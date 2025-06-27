США вдарять по Ірану знову, якщо виявимо ознаки збагачення урану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська готові знову бомбити ядерні об'єкти Ірану, якщо це буде необхідно.

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, без сумніву, безумовно — це повинно бути неймовірно. Я б без вагань знову завдам удару по Ірану, якщо з'ясується, що Іран має уран з рівнем збагачення, достатнім для створення бомби (ядерної - ред.)", - заявив Трамп.

Американський лідер додав, що не вірить, що Іран може "найближчим часом повернутися до ядерної програми" після ударів США по його ядерних об'єктах минулих вихідних.

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Трамп також повідомив, що він "неособливо" переймається наявністю секретних ядерних об'єктів в Ірані.

"Можу я вам сказати — вони виснажені. І Ізраїль теж виснажений. Я мав справу з обома, і вони обидва хотіли врегулювати ситуацію — обидва — і ми виконали чудову роботу. Але вони виснажені. Останнє, про що вони думають зараз, — це ядерна програма. Знаєте, про що вони думають? Вони думають про завтрашній день, намагаються вижити", - резюмував Трамп.

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