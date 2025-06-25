Трамп сравнил удары США по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки: Это положило конец войне

Дональд Трамп сравнил удары военных США по ядерным объектам в Иране с бомбардировкой японских городов Хиросимы и Нагасаки, на которые были сброшены ядерные бомбы в 1945 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент США сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге.

По мнению Трампа, американские удары по ядерным объектам Тегерана отбросили программу Ирана на "десятилетия назад".

Также он выразил убеждение, что после этого Иран не будет заниматься обогащением урана.

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Также президент США считает, что удары американских военных по Ирану "завершили войну", вспомнив в этом контексте о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в годы Второй мировой войны.

"Этот удар закончил войну. Я не хочу использовать пример Хиросимы, я не хочу использовать пример Нагасаки, но это, по сути, нечто подобное - это положило конец той войне. Это положило конец войне (между Израилем и Ираном - ред.). Если бы мы не уничтожили (ядерные объекты), они бы сейчас воевали", - добавил Трамп.

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Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.

В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

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