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Новости Ядерная программа Ирана Удары США по Ирану
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Пентагон начал расследование из-за утечки данных о неполном уничтожении ядерных объектов в Иране

гегсет

Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова главы Пентагона Пита Хегсета, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы проводим расследование утечки совместно с ФБР, поскольку эта информация предназначалась для внутреннего пользования и оценки боевых потерь", - сказал он на саммите НАТО в Гааге 25 июня.

Хегсет также сказал, что публикации в СМИ, основанные на этих данных, имеют целью "перекрутить ситуацию, чтобы президент выглядел плохо, хотя это была безоговорочная победа".

Также читайте: Конгрессмен США Карбахал раскритиковал Хегсета, в частности за позицию по Украине: "Позор для страны. Убирайтесь к черту"

Издание отмечает, что министр обороны США не предоставил деталей расследования, но добавил, что выводы анализа DIA имеют "низкий уровень доверия".

Комментарии главы Пентагона прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио назвали сообщения медиа фейками.

Гегсет считает, что ущерб, нанесенный иранским ядерным объектам, "от умеренного до серьезного".

"Мы считаем, что, скорее всего, [ущерб] серьезный - вплоть до полного уничтожения", - добавил он.

Читайте также: Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе: Возможно, мы подпишем соглашение

Напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

Автор: 

Иран (2043) Пентагон (1472) США (27325) Пит Хегсет (81)


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Топ комментарии
+20
Знову в Signal когось не того додали ?
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25.06.2025 22:58 Ответить
+11
ця руда потвора зламає все.
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25.06.2025 23:03 Ответить
+11
Скоріше, в ,,Однокласнікі,,
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25.06.2025 23:45 Ответить
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Знову в Signal когось не того додали ?
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25.06.2025 22:58 Ответить
Скоріше, в ,,Однокласнікі,,
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25.06.2025 23:45 Ответить
бригада клоунів трампа:

Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об'єктів в Ірані Джерело: https://censor.net/ua/n3560003

Глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об'єктів Ірану Джерело: https://censor.net/ua/n3560002
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26.06.2025 00:51 Ответить
Йой, шо ж тепер робити?! Самозакоханий вже й ейфорію спіймав, а тута такий облом, такий облом...
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25.06.2025 22:59 Ответить
Пентагон в ****
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25.06.2025 23:00 Ответить
Крутять даними як циган сонцем
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25.06.2025 23:24 Ответить
завали знищеного під'їзду будинку на поверхні три дні розбирають - а ці "розвідники" вже за два дні взнали що там під землею знищено - та там розкопок на багато місяців і тільки тоді Моссад дізнається результати
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25.06.2025 23:56 Ответить
мосад чи гру?
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25.06.2025 23:01 Ответить
Гегсет також сказав, що публікації в ЗМІ, основані на цих даних, мають на меті "перекрутити ситуацію, щоб президент мав поганий вигляд, хоча це була беззаперечна перемога". Джерело: https://censor.net/ua/n3560003
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25.06.2025 23:02 Ответить
ця руда потвора зламає все.
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25.06.2025 23:03 Ответить
патамуша пригодний.
і ми hand with hand with one another такі зробили це...
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26.06.2025 13:10 Ответить
в кожному пентагоні є свій дерьмак )
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25.06.2025 23:04 Ответить
Найблискучіша, найафігєнніша, най най най операція...
Просто неймовірна.
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25.06.2025 23:04 Ответить
Та шо там розслідувать -винен Байден або Порошенко
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25.06.2025 23:08 Ответить
Президент США Дональд Трамп, який бере участь у саміті NATO в Гаазі, виступив ще з однією гучною заявою. За його словами, ізраїльські представники побували на ядерному об'єкті у Фордо і переконалися, що він повністю зруйнований.

Трамп заявив, що іранська ядерна програма відкинута назад на кілька десятиліть і що якби не її знищення, іранський режим не погодився б на припинення вогню. "На них обрушилося пекло. Останнє, про що вони зараз думають, - це збагачення урану", - сказав він.

Американський лідер також розповів про телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Той поцікавився, чи потрібна Трампу допомога з Іраном. На це, згідно з президентом США, той відповів: «Ні, мені потрібна допомога з тобою».
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25.06.2025 23:08 Ответить
Агов! Розбудіть трампа, він обісцявся ( Потужно і незламно) !
Прилетить цахал в голубом вєртольотє .,... Які представники.. ? Дідо пілюлі забуває приймати
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25.06.2025 23:32 Ответить
- Донні, проснись, ти обісрався!
- А я і не сплю.
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26.06.2025 08:58 Ответить
театр щодо висунутого претендента но НобельМиру продовжується - партер переповнений.
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25.06.2025 23:08 Ответить
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25.06.2025 23:10 Ответить
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25.06.2025 23:21 Ответить
Рудому тепер будуть малювати будь-який звіт відповідно до його заяв. Щоб потішити его лідора Всесвіту.
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25.06.2025 23:12 Ответить
Лоханувся мальохо Трамп. Поспішив оголосити себе пабєдітєлєм всєго і вся. Пафосно надзюрив, що з Іранською програмою закінчено, і надовго. Але якраз свої і злили правду матку.
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25.06.2025 23:14 Ответить
Тю, как будто кто-то ожидал чего-то другого.
Иранцы закопали это все под горами на сотню метров, еще и небось бетоном сверху залили.

Верить в то что сверху, без координат, прицельным попаданием, можно что-то уничтожить - могут разве что дети. До пятого класса.
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25.06.2025 23:19 Ответить
Так, проти гірського масиву бетоно-бійними бомбами особливо не попреш... Але бомбити можуть входи, шахти вентиляції та інші комунікації. Якщо завалити всі нори, то в умовах скель це все довго буде відкопуватися
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25.06.2025 23:30 Ответить
Дайте вгадаю - тулсі габард. Але це не точно. Може сергій горячєв із Саратова.
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25.06.2025 23:20 Ответить
Це була прекрасна операція.
Ми витратили на її проведення докуя доларів США 💸, а толку нікуя.
Тому я вважаю, що маю отримати Нобелівську премію миру🤠😎🤡
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25.06.2025 23:20 Ответить
Трохи не так -
Це була прекрасна операція.
Ми витратили на її проведення докуя доларів США 💸, аби хитнути біржу і спровокувати спад ! На падаючих курсах ми і наші друзі заробили купу бабла , після чого було оголошено про "пирамогу" і курси акцій знову поповзли в гору ...
Можна давати Нобелівку
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25.06.2025 23:25 Ответить
Тепер Іран остаточно зрозумів, що з ядерною програмою потрібно максимально прискорюватися. Тих у кого бомба, не ********.
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25.06.2025 23:22 Ответить
Хе хе
Додік хотів розказати що зрівняв всі центрифуги і склади з землею 🤣
А виявилось що все що він каже - Потужний Пизzожж ))))
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25.06.2025 23:27 Ответить
"Глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об'єктів Ірану"
"Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об'єктів в Ірані"

можно помедленнее, я записываю
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25.06.2025 23:29 Ответить
"That data leaked BEAUTIFULLY." (c) Донні
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25.06.2025 23:29 Ответить
Без наземної операції і повалення режиму нічого вони не знищать. Виробництво ракет буде тепер з утроєною силою, а центрифуги будуть працювати 100% на збагачення урану для ядерної бомби.
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25.06.2025 23:41 Ответить
Хоч і 10x прискоренням, але тут важливо знати, до якого етапу їхні бомбардування відкотили. До якого року.
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25.06.2025 23:59 Ответить
США завжди якимось гарантом виглядали. Останнім часом із цими маршами, чорними та іншим скотилися на дно. Трамп як фінальна куля
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25.06.2025 23:57 Ответить
Був Пентагон, став Друшляк
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26.06.2025 00:02 Ответить
Пипец косые стрелки
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26.06.2025 00:05 Ответить
КОРОТКО О НЕДАВНЕМ , АМЕРИКОСЫ ЕЩЁ ТЕ ТВАРИ ..........

В 2003 году США и союзники напали на Ирак, утверждая, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения (ядерное, химическое и биологическое). ООН ничего такого не нашла, но США всё равно начали войну. Саддама свергли, но оружия так и не нашли. Страна погрузилась в хаос, началась гражданская война и появился ИГИЛ.

ТАМПОН ЕЩЁ ТОТ СЕБЕ ,,БОРЕЦ ЗА МИР,,
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26.06.2025 00:08 Ответить
С таким тупым министром обороны скоро все секретные документы будут в открытом доступе.
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26.06.2025 06:42 Ответить
Чинна американська влада вже має не менше зрадників, аніж українська. Усе у цьому цинічному та брехливому світі купується та продається.
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26.06.2025 09:42 Ответить
У дружини спитай, ідіот
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26.06.2025 10:27 Ответить
 
 