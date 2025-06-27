США вдарять по Ірану знову, якщо виявимо ознаки збагачення урану, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська готові знову бомбити ядерні об'єкти Ірану, якщо це буде необхідно.
Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, без сумніву, безумовно — це повинно бути неймовірно. Я б без вагань знову завдам удару по Ірану, якщо з'ясується, що Іран має уран з рівнем збагачення, достатнім для створення бомби (ядерної - ред.)", - заявив Трамп.
Американський лідер додав, що не вірить, що Іран може "найближчим часом повернутися до ядерної програми" після ударів США по його ядерних об'єктах минулих вихідних.
Трамп також повідомив, що він "неособливо" переймається наявністю секретних ядерних об'єктів в Ірані.
"Можу я вам сказати — вони виснажені. І Ізраїль теж виснажений. Я мав справу з обома, і вони обидва хотіли врегулювати ситуацію — обидва — і ми виконали чудову роботу. Але вони виснажені. Останнє, про що вони думають зараз, — це ядерна програма. Знаєте, про що вони думають? Вони думають про завтрашній день, намагаються вижити", - резюмував Трамп.
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а що там хЙло терорист?
чи Єто другої?
Поэтому бить надо по первоисточнику зла на планете, но туда тебе бить нельзя.
Парашные проститутки, которые тебя обссыкали все эти годы, на тебя обидятся.
А тим часом товариш Кім за сприяння ***** споряджає атомний підводний човен для ядерного удару по тихоокеанських прибережних мегаполісах Америки.
Чи розпухлому пончику пох?
Тромб офуїв від цих слів.
Його скоро попустить, якщо не спараліжує.
Аятолла підтвердить.
барига завжди залишається баригою.