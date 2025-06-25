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Новости Трамп об Иране Заявления Трампа Удары США по Ирану
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Трамп сравнил удары США по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки: Это положило конец войне

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп сравнил удары военных США по ядерным объектам в Иране с бомбардировкой японских городов Хиросимы и Нагасаки, на которые были сброшены ядерные бомбы в 1945 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент США сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге.

По мнению Трампа, американские удары по ядерным объектам Тегерана отбросили программу Ирана на "десятилетия назад".

Также он выразил убеждение, что после этого Иран не будет заниматься обогащением урана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Путин предлагал мне посредничество по Ирану, я отказался

Также президент США считает, что удары американских военных по Ирану "завершили войну", вспомнив в этом контексте о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в годы Второй мировой войны.

"Этот удар закончил войну. Я не хочу использовать пример Хиросимы, я не хочу использовать пример Нагасаки, но это, по сути, нечто подобное - это положило конец той войне. Это положило конец войне (между Израилем и Ираном - ред.). Если бы мы не уничтожили (ядерные объекты), они бы сейчас воевали", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: Удары США по Ирану нарушают международное право

Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.

В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран запустил баллистические ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке. ВИДЕО

Автор: 

Иран (2043) США (27325) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+7
здається трампа мають лікувати у психіатрії
він же не адекватний
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25.06.2025 15:12 Ответить
+7
Відчуваю, що японці не зрадіють такій заяві
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25.06.2025 15:13 Ответить
+6
Дональд Скайвокер и Трамп Вейдер в одном флаконе.
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25.06.2025 15:08 Ответить
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Дональд Скайвокер и Трамп Вейдер в одном флаконе.
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25.06.2025 15:08 Ответить
Лучшее сочетание для туалета 😁
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25.06.2025 15:09 Ответить
Хто б, нарешті, заклеїв рот скотчем цьому старому дебілу в червоній бейсболці?
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25.06.2025 15:27 Ответить
П.р.и.п.е.з.д.о.к
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25.06.2025 15:08 Ответить
А де шрам від кулі на правому вусі?
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25.06.2025 15:11 Ответить
Не паліть контору
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25.06.2025 15:21 Ответить
--....Діду ну що ж ти плетеш?
--корзини плету, корзини...
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25.06.2025 15:11 Ответить
Порівняв *** з пальцем - в Японії згоріли і опромінились мирні люди
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25.06.2025 15:11 Ответить
здається трампа мають лікувати у психіатрії
він же не адекватний
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25.06.2025 15:12 Ответить
Відчуваю, що японці не зрадіють такій заяві
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25.06.2025 15:13 Ответить
Зараз грантожери та соросята рзкажуть який Трамп поганий....як там вже революція ..які яйця дорогі🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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25.06.2025 15:14 Ответить
Тільки перемогу чомусь святкує Іран.
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25.06.2025 15:27 Ответить
🤣🤣🤣ну так хто забороняє??? Он збірна кндр по футболу по їхніх новинах стала чемпіонами світу
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25.06.2025 15:32 Ответить
На відміну від футболу, цю війну бачили не тільки у кабінеті служби пропаганди.
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25.06.2025 15:35 Ответить
Так Ізраїль і США визнали поразку ?? Капітулювали??
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25.06.2025 15:37 Ответить
Ні. Тому насправді - війна продовжується, і Іран перейшов у сильну позицію.
Тільки Трамп живе у своїй реальності, де він, як Рузвельт, потужно ставить крапку у світовій війні.
Не крапку і не у світовій.
Ну, який лідор, такі й пєрємогі.
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25.06.2025 15:39 Ответить
Ти дуже інформований ,,, чи це фантазії
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25.06.2025 15:42 Ответить
Дані розвідки США не підтверджують..... Відчуваєш різницю
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25.06.2025 15:53 Ответить
Натякаєте, що насправді знищили?
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25.06.2025 15:54 Ответить
Дані про знищення не підтвержені...це не означає шо вони не знищені
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25.06.2025 15:57 Ответить
Я за те, щоб вони таки були знищені.
Але якщо через півроку побачимо успішні випробування десь в пустелі Ірану, не здивуюсь зовсім.
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25.06.2025 16:01 Ответить
Я теж... Але Ізраїль ясно заявив шо при спробі відновити ядерну програму Іран буде атакований знову
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25.06.2025 16:03 Ответить
Тому війну не закінчено. Це була т.з. "СВО". Яка, на відміну від руснявої, тривала півтора тижні, а не більш ніж три роки.
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25.06.2025 16:05 Ответить
а ти в курсі хто це злив тим журналюгам? пишуть, шо це робота тої Тулсі. а на неї ще раніше Чуб наїхав, бо вона була проти бомб на Іран. тому брати це на віру і на правду, то хз, хз... щоб мати достовірні дані, потрібно бути там на об'єкті, щоб зробити певні спостереження, а не робити висновки із супутникових фоток. тим більше, що на них нічого по суті не буде видно, бо слідів вибухів на них немає бути, тому що ці вибухи підземні. і земля там не прояде, щоб було видно місце підземного вибуху, бо порода там не земельна, а скальна.
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25.06.2025 16:00 Ответить
Дональд... якщо хочеш закінчити війну - бомбани по москві та по пітеру, або хоч по воронежу . як в свій час по хіросімі та нагасакі. от і буде закінчення війни. може й українці подадуть запит та назовуть тебе миротворцем.
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25.06.2025 15:15 Ответить
ну так пуйло тоді відразу розчехлить свою ядерну тріаду і полетять срамати на Вашингтон. Чуб цього не хоче та і боїться за американський народ. пу йло - це не Іран, у пуйла точно ядерка є. і є носії міжконтинентальні. Чуб не тільки бомбанути по кремлю сцить, він навіть не наважується лупанути санкції пекельні проти пуйла.
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25.06.2025 16:06 Ответить
@ (мова оригіналу):
"Итак. Иранский режим продолжается.
Обогащение урана продолжается.
Американский удар оказался пиарходом Трампа.
А вы что думали?"

Знімки з космосу підтверджують, що Іран вивіз збагачений уран з місць, по яких потім США завдавали ударів:

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25.06.2025 15:17 Ответить
А самосвали після "вивозу" теж збагатять?
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25.06.2025 15:26 Ответить
Ні, до нас відправлять у "зону відчуження".
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25.06.2025 15:28 Ответить
А там номери переб'ють і на авто.ріа.
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25.06.2025 15:48 Ответить
Імперський дух, вголос ніби їм і незручно за Хіросіму й Нагасакі, але в душі то вони знають, що все зробили правильно.
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25.06.2025 15:17 Ответить
Щось японці до них зараз особливих претензій не мають, хоча і називають той період окупацією.
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25.06.2025 15:26 Ответить
А я про японців і не кажу.
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25.06.2025 15:27 Ответить
То ж їх бомбили, повинні були б США за головного ворога досі мати.
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25.06.2025 15:28 Ответить
Ще раз - мова не про те, що думають японці.
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25.06.2025 15:29 Ответить
Вони знають, що все зробили правильно, бо після другої бомби Японська імперія капітулювала, і Друга світова була завершена остаточною перемогою демократичних країн.
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25.06.2025 15:34 Ответить
Розумію, "ціль виправдовує засоби".
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25.06.2025 15:36 Ответить
Тоді було так. За ********* мірками подібні дії неприйнятні.
Але Трамп думає категоріями позаминулого століття, коли це було б нормально.
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25.06.2025 15:37 Ответить
Я ж про це і написав з самого початку)
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25.06.2025 15:43 Ответить
З однією поправкою: не "вони", а Трамп особисто.
Пишається цим, коли більшість вважає це прикрою необхідністю. Бо ніяк інакше горда Японія не здалась би.
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25.06.2025 15:49 Ответить
Оце "не вони, а тільки Трамп" - то те саме, що "війну хочуть не вони, а тільки путін".

Байден, до речі, теж вибачатися за атомні бомбардування не хотів. Вони знають, що все зробили правильно.
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25.06.2025 15:57 Ответить
Трампа обрали не абсолютною більшістю, в той час як русня майже поголовно підтримує і *****, і війну. При тому, що причини війни росії проти України абсурдні, на відміну від причини вступу США у війну проти Японії.
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25.06.2025 16:00 Ответить
І знову таки - мова ж не про це. Це все вірно. Мова про те, що імперці не розкаюються за колишні злочини. От Трамп неадекват, а Байден демократичний, а бомбардування правильним вважають обидва. Німці б теж вважали, що все робили правильно, якби перемогли.
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25.06.2025 16:06 Ответить
Якби війна після цього не закінчилась - довелось би визнати, що зробили помилку.
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25.06.2025 16:11 Ответить
Оце там в черепі двіж. Завтра розкаже що він Дарт Вейдер верхи на Зірці Смерті. "Всаднік апокаліпсіса"-як вєщал ще один хронічний алкоголік дімон.
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25.06.2025 15:24 Ответить
Пихате імпотентне чмо.
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25.06.2025 15:25 Ответить
Вже ліпше порівняв би бомбардування Іраку після того як вони захватили Кувейт!!! Ідіот трампон, що можно сказати!!!
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25.06.2025 15:28 Ответить
Після бомбардування Іраку ще була наземна операція а після Хіросіми і Нагасакі підписана капітуляція.. Вчи історію валянок
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25.06.2025 15:35 Ответить
Ти напевно дуже грамотний, валінок, тож після бомбардування Іраку, Ірак залишив Кувейт!!! Ось так валінок!!! Тому приклад Іраку свіжішій за Японію!!! Дійшло??? !!! Навчись поводитись розумно, а то нагадуєш монголоїдів!!!
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26.06.2025 18:28 Ответить
Довго ж ти баран думав 🤣🤣🤣ти отупів там натираючи італійські унітази... Як шо спориш то хоч заглять лапоть в вікіпедію на послідовність операції "меч пустині".. Кажу тобі...Учи історію лапоть
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26.06.2025 19:16 Ответить
тільки викінчений баран міг зробити подібні порівняння...
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25.06.2025 15:37 Ответить
🤣🤣🤣як там революція 🤣🤣🤣🤣
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25.06.2025 15:38 Ответить
.."на майдані ,тай у штатах,революція іде -"гей,гукнув ,куйло американцям ",отаманом" Вам, нехай "трамбон" буде...
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25.06.2025 15:42 Ответить
🤣🤣🤣шось затихли грантожери про революцію і про яйця дорогі
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25.06.2025 15:48 Ответить
якщо затихли грантожери,то це не означає ,що затихли "пастухи",котрі "пасуть ",скільки коштують не тільки яйця ,але і все решту,що за їх гроші...А що чувати з "радниками- соросятниками,при владі" ???
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25.06.2025 15:55 Ответить
Баранов кадирівці не допускають, самім для втіхи потрібні, да і худоба на це не здатна
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25.06.2025 16:06 Ответить
"пастухи"- світові фінансові розвідки.котрі пасуть кожного барана,котрий називається "долар" і на кожному з яких стоїть " тавро з номером " США
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25.06.2025 17:53 Ответить
Трамп порівняв удари США по Ірану із бомбардуванням Хіросіми Джерело: https://censor.net/ua/n3559888

Я не хочу використовувати приклад Хіросіми, я не хочу використовувати приклад Нагасакі, але це, по суті, щось подібне
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25.06.2025 15:45 Ответить
Це для друга Володьї намьок?
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25.06.2025 15:46 Ответить
Як же грантожерику без тебе така новина🤣🤣🤣🤣🤣
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25.06.2025 15:50 Ответить
Про таке невдале порівняння в народі зазвичай простими словами казали ПОРІВНЯВ ХЕР З ПАЛЬЦЕМ......Іспанський сором. Відверта і неприкрита замозакоханність, самозвеличення і суцільні хвастощі......Яке закінчення війни? Навіть сама американська розвідка вже визнала- Ані удари Ізраілю ані удари Америки ядерну программу Ірану не знищили. Цілі не досягнуті. Так, Це був повчальний урок для Ірану- і висновки він безсумнівно зробить. І тепер це лише питання часу коли Іран все відновить і продовжить. Але тепер він буде більш розумніший і скритніший..... А рижий дурник може і далі продовжувати чипляти собі лаври на голову і називати себе рятівником всесвіту......
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25.06.2025 15:56 Ответить
Як там революція??? Турнули Трампа?🤣🤣🤣🤣
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25.06.2025 15:58 Ответить
Та не смішіть моі капці! Яка революція в Америці? Тут взагалі мало хто цікавиться політикою, і тут не прийнято іі обговорювати. Більшість людей тут бігає по замкнутому колу як циркові коняки - дім, сім"я. робота. карьера, бізнес.... На все інше в них немає ані бажання ані часу. Все. Починають щось згадувати лише тоді, коли ціна на паливо збільшується або ціни в магазинах.....
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25.06.2025 16:14 Ответить
Да залийте йому рота, мало того що опускає штати, так ще і ображає японців порівнюючи бомбардування гори зі вбивством тисяч громадян Японії. Мені би, на місці японців, було би неприємно.
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25.06.2025 16:01 Ответить
Не похвалиш себе, то хто тебе похвалить ? Результати бомбардування "геніальних пілотів" НЕВІДОМІ. Трамп заспокоює світ що все ОК. Іран каже що у них все чудово. Висновок: все тільки загострилось, особливо коли Іран покине договір про нерозповсюдження ЯЗ. Особливо занепокоює, що Іран чи кацапи можуть ЯЗ передати або хуситам, або ще невідомо кому. Відстежується все ? Наскільки ? І чому Іран майже "створив ЯЗ" ???
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25.06.2025 17:01 Ответить
От саме так зазвичай дебіли натягують сову на глобус.

І справа навіть не у намаганні підвищити своє відчуття власної важливості. Це зазвичай результат банальної відсутності знань та досвіду.
Ти більше, що завдяки інтернету дебіли отримали можливість нести ***** не у себе в селі під вікнами хати, а й на форумах, у соцмережах і навіть у владі.

Абсолютно певен, що нікчеми типу Зеленського чи Трампа навіть років 30 тому не мали б жодного шансу.
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25.06.2025 18:02 Ответить
 
 