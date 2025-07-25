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Новости Распространение ядерного оружия Ядерное разоружение США и рф
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США планируют обсуждать с РФ перспективы дальнейшего ядерного разоружения, - Трамп

Трамп и Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы подготовить новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Соединенными Штатами и Россией, который истекает в начале 2026 года.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами 25 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Его спросили, хотел бы он дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире, на что лидер США ответил утвердительно.

"Я бы хотел этого. Но это (завершение срока договора, - ред.) - проблема для всего мира. Знаете, мы имеем ограничения, и у них, как вы знаете, есть ограничения на ядерное оружие. Мы не хотим, чтобы это соглашение истекало. Мы начинаем работать над этим", - отметил Трамп.

Американский президент добавил, что скорое окончание срока действия Договора - "большая проблема для всего мира".

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Справочно

Отметим, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.

Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами - крупнейшими владельцами ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.

Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую - с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия - от ракет до стратегических бомбардировщиков.

Главным средством контроля по этому договору являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.

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Автор: 

россия (96672) США (27563) ядерное оружие (1380) Трамп Дональд (6041)


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Топ комментарии
+4
#уйло: "Ми відмовимось від 10% ядерних боєголовок, а ви зробіть, щоб Україна офіційно визнала наш суверенітет над усіма окупованими територіями, підписалась під невступом у будь-які військові союзи та відмовилась розміщувати іноземну зброю на залишках своєї території".
Трамп: "Будєт сдєлано, Владімір Владіміровіч!".

Тьху, гидота руда. Вже придумав, чим зайняти своїх тупих виборців. "Ми пожертвували Україною заради ядерного роззброєння!". Героїчні ковбої виявились такими лише у власних фільмах.
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25.07.2025 20:01 Ответить
+3
Не надо. Пока не было ядерного оружия люди с маниакальным остервенением пытались стереть друг друга с лица земли. ЯО как аминазин для умственно отсталых психопатов которых называют политиками.
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25.07.2025 20:05 Ответить
+1
Най Донні зробить для США другий Будапешт....
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25.07.2025 19:59 Ответить
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Най Донні зробить для США другий Будапешт....
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25.07.2025 19:59 Ответить
#уйло: "Ми відмовимось від 10% ядерних боєголовок, а ви зробіть, щоб Україна офіційно визнала наш суверенітет над усіма окупованими територіями, підписалась під невступом у будь-які військові союзи та відмовилась розміщувати іноземну зброю на залишках своєї території".
Трамп: "Будєт сдєлано, Владімір Владіміровіч!".

Тьху, гидота руда. Вже придумав, чим зайняти своїх тупих виборців. "Ми пожертвували Україною заради ядерного роззброєння!". Героїчні ковбої виявились такими лише у власних фільмах.
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25.07.2025 20:01 Ответить
Не надо. Пока не было ядерного оружия люди с маниакальным остервенением пытались стереть друг друга с лица земли. ЯО как аминазин для умственно отсталых психопатов которых называют политиками.
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25.07.2025 20:05 Ответить
Нещодавна невеличка войнушка між Індією з Пакістаном, обидві країни мають ядерку.
Іран без ядерки напав на Ізраїль, у якого є ядерка.

Якщо у однієї з держав є ядерка, потрібна воля її застосувати.
Якщо в іншої держави теж є ядерка, у першої держави має бути готовність все одно застосувати свою ядерку, навіть ціною отримання ядерної відповіді. Інакше та ядерка до сраки.
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25.07.2025 20:24 Ответить
ЯЗ не є гарантією того, що війни не буде, але ЯЗ є гарантією знищення ворога, якщо він перейде певні червоні лінії
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25.07.2025 20:29 Ответить
Одна справа - відповісти ядерним ударом на вже отриманий ядерний удар, інша - застосувати першими, знаючи, що буде відповідь.
Подивимось на ситуацію з мобілізацією - далеко не всім хочеться потрапити на фронт самим чи щоб на фронт потрапив близький родич, а що вони скажуть про перспективу потрапити в радіус ураження ядерними ракетами? Тим більше, у кацапів їх достатньо, щоб накрити всю нашу територію.
Ядерне стримування країнами НАТО - єдине, на що ми зараз покладаємось, а отримавши власну ядерну зброю - в якому разі ми всерйоз вирішимо, що краще забрати навіть 30 мільйонів кацапів, але самим померти всім, аніж дозволити __________ (впиши те, що вважаєш черновою лінією)?
У мене поки нема іншого варіанта, ніж "застосування у відповідь".
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25.07.2025 20:59 Ответить
Особисто я вважаю, що ми можемо використати ЯЗ у випадку прориву фронту зі швидким просуванням ворога. В такому випадку, нам вже все одно на наслідки, бо війна програна. Сама можливість такого сценарію має утримати русню від продовження війни, бо в такому випадку вони отримають перемогу, але заплатять за це величезну ціну - тож краще просто заморозити війну.
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25.07.2025 21:09 Ответить
По своїй території, окупованій ворогом?

Чи по російським містам? Тоді самі отримаємо ядерний удар, при чому без обмежень за обсягами.
Потрібна сильна ідеологія, якої в Україні досі нема, інакше досі були б черги з добровольців.
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25.07.2025 21:33 Ответить
пріколіст
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25.07.2025 20:08 Ответить
розчавіть кацапів економічно - що слабо...
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25.07.2025 20:08 Ответить
у дуріка вавка.
і ці всі казки "меланія сказала, доня почюв" залиште до ясельної групи.
крім себе він не чює нікого.
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25.07.2025 20:09 Ответить
Тобто Трамп такий "миротворець" що вирішив роззброїти Америку. Чого не зробишь заради плешивого "друга Валадіміра".
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25.07.2025 20:13 Ответить
А нам необхідно працювати над створенням ядерної зброї
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25.07.2025 20:16 Ответить
Балістику середньої/великої дальності нам збивати нічим, по-перше - через її зависоку траекторію, по-друге - через роздільну бойову частину.
Достатньо одного-єдиного зрадника, який розповість про збагачення радіоактивної речовини, щоб нам розбили все, про що знають. США лише привітає і благословить, щоб кацапи запустили по нам все своє лайно. Якщо США може щось дистанційно вимкнути - вони це зроблять.

А у нас мільйони потенційних зрадників, бо якщо людина готова порушити закон заради власної вигоди - таку людину завербують без проблем.
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25.07.2025 20:39 Ответить
Збагачувати уран не потрібно, достатньо запустити реактори ЧАЕС для виробництва плутонію: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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25.07.2025 20:42 Ответить
Як тільки про це дізнаються за межами України - Захід відмовиться від будь-якої підтримки, а кацапи запустять сюди все, що теоретично може долетіти, заради такого навіть мобілізацію оголосять і, чорт забирай, зберуть ще мільйон ******* без проблем, бо одна справа - захоплювати Україну, яка лише не дуже вдало відбивається (території-то втрачаємо), зовсім інша - захоплювати Україну, яка вже на шляху до отримання ядерної зброї, що дозволить знищити десятки мільйонів кацапів.
Дуже шкода, але ні. Не вийде. Бо треба зовсім не мати зрадників, а у нас чотири роки великої війни і в київському метро якась шльондра каже "слава росії" і навіть не сідає до в'язниці на 10 років.
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25.07.2025 21:28 Ответить
товариш Сі це вподобає)...
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25.07.2025 20:19 Ответить
Ога, знайшли дурака за 4 кулаки... Кацапи побачили мiць високоточного амер озброення, заре вони побiжать вiдмовлятися вiд ядерки, коли нею...та хоча i в пiвнiчний полюс стрельнеш, по США не промажеш.
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25.07.2025 20:26 Ответить
Все пробовали договориться с ними про уменьшение ядерного арсенала, и ни у кого не вышло, в кремле закончились дипломаты, а с паталогическими ***********, ворами и убийцами нефуй про шо договариваться!
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25.07.2025 20:50 Ответить
США планують обговорювати з РФ перспективи подальшого ядерного роззброєння
...дружби родинами та спільного відпочинку.
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25.07.2025 21:03 Ответить
Та нашо вона воопше треба? Он ми без ЯЗ і шо, погано? )))
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25.07.2025 21:07 Ответить
Трампу мало насцяних Пуйлом пустих обіцянок. Він бажає ще порцію.
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25.07.2025 21:10 Ответить
від цього Трампона
всцяця можно
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25.07.2025 21:44 Ответить
 
 