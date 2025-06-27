США ударят по Ирану снова, если обнаружим признаки обогащения урана, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска готовы снова бомбить ядерные объекты Ирана, если это будет необходимо.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
"Конечно, без сомнения, безусловно - это должно быть невероятно. Я бы без колебаний снова нанесу удар по Ирану, если выяснится, что Иран имеет уран с уровнем обогащения, достаточным для создания бомбы (ядерной. - Ред.)", - заявил Трамп.
Американский лидер добавил, что не верит, что Иран может "в ближайшее время вернуться к ядерной программе" после ударов США по его ядерным объектам в минувшие выходные.
Трамп также сообщил, что он "не особо" озабочен наличием секретных ядерных объектов в Иране.
"Могу я вам сказать - они истощены. И Израиль тоже истощен. Я имел дело с обоими, и они оба хотели урегулировать ситуацию - оба - и мы проделали замечательную работу. Но они истощены. Последнее, о чем они думают сейчас, - это ядерная программа. Знаете, о чем они думают? Они думают о завтрашнем дне, пытаются выжить", - резюмировал Трамп.
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а що там хЙло терорист?
чи Єто другої?
Поэтому бить надо по первоисточнику зла на планете, но туда тебе бить нельзя.
Парашные проститутки, которые тебя обссыкали все эти годы, на тебя обидятся.
А тим часом товариш Кім за сприяння ***** споряджає атомний підводний човен для ядерного удару по тихоокеанських прибережних мегаполісах Америки.
Чи розпухлому пончику пох?
Тромб офуїв від цих слів.
Його скоро попустить, якщо не спараліжує.
Аятолла підтвердить.
барига завжди залишається баригою.