США планируют обсуждать с РФ перспективы дальнейшего ядерного разоружения, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы подготовить новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Соединенными Штатами и Россией, который истекает в начале 2026 года.
Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами 25 июля, информирует Цензор.НЕТ.
Его спросили, хотел бы он дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире, на что лидер США ответил утвердительно.
"Я бы хотел этого. Но это (завершение срока договора, - ред.) - проблема для всего мира. Знаете, мы имеем ограничения, и у них, как вы знаете, есть ограничения на ядерное оружие. Мы не хотим, чтобы это соглашение истекало. Мы начинаем работать над этим", - отметил Трамп.
Американский президент добавил, что скорое окончание срока действия Договора - "большая проблема для всего мира".
Справочно
Отметим, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.
Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами - крупнейшими владельцами ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.
Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую - с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия - от ракет до стратегических бомбардировщиков.
Главным средством контроля по этому договору являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.
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Трамп: "Будєт сдєлано, Владімір Владіміровіч!".
Тьху, гидота руда. Вже придумав, чим зайняти своїх тупих виборців. "Ми пожертвували Україною заради ядерного роззброєння!". Героїчні ковбої виявились такими лише у власних фільмах.
Іран без ядерки напав на Ізраїль, у якого є ядерка.
Якщо у однієї з держав є ядерка, потрібна воля її застосувати.
Якщо в іншої держави теж є ядерка, у першої держави має бути готовність все одно застосувати свою ядерку, навіть ціною отримання ядерної відповіді. Інакше та ядерка до сраки.
Подивимось на ситуацію з мобілізацією - далеко не всім хочеться потрапити на фронт самим чи щоб на фронт потрапив близький родич, а що вони скажуть про перспективу потрапити в радіус ураження ядерними ракетами? Тим більше, у кацапів їх достатньо, щоб накрити всю нашу територію.
Ядерне стримування країнами НАТО - єдине, на що ми зараз покладаємось, а отримавши власну ядерну зброю - в якому разі ми всерйоз вирішимо, що краще забрати навіть 30 мільйонів кацапів, але самим померти всім, аніж дозволити __________ (впиши те, що вважаєш черновою лінією)?
У мене поки нема іншого варіанта, ніж "застосування у відповідь".
Чи по російським містам? Тоді самі отримаємо ядерний удар, при чому без обмежень за обсягами.
Потрібна сильна ідеологія, якої в Україні досі нема, інакше досі були б черги з добровольців.
і ці всі казки "меланія сказала, доня почюв" залиште до ясельної групи.
крім себе він не чює нікого.
Достатньо одного-єдиного зрадника, який розповість про збагачення радіоактивної речовини, щоб нам розбили все, про що знають. США лише привітає і благословить, щоб кацапи запустили по нам все своє лайно. Якщо США може щось дистанційно вимкнути - вони це зроблять.
А у нас мільйони потенційних зрадників, бо якщо людина готова порушити закон заради власної вигоди - таку людину завербують без проблем.
Дуже шкода, але ні. Не вийде. Бо треба зовсім не мати зрадників, а у нас чотири роки великої війни і в київському метро якась шльондра каже "слава росії" і навіть не сідає до в'язниці на 10 років.
...дружби родинами та спільного відпочинку.
всцяця можно