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:03 Ответить
А як кацапи сполошились...
показать весь комментарий
28.06.2025 22:58 Ответить
дайте німцям ядерку, і безконтрольно клепати зброю - скоренько найдеться гітлер-2 який захоче павтаріть.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:01 Ответить
не там шукаєте Гітлера-2, шановний кацапе

він вже давно є на рашці

.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:05 Ответить
ну як ти такий тупий. то що тут скажеш.
історія завжди обертається по колу.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:12 Ответить
тундра неасхвальтована ! Нарьян-Мар епучий ! тємєнь полярна -

не по колу, а по спіралі, на новому діалектичному рівні

йди вчити німецький діалектичний матеріалізм, кацапе
показать весь комментарий
28.06.2025 23:17 Ответить
Створять приблизно так само як передають Україні тауруси - побалакають і забудуть.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:12 Ответить
та ні, коли мова про власну дупу та помножена на страх нападу росії чи китаю - німці зроблять саму найкрщу бімбу, мерседес серед бімб.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:15 Ответить
отут згоден! це буде "Чорний Бумер" серед ЯО !

.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:19 Ответить
Взагалі то Україна найбільша європейська держава і мала би сама комусь там щось передавати. Але хтось постійно переконує українців у їх нікчемності...от взяти, наприклад, "творчість" 95 кварталу...
показать весь комментарий
28.06.2025 23:18 Ответить
Виноват не только квартал 95. Раньше делали ракеты, самолеты, корабли. Теперь только сельское хозяйство.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:40 Ответить
Хорошая идея. Европе давно пора стать независимым субъектом геополитики. Но они животы надорвут создавая эту парасольку, у них даже армий нет. Да и мозгов не хватит.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:35 Ответить
Довести кацапів до зубожіння як у 90-х щоб думали де жерти взяти а не про війну з сусідніми країнами , та й за їжу ядерку у них забрати.Або за меморандум.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:46 Ответить
На меморандуме одних лохов уже нагрели. Теперь все ученые. Потрібна інша схема.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:56 Ответить
зробити в рашці Півн. Корею-2

це тільки довбануті чучхеїсти можуть терпіти-любити свого кіма,
рашиський народ лінивий, расхлябаний і владу не любить

буйло, до речі, це чудово знає

.
показать весь комментарий
29.06.2025 00:13 Ответить
какой ** а нутый. где таких д**илов клонируют?

З огляду на це, Шпан запропонував розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Джерело: https://censor.net/ua/n3560519

настолько лютый бред сумасшедшего.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:57 Ответить
ну я так и вижу, что италия разработает и наделает бомб и кто-то в случайном порядке по типу Литвы будет пользоваться ими, учитывая последствия для италии как и стоимость вообще такой программы в разработке и содержании.
показать весь комментарий
28.06.2025 23:58 Ответить
украине не могут дать таурусы потому, что наводить их должны немцы, а остреливаться с украинского мига или ф-16.
х у йло им четко сказал - участие военных германии в обстреле мордора - объявление войны

а тут немцы заговорили за бимбу ядерную при этом кто-то для них должен сделать хорошо, как сделали это сша.
показать весь комментарий
29.06.2025 00:01 Ответить
В той час, коли Україна тримає на плечах захист Європи, вони обговорює як для своїх членів дупу прикриватимуть. Гаспада, ви підараси! Ваша безпека на нас завʼязана.
показать весь комментарий
29.06.2025 01:08 Ответить
 
 