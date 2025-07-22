Трамп об ударах США по Ирану: Мы сделаем это снова, если будет нужно

В случае необходимости США будут готовы снова нанести удары по объектам ядерной программы Ирана.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи об очень серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов страны.

"Конечно, так, как я и говорил (объекты уничтожены. - Ред.), и мы сделаем это снова, если потребуется!" - отметил Трамп.

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Он в очередной раз раскритиковал телеканалы CNN и MSDNC, которые сомневалась в его информации о результатах операции.

"Фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого "репортера" и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые "уничтожили" ядерные объекты Ирана. CNN - канал, который очень проигрывает по рейтингам, как и MSDNC!", - написал Трамп.

Ранее, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, Трамп сказал, что без колебаний снова прикажет бомбить иранские ядерные объекты, если Тегеран возобновит обогащение урана до опасных значений. Также сообщалось, что глава нацразведки США Габбард подтвердила уничтожение ядерных объектов Ирана.