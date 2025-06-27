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Новости Трамп об Иране Удары США по Ирану
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США ударят по Ирану снова, если обнаружим признаки обогащения урана, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска готовы снова бомбить ядерные объекты Ирана, если это будет необходимо.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, без сомнения, безусловно - это должно быть невероятно. Я бы без колебаний снова нанесу удар по Ирану, если выяснится, что Иран имеет уран с уровнем обогащения, достаточным для создания бомбы (ядерной. - Ред.)", - заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что не верит, что Иран может "в ближайшее время вернуться к ядерной программе" после ударов США по его ядерным объектам в минувшие выходные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп убежден, что Иран не мог вывезти уран с ядерных объектов перед ударами США

Трамп также сообщил, что он "не особо" озабочен наличием секретных ядерных объектов в Иране.

"Могу я вам сказать - они истощены. И Израиль тоже истощен. Я имел дело с обоими, и они оба хотели урегулировать ситуацию - оба - и мы проделали замечательную работу. Но они истощены. Последнее, о чем они думают сейчас, - это ядерная программа. Знаете, о чем они думают? Они думают о завтрашнем дне, пытаются выжить", - резюмировал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сравнил удары США по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки: Это положило конец войне

Автор: 

Иран (2043) США (27325) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+5
Ми програму вибили нахер й уран вже не збагачується , але якщо дізнаємося що мій друг ХЙЛО поділився своєю або вʼєтнамською ... йъїбанемо по Кремлю!!! - наснився мені такий сон...
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27.06.2025 21:21 Ответить
+4
Майбутьній мер Нью-Йорка оголосив, що посадить нетаньяху, якщо той сунеться в Нью-Йорк.
Тромб офуїв від цих слів.
Його скоро попустить, якщо не спараліжує.
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27.06.2025 21:40 Ответить
+3
Так уже! - аятола сказав що в них все чікі - пікі і Іран переміг
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27.06.2025 21:19 Ответить
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Так уже! - аятола сказав що в них все чікі - пікі і Іран переміг
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27.06.2025 21:19 Ответить
Ми програму вибили нахер й уран вже не збагачується , але якщо дізнаємося що мій друг ХЙЛО поділився своєю або вʼєтнамською ... йъїбанемо по Кремлю!!! - наснився мені такий сон...
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27.06.2025 21:21 Ответить
ну не Трмап же збрехав, що все там розй...бав - такого же не може бути
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27.06.2025 21:22 Ответить
це не сон, а дуже можлива реальність. медвєдєв швидко дав задню коли на нього наїхав Чуб. )
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27.06.2025 21:37 Ответить
ВО ЗНОВУ *******!!!!
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27.06.2025 22:04 Ответить
трУмп
а що там хЙло терорист?
чи Єто другої?
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27.06.2025 21:25 Ответить
Трампон, Иран получит от параши столько же всего, сколько получила КНДР.
Поэтому бить надо по первоисточнику зла на планете, но туда тебе бить нельзя.
Парашные проститутки, которые тебя обссыкали все эти годы, на тебя обидятся.
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27.06.2025 21:27 Ответить
Тромб, щоби заспокоїти Ізраїль, наказав пробити отвір в одній із численних виходів вентиляції в скалі ядерного об'єкту Фордо. І оголосив перемогу. Чим врятував Іран від повного розгрому, на радість Китаю і пітьми.
А тим часом товариш Кім за сприяння ***** споряджає атомний підводний човен для ядерного удару по тихоокеанських прибережних мегаполісах Америки.
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27.06.2025 21:34 Ответить
Цікаво, що залишиться від чучхеленду у випадку такого удару?

Чи розпухлому пончику пох?
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27.06.2025 21:45 Ответить
Скоріш за все після ймовірного удару КНДР по США Тромб обмежиться такою дзюркою, щоби оголосити про перемогу:

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27.06.2025 22:00 Ответить
Пару танкерів з нафтою для кіма і Іран матиме уран з рівнем збагачення, достатнім для створення бомби.
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27.06.2025 21:37 Ответить
дайте дедугану селедки
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27.06.2025 21:39 Ответить
Майбутьній мер Нью-Йорка оголосив, що посадить нетаньяху, якщо той сунеться в Нью-Йорк.
Тромб офуїв від цих слів.
Його скоро попустить, якщо не спараліжує.
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27.06.2025 21:40 Ответить
Мером выберут респа.
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28.06.2025 00:55 Ответить
А Дональд він такий.
Аятолла підтвердить.
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27.06.2025 21:43 Ответить
думка про Сдєлку )(уйлоТромба таки не полишає.
барига завжди залишається баригою.
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27.06.2025 21:49 Ответить
Потужна ******
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27.06.2025 21:56 Ответить
Іншими словами "я вчергове обісрався і можу повторити це знову, у разі потреби"...
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27.06.2025 22:25 Ответить
ЦРУ прямим текстом заявили шо обладнення ціле, рудий поц чикає пока використають!
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27.06.2025 22:35 Ответить
Воно скаже що то несправжні црушники. Їх звільнено ще при Ілоні ))
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28.06.2025 01:40 Ответить
так стоп, ви ж знищили ядерну програму, альо мля, чи там теж зелена команда
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27.06.2025 23:13 Ответить
 
 