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Новости Ядерное оружие США в Британии
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США впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании. Это сигнал Путину, - Bloomberg

США впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании

Соединенные Штаты, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года, давая понять диктатору России Владимиру Путину, что они по-прежнему привержены европейской безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что 16 июля американский военный самолет с включенным транспондером, что делает его идентификацию и местонахождение общедоступными, вылетел из американского склада ядерного оружия на базе ВВС Киртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на авиабазу в британском городе Лейкенхит, согласно данным аналитиков в сфере обороны и открытых источников.

В полете самолета C-17 участвовала Первая ядерная авиационная транспортная группа ВВС США, которая транспортирует ядерное оружие, и он не пролетал над территорией других стран.

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Правительства США и Великобритании придерживаются давней политики не комментировать состояние или местонахождение своего ядерного оружия.

Бюджетные документы Министерства обороны США показывают, что в Лейкенхите уже несколько лет продолжаются работы на миллионы долларов по "обеспечению безопасности" объектов - термин, который Пентагон использует для описания безопасности ядерного оружия.

Вероятнее всего, самолеты доставили новые термоядерные бомбы B61-12, что увеличило количество тактического ядерного оружия США в Европе впервые со времен холодной войны, пишет агентство.

"Есть веские признаки того, что США вернули ядерное оружие в Великобританию", - заявил Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

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По мнению экспертов, решение оставить бортовые радиомаяки включенными свидетельствует о том, что США хотят показать России, что они не уменьшают свой ядерный потенциал в Европе.

Президент США Дональд Трамп в последние недели ужесточил свой подход к Путину, согласившись отправить Украине больше американских ракет Patriot через европейские закупки и угрожая наложить на Россию дополнительные пошлины, если она не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. В понедельник Трамп заявил, что сократит этот срок, добавив, что "разочарован" Путиным.

В прошлом месяце Великобритания объявила, что приобретет по меньшей мере десяток новых истребителей F-35A американского производства, способных нести ядерные бомбы B61-12. На этой неделе Министерство обороны страны заявило в обновленном программном документе, что "ядерное сдерживание НАТО также полагается на ядерное оружие США, развернутое в Европе, и вспомогательные возможности и инфраструктуру, предоставляемые союзниками".

Согласно документу, новые самолеты будут доступны для выполнения ядерных миссий НАТО.

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Больше о бомбах B61-12

По данным Бюллетеня атомных ученых, термоядерные гравитационные бомбы B61-12 несут боеголовку с регулируемой мощностью в диапазоне от 0,3 до 50 килотонн. Они могут перевозиться на истребителях F-35A, а также на других самолетах США и НАТО.

Эта бомба, разработанная для большей точности, чем предыдущие модели B61, благодаря переменной мощности может использоваться как против небольших военных целей, так и против населенных пунктов.

В то же время ядерное оружие США, даже то, что расположено на территории других стран, может быть использовано только после прямого разрешения президента США.

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Автор: 

Великобритания (5073) США (27589) ядерное оружие (1381) ядерная безопасность (519)


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Топ комментарии
+3
Колись і в Україні була ядерка - могли б по старій пам"яті підкинути
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28.07.2025 20:49 Ответить
+3
Так в Британії є і своя ядерна зброя. Краще б вже українцям щось підкинули (з вибаченнями, що заставили українців віддати ядерну зброю росіянам).
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28.07.2025 20:55 Ответить
+2
Пробний постріл по Воронежу буде більш дієвим знаком для *****.
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28.07.2025 20:51 Ответить
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С.икуни. Не супротив Украiни цапорылii, й надалi побз.ьохували б це зробити.
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28.07.2025 20:47 Ответить
Колись і в Україні була ядерка - могли б по старій пам"яті підкинути
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28.07.2025 20:49 Ответить
А з ВАМИ так було на ЦН - не банять, (так бувало часто на три дні) а усі псти мої сьогодні просто видаляють?
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28.07.2025 21:04 Ответить
Вже разів 5 банили і починав з нуля
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28.07.2025 21:10 Ответить
Пробний постріл по Воронежу буде більш дієвим знаком для *****.
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28.07.2025 20:51 Ответить
А відповідь ти сачком для метеликів перехопиш?
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28.07.2025 20:54 Ответить
Так. Тим, який разом ядрьоною бомбою до Британії завезли.
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28.07.2025 20:58 Ответить
Не завезли.
Проти міжконтинентальних ракет нема дієвого захисту.
Навіть однієї пропущеної ракети визтачить - це від 6 до 10 боєголовок.
Удар у відповідь абсолютно гарантований і неукнинений.
І саме це вже 80 років є запорукою незастосування ЯЗ.

Але вам у восресній школі мабуть про це не розповідали.
А у логіку, яка підказазала б, що чомусь з 1945 року ЯЗ ніхто більше так не ризикнув застосувати, ти не дуже.
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28.07.2025 21:05 Ответить
Яку ще відповідь? Доки буде продовжуватися цей збочений онанізм на кацапське ядрьоне залізяччя яке ніколи нікуди не полетить?
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28.07.2025 21:00 Ответить
Нє ну, якщо дід Панас з Нижніх Бабанів дає гарантію...
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28.07.2025 21:08 Ответить
А хто дає гарантію що кацапи щось запустять? Х#й бичий-голова теляча?
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28.07.2025 21:14 Ответить
цей совок Дужик буде потім питати "а нас то за чьто?"
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28.07.2025 21:02 Ответить
Треба ще в Польщі і в країнах Балтії. Тоді за ****** будуть біотуалет на колесах тягати.
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28.07.2025 20:53 Ответить
Так в Британії є і своя ядерна зброя. Краще б вже українцям щось підкинули (з вибаченнями, що заставили українців віддати ядерну зброю росіянам).
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28.07.2025 20:55 Ответить
Все впереди и не за горами.
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28.07.2025 20:58 Ответить
Обіцянка-цяцанка
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28.07.2025 21:01 Ответить
Не можна. Наш дописувач Герхард вже цеглинами в МЖ ходить.
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28.07.2025 21:00 Ответить
Це маячня. Десять років війни в Європі а вони там щось сигналізують кацапні через хер копитом. Сциклива наволоч.
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28.07.2025 20:58 Ответить
 
 