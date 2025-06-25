Трамп: Війна між Ізраїлем та Іраном завершена після удару США по ядерних об’єктах

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном завершена, а бойові дії не поновлюватимуться.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, напередодні американські війська провели прицільну атаку на іранські ядерні об’єкти, де відбувалося збагачення урану. Президент США заявив, що операція була успішною, і жодна інша країна у світі не змогла б виконати її краще.

"Минулого понеділка було досягнуто домовленості про припинення вогню, і ми називаємо це 12-денною війною (між Ізраїлем та Іраном - ред.). Я вважаю, що вона завершена, я не думаю, що вони будуть відновлювати зустрічні атаки. Більше не буде загрози від Ірану, ядерної загрози від Ірану", - заявив Трамп.

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