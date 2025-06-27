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Новини Трамп про Іран Удари США по Ірану
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США вдарять по Ірану знову, якщо виявимо ознаки збагачення урану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська готові знову бомбити ядерні об'єкти Ірану, якщо це буде необхідно.

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, без сумніву, безумовно — це повинно бути неймовірно. Я б без вагань знову завдам удару по Ірану, якщо з'ясується, що Іран має уран з рівнем збагачення, достатнім для створення бомби (ядерної - ред.)", - заявив Трамп.

Американський лідер додав, що не вірить, що Іран може "найближчим часом повернутися до ядерної програми" після ударів США по його ядерних об'єктах минулих вихідних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп переконаний, що Іран не міг вивезти уран з ядерних об’єктів перед ударами США

Трамп також повідомив, що він "неособливо" переймається наявністю секретних ядерних об'єктів в Ірані.

"Можу я вам сказати — вони виснажені. І Ізраїль теж виснажений. Я мав справу з обома, і вони обидва хотіли врегулювати ситуацію — обидва — і ми виконали чудову роботу. Але вони виснажені. Останнє, про що вони думають зараз, — це ядерна програма. Знаєте, про що вони думають? Вони думають про завтрашній день, намагаються вижити", - резюмував Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп порівняв удари США по Ірану із бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі: Це поклало кінець війні

Автор: 

Іран (2297) США (23607) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+5
Ми програму вибили нахер й уран вже не збагачується , але якщо дізнаємося що мій друг ХЙЛО поділився своєю або вʼєтнамською ... йъїбанемо по Кремлю!!! - наснився мені такий сон...
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27.06.2025 21:21 Відповісти
+4
Майбутьній мер Нью-Йорка оголосив, що посадить нетаньяху, якщо той сунеться в Нью-Йорк.
Тромб офуїв від цих слів.
Його скоро попустить, якщо не спараліжує.
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27.06.2025 21:40 Відповісти
+3
Так уже! - аятола сказав що в них все чікі - пікі і Іран переміг
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27.06.2025 21:19 Відповісти
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Так уже! - аятола сказав що в них все чікі - пікі і Іран переміг
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27.06.2025 21:19 Відповісти
Ми програму вибили нахер й уран вже не збагачується , але якщо дізнаємося що мій друг ХЙЛО поділився своєю або вʼєтнамською ... йъїбанемо по Кремлю!!! - наснився мені такий сон...
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27.06.2025 21:21 Відповісти
ну не Трмап же збрехав, що все там розй...бав - такого же не може бути
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27.06.2025 21:22 Відповісти
це не сон, а дуже можлива реальність. медвєдєв швидко дав задню коли на нього наїхав Чуб. )
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27.06.2025 21:37 Відповісти
ВО ЗНОВУ *******!!!!
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27.06.2025 22:04 Відповісти
трУмп
а що там хЙло терорист?
чи Єто другої?
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27.06.2025 21:25 Відповісти
Трампон, Иран получит от параши столько же всего, сколько получила КНДР.
Поэтому бить надо по первоисточнику зла на планете, но туда тебе бить нельзя.
Парашные проститутки, которые тебя обссыкали все эти годы, на тебя обидятся.
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27.06.2025 21:27 Відповісти
Тромб, щоби заспокоїти Ізраїль, наказав пробити отвір в одній із численних виходів вентиляції в скалі ядерного об'єкту Фордо. І оголосив перемогу. Чим врятував Іран від повного розгрому, на радість Китаю і пітьми.
А тим часом товариш Кім за сприяння ***** споряджає атомний підводний човен для ядерного удару по тихоокеанських прибережних мегаполісах Америки.
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27.06.2025 21:34 Відповісти
Цікаво, що залишиться від чучхеленду у випадку такого удару?

Чи розпухлому пончику пох?
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27.06.2025 21:45 Відповісти
Скоріш за все після ймовірного удару КНДР по США Тромб обмежиться такою дзюркою, щоби оголосити про перемогу:

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27.06.2025 22:00 Відповісти
Пару танкерів з нафтою для кіма і Іран матиме уран з рівнем збагачення, достатнім для створення бомби.
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27.06.2025 21:37 Відповісти
дайте дедугану селедки
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27.06.2025 21:39 Відповісти
Майбутьній мер Нью-Йорка оголосив, що посадить нетаньяху, якщо той сунеться в Нью-Йорк.
Тромб офуїв від цих слів.
Його скоро попустить, якщо не спараліжує.
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27.06.2025 21:40 Відповісти
Мером выберут респа.
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28.06.2025 00:55 Відповісти
А Дональд він такий.
Аятолла підтвердить.
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27.06.2025 21:43 Відповісти
думка про Сдєлку )(уйлоТромба таки не полишає.
барига завжди залишається баригою.
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27.06.2025 21:49 Відповісти
Потужна ******
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27.06.2025 21:56 Відповісти
Іншими словами "я вчергове обісрався і можу повторити це знову, у разі потреби"...
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27.06.2025 22:25 Відповісти
ЦРУ прямим текстом заявили шо обладнення ціле, рудий поц чикає пока використають!
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27.06.2025 22:35 Відповісти
Воно скаже що то несправжні црушники. Їх звільнено ще при Ілоні ))
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28.06.2025 01:40 Відповісти
так стоп, ви ж знищили ядерну програму, альо мля, чи там теж зелена команда
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27.06.2025 23:13 Відповісти
 
 