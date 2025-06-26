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Новини Трамп про Іран Удари США по Ірану
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Трамп переконаний, що Іран не міг вивезти уран з ядерних об’єктів перед ударами США

Президент США Дональд Трамп, намагаючись підтвердити успішність американських ударів по ядерних об'єктах Фордо в Ірані, заявив, що Тегеран не встиг нічого вивезти звідти перед атакою. 

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Легкові автомобілі та невеликі вантажівки на місці належали працівникам, які займалися бетонуванням, і які намагалися закрити верхню частину шахт", - стверджує він, пояснивши таким чином супутникові знімки з ознаками зовнішньої активності на іранських об’єктах зі збагачення урану перед ударами США.

"З об'єкта нічого не вивозилося. Це зайняло б занадто багато часу, було б занадто небезпечно, а також дуже важко і складно", - додав Трамп. 

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Трамп засумнівався, що Іран вивіз збагачений уран до ударів США

Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

До цього у ЗМІ також з’явилися дані про те, що перед атакою військ США на об’єктах була зафіксована присутність значної кількості техніки, яка теоретично могла вивезти збагачений уран звідти.

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп порівняв удари США по Ірану із бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі: Це поклало кінець війні

Автор: 

Іран (2297) США (23613) ядерна зброя (1196) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+9
Ну, коли Трумп переконаний, то...

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26.06.2025 19:04 Відповісти
+9
Через місяць видасть, що це був "сарказм".
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26.06.2025 19:08 Відповісти
+8
Значить точно вивезли.
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26.06.2025 19:05 Відповісти
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Знову сарказм?
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26.06.2025 19:02 Відповісти
ні, це тутсі йому в вуха насцяла

.
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26.06.2025 19:06 Відповісти
Трампон, параша подкинет полотенцам столько урана, сколько они попросят.
А ты продолжай лобызаться взасос с }{уйлом.
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26.06.2025 19:03 Відповісти
Ну, коли Трумп переконаний, то...

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26.06.2025 19:04 Відповісти
... так воно і є.
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26.06.2025 19:05 Відповісти
Значить точно вивезли.
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26.06.2025 19:05 Відповісти
Рудий старий ідіот в черговий раз доказує, що він старий, рудий, тупий ідіот....
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26.06.2025 19:06 Відповісти
У Європі вважають, що США не знищили запаси збагаченого урану Ірану - FT
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26.06.2025 19:07 Відповісти
Через місяць видасть, що це був "сарказм".
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26.06.2025 19:08 Відповісти
Jesli on pered udarom neskazal putleru pro udar,tak nevivezli,a jesli skazal tak vivezli drugoje mesto .Tut vsio jasno
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26.06.2025 19:16 Відповісти
Пишуть із посиланням на супутникові знімки, що Іран вивіз збагачений уран з місць, по яких потім США завдавали ударів:

https://pbs.twimg.com/media/GuIyDU1WgAA1g1c?format=png&name=small
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26.06.2025 19:17 Відповісти
За 2-3 тижні ….??.?
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26.06.2025 19:19 Відповісти
Ага... Китайські транспортники у Іран, перед ударом Б-2, прилітали на "екскурсію"... І колона фур, у Фордо, на від"їзді від заводу, у напрямку військового аеродрому, везла свіжі помідори...
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26.06.2025 19:20 Відповісти
Залишається тоді одне питання: чому Ізраїль не знищив ту колону?
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27.06.2025 03:19 Відповісти
Це питання не до мене...
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27.06.2025 03:36 Відповісти
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26.06.2025 19:33 Відповісти
русаки вивезли
бо ж трампон хутіна попередив
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26.06.2025 19:34 Відповісти
Він хочаб знає в якому стані, яким чином, та в якому стані зберігається ця речовина? Чи йому достатньо голівудських фільмів для розуміння фізичних та технологічних процесів?

Як же нагрішило людсвто, що в один час у керівництві могутніх (ядерних) держав зійшлися дурні: рудий (США), ботоксний (московія) та піднебесний (Китай). Ну і на додачу до них ще шакало-гієни з КНДР, Ірану, фіцо-орбани, вечірні хриплосики, ООНівські гуттеріши-магатешніки та інші дєрьмаки...

Поверніть до життя Р.Рейгана та М.Теччер замість усієї цієї шобли!
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26.06.2025 19:39 Відповісти
GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) - найбільша у світі неядерна "бомба-руйнівниця бункерів".

Вважають, що вона здатна проникати приблизно на 61 метр під землю перед вибухом (або 18 метрів бетону).

Згідно з повідомленнями, MOP може пробивати приблизно 18 метрів армованого бетону з міцністю на стиснення 5000 psi. Іранське вітчизняне дослідження виробило бетон, що перевищує 30 000 psi, що може значно зменшити ефективну глибину проникнення бомби. Щоб ускладнити ситуацію, існує можливість відхилення або кочення, викликаного ********* технологіями будівництва бункерних оболонок.

22 червня 2025 року, сім стелс-бомбардувальників Northrop B-2 Spirit скинули всього чотирнадцять бомб GBU-57, дванадцять на завод збагачення урану Фордоу та дві на ядерний об'єкт у Натанові.
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26.06.2025 19:42 Відповісти
Я ніде не бачив інформацію про геологію гори Фордоу, а якщо це граніт?
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26.06.2025 19:47 Відповісти
Спочатку Трамп анонсував ці бомбардування та надав час або на вивезення компонентів, або на додатковий їх захист від динамічних дій. В якусь гру грає цей рудий ..хлопчина.. В Чапаєва скоріше за все.
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26.06.2025 19:54 Відповісти
А шо *** если нет?!🤡🤣🥳🤪🎁🤡
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26.06.2025 22:05 Відповісти
Facts are for losers. True leaders create their own reality for the people to happily live in.

"Lift not the painted veil, which those who live
Call life: though unreal shapes be pictured there." Percy Bysshe Shelley
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26.06.2025 22:20 Відповісти
 
 