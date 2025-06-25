Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе: Возможно, мы подпишем соглашение
На следующей неделе делегация США встретится с представителями Ирана. Стороны будут говорить о потенциальной ядерной сделке.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Гааге, сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы собираемся поговорить с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, мы подпишем соглашение, я не знаю. Как по мне, я не думаю, что это настолько необходимо. Я имею в виду, что у них была война, они воевали, теперь они возвращаются в свой мир", - сказал американский лидер.
В то же время он не считает такое соглашение необходимым.
"Мне безразлично, будет ли соглашение или нет", - сказал Трамп.
Глава Белого дома заявил, что США будут просить "то же, о чем мы просили раньше: мы не хотим ядерного оружия".
"Мы не хотим ядерного оружия, но мы уничтожили ядерную программу. Другими словами - она уничтожена. Я сказал: "Иран не будет иметь ядерного оружия". Что ж, мы его взорвали. Оно уничтожено полностью, поэтому я не слишком переживаю об этом. Если бы мы получили какой-то документ - это было бы неплохо. Мы собираемся встретиться с ними", - заявил Трамп.
Напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
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