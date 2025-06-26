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Новости Трамп об Иране Удары США по Ирану
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Трамп убежден, что Иран не мог вывезти уран с ядерных объектов перед ударами США

Президент США Дональд Трамп, пытаясь подтвердить успешность американских ударов по ядерным объектам Фордо в Иране, заявил, что Тегеран не успел ничего вывезти оттуда перед атакой.

Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Легковые автомобили и небольшие грузовики на месте принадлежали работникам, которые занимались бетонированием, и которые пытались закрыть верхнюю часть шахт", - утверждает он, объяснив таким образом спутниковые снимки с признаками внешней активности на иранских объектах по обогащению урана перед ударами США.

"С объекта ничего не вывозилось. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а также очень трудно и сложно", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный лидер Ирана Хаменеи поздравил нацию с "победой" над Израилем и США

Трамп усомнился, что Иран вывез обогащенный уран до ударов США

Напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.

Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сравнил удары США по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки: Это положило конец войне

Автор: 

Иран (2045) США (27331) ядерное оружие (1376) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+9
Ну, коли Трумп переконаний, то...

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26.06.2025 19:04 Ответить
+9
Через місяць видасть, що це був "сарказм".
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26.06.2025 19:08 Ответить
+8
Значить точно вивезли.
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26.06.2025 19:05 Ответить
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Знову сарказм?
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26.06.2025 19:02 Ответить
ні, це тутсі йому в вуха насцяла

.
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26.06.2025 19:06 Ответить
Трампон, параша подкинет полотенцам столько урана, сколько они попросят.
А ты продолжай лобызаться взасос с }{уйлом.
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26.06.2025 19:03 Ответить
Ну, коли Трумп переконаний, то...

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26.06.2025 19:04 Ответить
... так воно і є.
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26.06.2025 19:05 Ответить
Значить точно вивезли.
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26.06.2025 19:05 Ответить
Рудий старий ідіот в черговий раз доказує, що він старий, рудий, тупий ідіот....
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26.06.2025 19:06 Ответить
У Європі вважають, що США не знищили запаси збагаченого урану Ірану - FT
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26.06.2025 19:07 Ответить
Через місяць видасть, що це був "сарказм".
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26.06.2025 19:08 Ответить
Jesli on pered udarom neskazal putleru pro udar,tak nevivezli,a jesli skazal tak vivezli drugoje mesto .Tut vsio jasno
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26.06.2025 19:16 Ответить
Пишуть із посиланням на супутникові знімки, що Іран вивіз збагачений уран з місць, по яких потім США завдавали ударів:

https://pbs.twimg.com/media/GuIyDU1WgAA1g1c?format=png&name=small
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26.06.2025 19:17 Ответить
За 2-3 тижні ….??.?
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26.06.2025 19:19 Ответить
Ага... Китайські транспортники у Іран, перед ударом Б-2, прилітали на "екскурсію"... І колона фур, у Фордо, на від"їзді від заводу, у напрямку військового аеродрому, везла свіжі помідори...
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26.06.2025 19:20 Ответить
Залишається тоді одне питання: чому Ізраїль не знищив ту колону?
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27.06.2025 03:19 Ответить
Це питання не до мене...
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27.06.2025 03:36 Ответить
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26.06.2025 19:33 Ответить
русаки вивезли
бо ж трампон хутіна попередив
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26.06.2025 19:34 Ответить
Він хочаб знає в якому стані, яким чином, та в якому стані зберігається ця речовина? Чи йому достатньо голівудських фільмів для розуміння фізичних та технологічних процесів?

Як же нагрішило людсвто, що в один час у керівництві могутніх (ядерних) держав зійшлися дурні: рудий (США), ботоксний (московія) та піднебесний (Китай). Ну і на додачу до них ще шакало-гієни з КНДР, Ірану, фіцо-орбани, вечірні хриплосики, ООНівські гуттеріши-магатешніки та інші дєрьмаки...

Поверніть до життя Р.Рейгана та М.Теччер замість усієї цієї шобли!
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26.06.2025 19:39 Ответить
GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) - найбільша у світі неядерна "бомба-руйнівниця бункерів".

Вважають, що вона здатна проникати приблизно на 61 метр під землю перед вибухом (або 18 метрів бетону).

Згідно з повідомленнями, MOP може пробивати приблизно 18 метрів армованого бетону з міцністю на стиснення 5000 psi. Іранське вітчизняне дослідження виробило бетон, що перевищує 30 000 psi, що може значно зменшити ефективну глибину проникнення бомби. Щоб ускладнити ситуацію, існує можливість відхилення або кочення, викликаного ********* технологіями будівництва бункерних оболонок.

22 червня 2025 року, сім стелс-бомбардувальників Northrop B-2 Spirit скинули всього чотирнадцять бомб GBU-57, дванадцять на завод збагачення урану Фордоу та дві на ядерний об'єкт у Натанові.
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26.06.2025 19:42 Ответить
Я ніде не бачив інформацію про геологію гори Фордоу, а якщо це граніт?
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26.06.2025 19:47 Ответить
Спочатку Трамп анонсував ці бомбардування та надав час або на вивезення компонентів, або на додатковий їх захист від динамічних дій. В якусь гру грає цей рудий ..хлопчина.. В Чапаєва скоріше за все.
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26.06.2025 19:54 Ответить
А шо *** если нет?!🤡🤣🥳🤪🎁🤡
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26.06.2025 22:05 Ответить
Facts are for losers. True leaders create their own reality for the people to happily live in.

"Lift not the painted veil, which those who live
Call life: though unreal shapes be pictured there." Percy Bysshe Shelley
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26.06.2025 22:20 Ответить
 
 