Трамп: Війна між Ізраїлем та Іраном завершена після удару США по ядерних об’єктах
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном завершена, а бойові дії не поновлюватимуться.
Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Трампа, напередодні американські війська провели прицільну атаку на іранські ядерні об’єкти, де відбувалося збагачення урану. Президент США заявив, що операція була успішною, і жодна інша країна у світі не змогла б виконати її краще.
"Минулого понеділка було досягнуто домовленості про припинення вогню, і ми називаємо це 12-денною війною (між Ізраїлем та Іраном - ред.). Я вважаю, що вона завершена, я не думаю, що вони будуть відновлювати зустрічні атаки. Більше не буде загрози від Ірану, ядерної загрози від Ірану", - заявив Трамп.
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