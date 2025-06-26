Трамп переконаний, що Іран не міг вивезти уран з ядерних об’єктів перед ударами США

Президент США Дональд Трамп, намагаючись підтвердити успішність американських ударів по ядерних об'єктах Фордо в Ірані, заявив, що Тегеран не встиг нічого вивезти звідти перед атакою.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Легкові автомобілі та невеликі вантажівки на місці належали працівникам, які займалися бетонуванням, і які намагалися закрити верхню частину шахт", - стверджує він, пояснивши таким чином супутникові знімки з ознаками зовнішньої активності на іранських об’єктах зі збагачення урану перед ударами США.

"З об'єкта нічого не вивозилося. Це зайняло б занадто багато часу, було б занадто небезпечно, а також дуже важко і складно", - додав Трамп.

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Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

До цього у ЗМІ також з’явилися дані про те, що перед атакою військ США на об’єктах була зафіксована присутність значної кількості техніки, яка теоретично могла вивезти збагачений уран звідти.

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

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