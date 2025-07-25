США планируют обсуждать с РФ перспективы дальнейшего ядерного разоружения, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы подготовить новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Соединенными Штатами и Россией, который истекает в начале 2026 года.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами 25 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Его спросили, хотел бы он дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире, на что лидер США ответил утвердительно.

"Я бы хотел этого. Но это (завершение срока договора, - ред.) - проблема для всего мира. Знаете, мы имеем ограничения, и у них, как вы знаете, есть ограничения на ядерное оружие. Мы не хотим, чтобы это соглашение истекало. Мы начинаем работать над этим", - отметил Трамп.

Американский президент добавил, что скорое окончание срока действия Договора - "большая проблема для всего мира".

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Справочно

Отметим, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.

Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами - крупнейшими владельцами ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.

Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую - с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия - от ракет до стратегических бомбардировщиков.

Главным средством контроля по этому договору являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.

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