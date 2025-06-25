Пентагон начал расследование из-за утечки данных о неполном уничтожении ядерных объектов в Иране

Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова главы Пентагона Пита Хегсета, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы проводим расследование утечки совместно с ФБР, поскольку эта информация предназначалась для внутреннего пользования и оценки боевых потерь", - сказал он на саммите НАТО в Гааге 25 июня.

Хегсет также сказал, что публикации в СМИ, основанные на этих данных, имеют целью "перекрутить ситуацию, чтобы президент выглядел плохо, хотя это была безоговорочная победа".

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Издание отмечает, что министр обороны США не предоставил деталей расследования, но добавил, что выводы анализа DIA имеют "низкий уровень доверия".

Комментарии главы Пентагона прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио назвали сообщения медиа фейками.

Гегсет считает, что ущерб, нанесенный иранским ядерным объектам, "от умеренного до серьезного".

"Мы считаем, что, скорее всего, [ущерб] серьезный - вплоть до полного уничтожения", - добавил он.

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Напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.