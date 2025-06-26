Трамп убежден, что Иран не мог вывезти уран с ядерных объектов перед ударами США
Президент США Дональд Трамп, пытаясь подтвердить успешность американских ударов по ядерным объектам Фордо в Иране, заявил, что Тегеран не успел ничего вывезти оттуда перед атакой.
Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Легковые автомобили и небольшие грузовики на месте принадлежали работникам, которые занимались бетонированием, и которые пытались закрыть верхнюю часть шахт", - утверждает он, объяснив таким образом спутниковые снимки с признаками внешней активности на иранских объектах по обогащению урана перед ударами США.
"С объекта ничего не вывозилось. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а также очень трудно и сложно", - добавил Трамп.
Напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.
Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.
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А ты продолжай лобызаться взасос с }{уйлом.
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бо ж трампон хутіна попередив
Як же нагрішило людсвто, що в один час у керівництві могутніх (ядерних) держав зійшлися дурні: рудий (США), ботоксний (московія) та піднебесний (Китай). Ну і на додачу до них ще шакало-гієни з КНДР, Ірану, фіцо-орбани, вечірні хриплосики, ООНівські гуттеріши-магатешніки та інші дєрьмаки...
Поверніть до життя Р.Рейгана та М.Теччер замість усієї цієї шобли!
Вважають, що вона здатна проникати приблизно на 61 метр під землю перед вибухом (або 18 метрів бетону).
Згідно з повідомленнями, MOP може пробивати приблизно 18 метрів армованого бетону з міцністю на стиснення 5000 psi. Іранське вітчизняне дослідження виробило бетон, що перевищує 30 000 psi, що може значно зменшити ефективну глибину проникнення бомби. Щоб ускладнити ситуацію, існує можливість відхилення або кочення, викликаного ********* технологіями будівництва бункерних оболонок.
22 червня 2025 року, сім стелс-бомбардувальників Northrop B-2 Spirit скинули всього чотирнадцять бомб GBU-57, дванадцять на завод збагачення урану Фордоу та дві на ядерний об'єкт у Натанові.
"Lift not the painted veil, which those who live
Call life: though unreal shapes be pictured there." Percy Bysshe Shelley