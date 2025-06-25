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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
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Трамп: Війна між Ізраїлем та Іраном завершена після удару США по ядерних об’єктах

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном завершена, а бойові дії не поновлюватимуться.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, напередодні американські війська провели прицільну атаку на іранські ядерні об’єкти, де відбувалося збагачення урану. Президент США заявив, що операція була успішною, і жодна інша країна у світі не змогла б виконати її краще.

"Минулого понеділка було досягнуто домовленості про припинення вогню, і ми називаємо це 12-денною війною (між Ізраїлем та Іраном - ред.). Я вважаю, що вона завершена, я не думаю, що вони будуть відновлювати зустрічні атаки. Більше не буде загрози від Ірану, ядерної загрози від Ірану", - заявив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч із Трампом: Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру

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Ізраїль (1793) Іран (2296) Трамп Дональд (6308)


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АГА!!! - каже НАТО й одноголосно визнає ГОЛОВНОГО ВОРОГА на сьогоднішній день
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25.06.2025 17:41 Відповісти
війна б і не починалася якби удар був по ядерних обєктах ізраЇлю
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25.06.2025 17:53 Відповісти
Так і війна між росією та Україною теж би завершилася б за 12 днів. якби ви вдарили по рашистським ядерним об*єктам. А ще краще б спочатку по бункеру пуйла
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25.06.2025 17:55 Відповісти
Ну-ну, мір ва фсьом міре
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25.06.2025 17:59 Відповісти
Дивна війна . Всі виграли і ніхто не програв . Всі учасники святкують перемогу .
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25.06.2025 18:12 Відповісти
Війна між Ізраїлем та Іраном за участі США.
Іран святкує перемогу
Ізраїль каже про перемогу
Трампон хизується перемогою

Це ж що за війна така, в якій всі учасники перемагають?
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25.06.2025 18:47 Відповісти
БРЫХЛО НИЧЕГО НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
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25.06.2025 20:26 Відповісти
 
 