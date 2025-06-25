Трамп: Война между Израилем и Ираном завершена после удара США по ядерным объектам
Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Израилем и Ираном завершена, а боевые действия не будут возобновляться.
Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, накануне американские войска провели прицельную атаку на иранские ядерные объекты, где происходило обогащение урана. Президент США заявил, что операция была успешной, и ни одна другая страна в мире не смогла бы выполнить ее лучше.
"В прошлый понедельник была достигнута договоренность о прекращении огня, и мы называем это 12-дневной войной (между Израилем и Ираном - ред.). Я считаю, что она завершена, я не думаю, что они будут возобновлять встречные атаки. Больше не будет угрозы от Ирана, ядерной угрозы от Ирана", - заявил Трамп.
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