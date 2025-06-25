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Новости Ядерная программа Ирана
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Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе: Возможно, мы подпишем соглашение

Дональд Трамп о переговорах с Ираном

На следующей неделе делегация США встретится с представителями Ирана. Стороны будут говорить о потенциальной ядерной сделке.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Гааге, сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы собираемся поговорить с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, мы подпишем соглашение, я не знаю. Как по мне, я не думаю, что это настолько необходимо. Я имею в виду, что у них была война, они воевали, теперь они возвращаются в свой мир", - сказал американский лидер.

В то же время он не считает такое соглашение необходимым.

"Мне безразлично, будет ли соглашение или нет", - сказал Трамп.

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Глава Белого дома заявил, что США будут просить "то же, о чем мы просили раньше: мы не хотим ядерного оружия".

"Мы не хотим ядерного оружия, но мы уничтожили ядерную программу. Другими словами - она уничтожена. Я сказал: "Иран не будет иметь ядерного оружия". Что ж, мы его взорвали. Оно уничтожено полностью, поэтому я не слишком переживаю об этом. Если бы мы получили какой-то документ - это было бы неплохо. Мы собираемся встретиться с ними", - заявил Трамп.

Напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Война между Израилем и Ираном завершена после удара США по ядерным объектам

Автор: 

Иран (2043) США (27325) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+4
Прекрасні перемовини?
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25.06.2025 21:34 Ответить
+4
і ...про що ж тоді Угода (сдєлка $$$$$ ), якщо все вже нафіґ знищено? 🤓
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25.06.2025 21:41 Ответить
+1
Ідіот не інакше.
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25.06.2025 21:39 Ответить
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Прекрасні перемовини?
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25.06.2025 21:34 Ответить
Хоче взяти Іран ше теплим
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25.06.2025 21:37 Ответить
Ідіот не інакше.
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25.06.2025 21:39 Ответить
Ще й самозакоханий. Буде смішно, якщо Іран завтра шарахне по базах чи кораблях США.
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26.06.2025 00:22 Ответить
і ...про що ж тоді Угода (сдєлка $$$$$ ), якщо все вже нафіґ знищено? 🤓
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25.06.2025 21:41 Ответить
А этот все угоди пытается с кем то подаисать. Навязчивая идея барыги...
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25.06.2025 21:43 Ответить
Это такая у краснова легенда
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26.06.2025 03:39 Ответить
Иран опозорился конкретно. Нет ни ПВО, ни авиации. На что они вообще рассчитывали, когда пальцы гнули против Израиля. Иран карлик в военном отношении. Типичная восточная сатрапия.
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25.06.2025 22:02 Ответить
Нужно было думать у кого ПВО и авиацию покупать.
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25.06.2025 22:05 Ответить
у них є власні розробки ппо, на відосиках дронами знищуються іранські радари ппо.
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25.06.2025 22:14 Ответить
Кто ж им продаст. На Россию и Китай еврейское лобби давит. Это не так просто, Ирану отовариться современным оружием.
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25.06.2025 22:24 Ответить
Там полно фанатичных мусульман с братьями по всему миру. А это тот же расходный материал что и у их союзника
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26.06.2025 03:37 Ответить
Видешь ли показали что стоит твое оружие
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26.06.2025 09:32 Ответить
Трамп анонсував перемовини з Іраном наступного тижня: Можливо, ми підпишемо угоду
==========================
про корисні копалини?
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25.06.2025 22:20 Ответить
Іранці нею підітруться зразу, чи все ж вийдуть з кабінету?.
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25.06.2025 23:17 Ответить
Паралельний світ... І це лідер оплота демократії
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26.06.2025 03:33 Ответить
А Іран знає про договір? І взагалі про цю зустріч?
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26.06.2025 09:31 Ответить
 
 