Трамп сравнил удары США по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки: Это положило конец войне
Дональд Трамп сравнил удары военных США по ядерным объектам в Иране с бомбардировкой японских городов Хиросимы и Нагасаки, на которые были сброшены ядерные бомбы в 1945 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент США сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге.
По мнению Трампа, американские удары по ядерным объектам Тегерана отбросили программу Ирана на "десятилетия назад".
Также он выразил убеждение, что после этого Иран не будет заниматься обогащением урана.
Также президент США считает, что удары американских военных по Ирану "завершили войну", вспомнив в этом контексте о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в годы Второй мировой войны.
"Этот удар закончил войну. Я не хочу использовать пример Хиросимы, я не хочу использовать пример Нагасаки, но это, по сути, нечто подобное - это положило конец той войне. Это положило конец войне (между Израилем и Ираном - ред.). Если бы мы не уничтожили (ядерные объекты), они бы сейчас воевали", - добавил Трамп.
Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.
В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.
Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.
Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.
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він же не адекватний
Тільки Трамп живе у своїй реальності, де він, як Рузвельт, потужно ставить крапку у світовій війні.
Не крапку і не у світовій.
Ну, який лідор, такі й пєрємогі.
Але якщо через півроку побачимо успішні випробування десь в пустелі Ірану, не здивуюсь зовсім.
"Итак. Иранский режим продолжается.
Обогащение урана продолжается.
Американский удар оказался пиарходом Трампа.
А вы что думали?"
Знімки з космосу підтверджують, що Іран вивіз збагачений уран з місць, по яких потім США завдавали ударів:
Але Трамп думає категоріями позаминулого століття, коли це було б нормально.
Пишається цим, коли більшість вважає це прикрою необхідністю. Бо ніяк інакше горда Японія не здалась би.
Байден, до речі, теж вибачатися за атомні бомбардування не хотів. Вони знають, що все зробили правильно.
Я не хочу використовувати приклад Хіросіми, я не хочу використовувати приклад Нагасакі, але це, по суті, щось подібне
І справа навіть не у намаганні підвищити своє відчуття власної важливості. Це зазвичай результат банальної відсутності знань та досвіду.
Ти більше, що завдяки інтернету дебіли отримали можливість нести ***** не у себе в селі під вікнами хати, а й на форумах, у соцмережах і навіть у владі.
Абсолютно певен, що нікчеми типу Зеленського чи Трампа навіть років 30 тому не мали б жодного шансу.