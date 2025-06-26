Трамп переконаний, що Іран не міг вивезти уран з ядерних об’єктів перед ударами США
Президент США Дональд Трамп, намагаючись підтвердити успішність американських ударів по ядерних об'єктах Фордо в Ірані, заявив, що Тегеран не встиг нічого вивезти звідти перед атакою.
Про це він написав у власній соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Легкові автомобілі та невеликі вантажівки на місці належали працівникам, які займалися бетонуванням, і які намагалися закрити верхню частину шахт", - стверджує він, пояснивши таким чином супутникові знімки з ознаками зовнішньої активності на іранських об’єктах зі збагачення урану перед ударами США.
"З об'єкта нічого не вивозилося. Це зайняло б занадто багато часу, було б занадто небезпечно, а також дуже важко і складно", - додав Трамп.
Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.
До цього у ЗМІ також з’явилися дані про те, що перед атакою військ США на об’єктах була зафіксована присутність значної кількості техніки, яка теоретично могла вивезти збагачений уран звідти.
Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.
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А ты продолжай лобызаться взасос с }{уйлом.
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бо ж трампон хутіна попередив
Як же нагрішило людсвто, що в один час у керівництві могутніх (ядерних) держав зійшлися дурні: рудий (США), ботоксний (московія) та піднебесний (Китай). Ну і на додачу до них ще шакало-гієни з КНДР, Ірану, фіцо-орбани, вечірні хриплосики, ООНівські гуттеріши-магатешніки та інші дєрьмаки...
Поверніть до життя Р.Рейгана та М.Теччер замість усієї цієї шобли!
Вважають, що вона здатна проникати приблизно на 61 метр під землю перед вибухом (або 18 метрів бетону).
Згідно з повідомленнями, MOP може пробивати приблизно 18 метрів армованого бетону з міцністю на стиснення 5000 psi. Іранське вітчизняне дослідження виробило бетон, що перевищує 30 000 psi, що може значно зменшити ефективну глибину проникнення бомби. Щоб ускладнити ситуацію, існує можливість відхилення або кочення, викликаного ********* технологіями будівництва бункерних оболонок.
22 червня 2025 року, сім стелс-бомбардувальників Northrop B-2 Spirit скинули всього чотирнадцять бомб GBU-57, дванадцять на завод збагачення урану Фордоу та дві на ядерний об'єкт у Натанові.
"Lift not the painted veil, which those who live
Call life: though unreal shapes be pictured there." Percy Bysshe Shelley