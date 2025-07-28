США впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании. Это сигнал Путину, - Bloomberg

Соединенные Штаты, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года, давая понять диктатору России Владимиру Путину, что они по-прежнему привержены европейской безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что 16 июля американский военный самолет с включенным транспондером, что делает его идентификацию и местонахождение общедоступными, вылетел из американского склада ядерного оружия на базе ВВС Киртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на авиабазу в британском городе Лейкенхит, согласно данным аналитиков в сфере обороны и открытых источников.

В полете самолета C-17 участвовала Первая ядерная авиационная транспортная группа ВВС США, которая транспортирует ядерное оружие, и он не пролетал над территорией других стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США планируют обсуждать с РФ перспективы дальнейшего ядерного разоружения, - Трамп

Правительства США и Великобритании придерживаются давней политики не комментировать состояние или местонахождение своего ядерного оружия.

Бюджетные документы Министерства обороны США показывают, что в Лейкенхите уже несколько лет продолжаются работы на миллионы долларов по "обеспечению безопасности" объектов - термин, который Пентагон использует для описания безопасности ядерного оружия.

Вероятнее всего, самолеты доставили новые термоядерные бомбы B61-12, что увеличило количество тактического ядерного оружия США в Европе впервые со времен холодной войны, пишет агентство.

"Есть веские признаки того, что США вернули ядерное оружие в Великобританию", - заявил Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп больше не собирается разговаривать с Путиным

По мнению экспертов, решение оставить бортовые радиомаяки включенными свидетельствует о том, что США хотят показать России, что они не уменьшают свой ядерный потенциал в Европе.

Президент США Дональд Трамп в последние недели ужесточил свой подход к Путину, согласившись отправить Украине больше американских ракет Patriot через европейские закупки и угрожая наложить на Россию дополнительные пошлины, если она не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. В понедельник Трамп заявил, что сократит этот срок, добавив, что "разочарован" Путиным.

В прошлом месяце Великобритания объявила, что приобретет по меньшей мере десяток новых истребителей F-35A американского производства, способных нести ядерные бомбы B61-12. На этой неделе Министерство обороны страны заявило в обновленном программном документе, что "ядерное сдерживание НАТО также полагается на ядерное оружие США, развернутое в Европе, и вспомогательные возможности и инфраструктуру, предоставляемые союзниками".

Согласно документу, новые самолеты будут доступны для выполнения ядерных миссий НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парламенте Германии предложили создать "ядерный зонтик" для всей Европы

Больше о бомбах B61-12

По данным Бюллетеня атомных ученых, термоядерные гравитационные бомбы B61-12 несут боеголовку с регулируемой мощностью в диапазоне от 0,3 до 50 килотонн. Они могут перевозиться на истребителях F-35A, а также на других самолетах США и НАТО.

Эта бомба, разработанная для большей точности, чем предыдущие модели B61, благодаря переменной мощности может использоваться как против небольших военных целей, так и против населенных пунктов.

В то же время ядерное оружие США, даже то, что расположено на территории других стран, может быть использовано только после прямого разрешения президента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США начали размещение модифицированных ядерных авиабомб в Европе