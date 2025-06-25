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Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
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Трамп: Война между Израилем и Ираном завершена после удара США по ядерным объектам

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Израилем и Ираном завершена, а боевые действия не будут возобновляться.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, накануне американские войска провели прицельную атаку на иранские ядерные объекты, где происходило обогащение урана. Президент США заявил, что операция была успешной, и ни одна другая страна в мире не смогла бы выполнить ее лучше.

"В прошлый понедельник была достигнута договоренность о прекращении огня, и мы называем это 12-дневной войной (между Израилем и Ираном - ред.). Я считаю, что она завершена, я не думаю, что они будут возобновлять встречные атаки. Больше не будет угрозы от Ирана, ядерной угрозы от Ирана", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сравнил удары США по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки: Это положило конец войне

Автор: 

Израиль (2065) Иран (2043) Трамп Дональд (5842)


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АГА!!! - каже НАТО й одноголосно визнає ГОЛОВНОГО ВОРОГА на сьогоднішній день
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25.06.2025 17:41 Ответить
війна б і не починалася якби удар був по ядерних обєктах ізраЇлю
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25.06.2025 17:53 Ответить
Так і війна між росією та Україною теж би завершилася б за 12 днів. якби ви вдарили по рашистським ядерним об*єктам. А ще краще б спочатку по бункеру пуйла
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25.06.2025 17:55 Ответить
Ну-ну, мір ва фсьом міре
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25.06.2025 17:59 Ответить
Дивна війна . Всі виграли і ніхто не програв . Всі учасники святкують перемогу .
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25.06.2025 18:12 Ответить
Війна між Ізраїлем та Іраном за участі США.
Іран святкує перемогу
Ізраїль каже про перемогу
Трампон хизується перемогою

Це ж що за війна така, в якій всі учасники перемагають?
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25.06.2025 18:47 Ответить
БРЫХЛО НИЧЕГО НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
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25.06.2025 20:26 Ответить
 
 