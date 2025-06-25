Пентагон начал расследование из-за утечки данных о неполном уничтожении ядерных объектов в Иране
Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова главы Пентагона Пита Хегсета, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы проводим расследование утечки совместно с ФБР, поскольку эта информация предназначалась для внутреннего пользования и оценки боевых потерь", - сказал он на саммите НАТО в Гааге 25 июня.
Хегсет также сказал, что публикации в СМИ, основанные на этих данных, имеют целью "перекрутить ситуацию, чтобы президент выглядел плохо, хотя это была безоговорочная победа".
Издание отмечает, что министр обороны США не предоставил деталей расследования, но добавил, что выводы анализа DIA имеют "низкий уровень доверия".
Комментарии главы Пентагона прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио назвали сообщения медиа фейками.
Гегсет считает, что ущерб, нанесенный иранским ядерным объектам, "от умеренного до серьезного".
"Мы считаем, что, скорее всего, [ущерб] серьезный - вплоть до полного уничтожения", - добавил он.
Напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
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Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об'єктів в Ірані Джерело: https://censor.net/ua/n3560003
Глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об'єктів Ірану Джерело: https://censor.net/ua/n3560002
і ми hand with hand with one another такі зробили це...
Просто неймовірна.
Трамп заявив, що іранська ядерна програма відкинута назад на кілька десятиліть і що якби не її знищення, іранський режим не погодився б на припинення вогню. "На них обрушилося пекло. Останнє, про що вони зараз думають, - це збагачення урану", - сказав він.
Американський лідер також розповів про телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Той поцікавився, чи потрібна Трампу допомога з Іраном. На це, згідно з президентом США, той відповів: «Ні, мені потрібна допомога з тобою».
Прилетить цахал в голубом вєртольотє .,... Які представники.. ? Дідо пілюлі забуває приймати
- А я і не сплю.
Иранцы закопали это все под горами на сотню метров, еще и небось бетоном сверху залили.
Верить в то что сверху, без координат, прицельным попаданием, можно что-то уничтожить - могут разве что дети. До пятого класса.
Ми витратили на її проведення докуя доларів США 💸, а толку нікуя.
Тому я вважаю, що маю отримати Нобелівську премію миру🤠😎🤡
Це була прекрасна операція.
Ми витратили на її проведення докуя доларів США 💸, аби хитнути біржу і спровокувати спад ! На падаючих курсах ми і наші друзі заробили купу бабла , після чого було оголошено про "пирамогу" і курси акцій знову поповзли в гору ...
Можна давати Нобелівку
Додік хотів розказати що зрівняв всі центрифуги і склади з землею 🤣
А виявилось що все що він каже - Потужний Пизzожж ))))
"Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об'єктів в Ірані"
можно помедленнее, я записываю
В 2003 году США и союзники напали на Ирак, утверждая, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения (ядерное, химическое и биологическое). ООН ничего такого не нашла, но США всё равно начали войну. Саддама свергли, но оружия так и не нашли. Страна погрузилась в хаос, началась гражданская война и появился ИГИЛ.
ТАМПОН ЕЩЁ ТОТ СЕБЕ ,,БОРЕЦ ЗА МИР,,