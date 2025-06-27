США ударят по Ирану снова, если обнаружим признаки обогащения урана, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска готовы снова бомбить ядерные объекты Ирана, если это будет необходимо.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, без сомнения, безусловно - это должно быть невероятно. Я бы без колебаний снова нанесу удар по Ирану, если выяснится, что Иран имеет уран с уровнем обогащения, достаточным для создания бомбы (ядерной. - Ред.)", - заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что не верит, что Иран может "в ближайшее время вернуться к ядерной программе" после ударов США по его ядерным объектам в минувшие выходные.

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Трамп также сообщил, что он "не особо" озабочен наличием секретных ядерных объектов в Иране.

"Могу я вам сказать - они истощены. И Израиль тоже истощен. Я имел дело с обоими, и они оба хотели урегулировать ситуацию - оба - и мы проделали замечательную работу. Но они истощены. Последнее, о чем они думают сейчас, - это ядерная программа. Знаете, о чем они думают? Они думают о завтрашнем дне, пытаются выжить", - резюмировал Трамп.

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