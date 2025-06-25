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Новини Трамп про Іран Заяви Трампа Удари США по Ірану
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Трамп порівняв удари США по Ірану із бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі: Це поклало кінець війні

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп порівняв удари військових США по ядерних об’єктах в Ірану із бомбардуванням японських міст Хіросіми та Нагасакі, на які були скинуті ядерні бомби в 1945 році. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США сказав під час спілкування із журналістами на полях саміту НАТО у Гаазі.

На думку Трампа, американські удари по ядерних об’єктах Тегерана відкинули програму Ірану на "десятиліття назад".

Також він висловив переконання, що після цього Іран не буде займатися збагаченням урану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Путін пропонував мені посередництво щодо Ірану, я відмовився

Також президент США вважає, що удари американських військових по Ірану "завершили війну", згадавши в цьому контексті про бомбардування Хіросіми та Нагасакі в роки Другої світової війни.

"Цей удар закінчив війну. Я не хочу використовувати приклад Хіросіми, я не хочу використовувати приклад Нагасакі, але це, по суті, щось подібне — це поклало кінець тій війні. Це поклало кінець війні (між Ізраїлем та Іраном - ред.). Якби ми не знищили (ядерні об'єкти), вони б зараз воювали", - додав Трамп. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: Удари США по Ірану порушують міжнародне право

Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іран запустив балістичні ракети по військових базах США в Катарі та Іраку. ВIДЕО

Автор: 

Іран (2296) США (23607) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+7
здається трампа мають лікувати у психіатрії
він же не адекватний
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25.06.2025 15:12 Відповісти
+7
Відчуваю, що японці не зрадіють такій заяві
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25.06.2025 15:13 Відповісти
+6
Дональд Скайвокер и Трамп Вейдер в одном флаконе.
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25.06.2025 15:08 Відповісти
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Дональд Скайвокер и Трамп Вейдер в одном флаконе.
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25.06.2025 15:08 Відповісти
Лучшее сочетание для туалета 😁
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25.06.2025 15:09 Відповісти
Хто б, нарешті, заклеїв рот скотчем цьому старому дебілу в червоній бейсболці?
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25.06.2025 15:27 Відповісти
П.р.и.п.е.з.д.о.к
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25.06.2025 15:08 Відповісти
А де шрам від кулі на правому вусі?
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25.06.2025 15:11 Відповісти
Не паліть контору
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25.06.2025 15:21 Відповісти
--....Діду ну що ж ти плетеш?
--корзини плету, корзини...
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25.06.2025 15:11 Відповісти
Порівняв *** з пальцем - в Японії згоріли і опромінились мирні люди
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25.06.2025 15:11 Відповісти
здається трампа мають лікувати у психіатрії
він же не адекватний
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25.06.2025 15:12 Відповісти
Відчуваю, що японці не зрадіють такій заяві
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25.06.2025 15:13 Відповісти
Зараз грантожери та соросята рзкажуть який Трамп поганий....як там вже революція ..які яйця дорогі🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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25.06.2025 15:14 Відповісти
Тільки перемогу чомусь святкує Іран.
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25.06.2025 15:27 Відповісти
🤣🤣🤣ну так хто забороняє??? Он збірна кндр по футболу по їхніх новинах стала чемпіонами світу
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25.06.2025 15:32 Відповісти
На відміну від футболу, цю війну бачили не тільки у кабінеті служби пропаганди.
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25.06.2025 15:35 Відповісти
Так Ізраїль і США визнали поразку ?? Капітулювали??
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25.06.2025 15:37 Відповісти
Ні. Тому насправді - війна продовжується, і Іран перейшов у сильну позицію.
Тільки Трамп живе у своїй реальності, де він, як Рузвельт, потужно ставить крапку у світовій війні.
Не крапку і не у світовій.
Ну, який лідор, такі й пєрємогі.
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25.06.2025 15:39 Відповісти
Ти дуже інформований ,,, чи це фантазії
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25.06.2025 15:42 Відповісти
Дані розвідки США не підтверджують..... Відчуваєш різницю
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25.06.2025 15:53 Відповісти
Натякаєте, що насправді знищили?
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25.06.2025 15:54 Відповісти
Дані про знищення не підтвержені...це не означає шо вони не знищені
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25.06.2025 15:57 Відповісти
Я за те, щоб вони таки були знищені.
Але якщо через півроку побачимо успішні випробування десь в пустелі Ірану, не здивуюсь зовсім.
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25.06.2025 16:01 Відповісти
Я теж... Але Ізраїль ясно заявив шо при спробі відновити ядерну програму Іран буде атакований знову
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25.06.2025 16:03 Відповісти
Тому війну не закінчено. Це була т.з. "СВО". Яка, на відміну від руснявої, тривала півтора тижні, а не більш ніж три роки.
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25.06.2025 16:05 Відповісти
а ти в курсі хто це злив тим журналюгам? пишуть, шо це робота тої Тулсі. а на неї ще раніше Чуб наїхав, бо вона була проти бомб на Іран. тому брати це на віру і на правду, то хз, хз... щоб мати достовірні дані, потрібно бути там на об'єкті, щоб зробити певні спостереження, а не робити висновки із супутникових фоток. тим більше, що на них нічого по суті не буде видно, бо слідів вибухів на них немає бути, тому що ці вибухи підземні. і земля там не прояде, щоб було видно місце підземного вибуху, бо порода там не земельна, а скальна.
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25.06.2025 16:00 Відповісти
Дональд... якщо хочеш закінчити війну - бомбани по москві та по пітеру, або хоч по воронежу . як в свій час по хіросімі та нагасакі. от і буде закінчення війни. може й українці подадуть запит та назовуть тебе миротворцем.
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25.06.2025 15:15 Відповісти
ну так пуйло тоді відразу розчехлить свою ядерну тріаду і полетять срамати на Вашингтон. Чуб цього не хоче та і боїться за американський народ. пу йло - це не Іран, у пуйла точно ядерка є. і є носії міжконтинентальні. Чуб не тільки бомбанути по кремлю сцить, він навіть не наважується лупанути санкції пекельні проти пуйла.
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25.06.2025 16:06 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Итак. Иранский режим продолжается.
Обогащение урана продолжается.
Американский удар оказался пиарходом Трампа.
А вы что думали?"

Знімки з космосу підтверджують, що Іран вивіз збагачений уран з місць, по яких потім США завдавали ударів:

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25.06.2025 15:17 Відповісти
А самосвали після "вивозу" теж збагатять?
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25.06.2025 15:26 Відповісти
Ні, до нас відправлять у "зону відчуження".
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25.06.2025 15:28 Відповісти
А там номери переб'ють і на авто.ріа.
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25.06.2025 15:48 Відповісти
Імперський дух, вголос ніби їм і незручно за Хіросіму й Нагасакі, але в душі то вони знають, що все зробили правильно.
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25.06.2025 15:17 Відповісти
Щось японці до них зараз особливих претензій не мають, хоча і називають той період окупацією.
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25.06.2025 15:26 Відповісти
А я про японців і не кажу.
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25.06.2025 15:27 Відповісти
То ж їх бомбили, повинні були б США за головного ворога досі мати.
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25.06.2025 15:28 Відповісти
Ще раз - мова не про те, що думають японці.
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25.06.2025 15:29 Відповісти
Вони знають, що все зробили правильно, бо після другої бомби Японська імперія капітулювала, і Друга світова була завершена остаточною перемогою демократичних країн.
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25.06.2025 15:34 Відповісти
Розумію, "ціль виправдовує засоби".
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25.06.2025 15:36 Відповісти
Тоді було так. За ********* мірками подібні дії неприйнятні.
Але Трамп думає категоріями позаминулого століття, коли це було б нормально.
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25.06.2025 15:37 Відповісти
Я ж про це і написав з самого початку)
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25.06.2025 15:43 Відповісти
З однією поправкою: не "вони", а Трамп особисто.
Пишається цим, коли більшість вважає це прикрою необхідністю. Бо ніяк інакше горда Японія не здалась би.
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25.06.2025 15:49 Відповісти
Оце "не вони, а тільки Трамп" - то те саме, що "війну хочуть не вони, а тільки путін".

Байден, до речі, теж вибачатися за атомні бомбардування не хотів. Вони знають, що все зробили правильно.
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25.06.2025 15:57 Відповісти
Трампа обрали не абсолютною більшістю, в той час як русня майже поголовно підтримує і *****, і війну. При тому, що причини війни росії проти України абсурдні, на відміну від причини вступу США у війну проти Японії.
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25.06.2025 16:00 Відповісти
І знову таки - мова ж не про це. Це все вірно. Мова про те, що імперці не розкаюються за колишні злочини. От Трамп неадекват, а Байден демократичний, а бомбардування правильним вважають обидва. Німці б теж вважали, що все робили правильно, якби перемогли.
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25.06.2025 16:06 Відповісти
Якби війна після цього не закінчилась - довелось би визнати, що зробили помилку.
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25.06.2025 16:11 Відповісти
Оце там в черепі двіж. Завтра розкаже що він Дарт Вейдер верхи на Зірці Смерті. "Всаднік апокаліпсіса"-як вєщал ще один хронічний алкоголік дімон.
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25.06.2025 15:24 Відповісти
Пихате імпотентне чмо.
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25.06.2025 15:25 Відповісти
Вже ліпше порівняв би бомбардування Іраку після того як вони захватили Кувейт!!! Ідіот трампон, що можно сказати!!!
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25.06.2025 15:28 Відповісти
Після бомбардування Іраку ще була наземна операція а після Хіросіми і Нагасакі підписана капітуляція.. Вчи історію валянок
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25.06.2025 15:35 Відповісти
Ти напевно дуже грамотний, валінок, тож після бомбардування Іраку, Ірак залишив Кувейт!!! Ось так валінок!!! Тому приклад Іраку свіжішій за Японію!!! Дійшло??? !!! Навчись поводитись розумно, а то нагадуєш монголоїдів!!!
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26.06.2025 18:28 Відповісти
Довго ж ти баран думав 🤣🤣🤣ти отупів там натираючи італійські унітази... Як шо спориш то хоч заглять лапоть в вікіпедію на послідовність операції "меч пустині".. Кажу тобі...Учи історію лапоть
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26.06.2025 19:16 Відповісти
тільки викінчений баран міг зробити подібні порівняння...
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25.06.2025 15:37 Відповісти
🤣🤣🤣як там революція 🤣🤣🤣🤣
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25.06.2025 15:38 Відповісти
.."на майдані ,тай у штатах,революція іде -"гей,гукнув ,куйло американцям ",отаманом" Вам, нехай "трамбон" буде...
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25.06.2025 15:42 Відповісти
🤣🤣🤣шось затихли грантожери про революцію і про яйця дорогі
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25.06.2025 15:48 Відповісти
якщо затихли грантожери,то це не означає ,що затихли "пастухи",котрі "пасуть ",скільки коштують не тільки яйця ,але і все решту,що за їх гроші...А що чувати з "радниками- соросятниками,при владі" ???
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25.06.2025 15:55 Відповісти
Баранов кадирівці не допускають, самім для втіхи потрібні, да і худоба на це не здатна
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25.06.2025 16:06 Відповісти
"пастухи"- світові фінансові розвідки.котрі пасуть кожного барана,котрий називається "долар" і на кожному з яких стоїть " тавро з номером " США
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25.06.2025 17:53 Відповісти
Трамп порівняв удари США по Ірану із бомбардуванням Хіросіми Джерело: https://censor.net/ua/n3559888

Я не хочу використовувати приклад Хіросіми, я не хочу використовувати приклад Нагасакі, але це, по суті, щось подібне
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25.06.2025 15:45 Відповісти
Це для друга Володьї намьок?
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25.06.2025 15:46 Відповісти
Як же грантожерику без тебе така новина🤣🤣🤣🤣🤣
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25.06.2025 15:50 Відповісти
Про таке невдале порівняння в народі зазвичай простими словами казали ПОРІВНЯВ ХЕР З ПАЛЬЦЕМ......Іспанський сором. Відверта і неприкрита замозакоханність, самозвеличення і суцільні хвастощі......Яке закінчення війни? Навіть сама американська розвідка вже визнала- Ані удари Ізраілю ані удари Америки ядерну программу Ірану не знищили. Цілі не досягнуті. Так, Це був повчальний урок для Ірану- і висновки він безсумнівно зробить. І тепер це лише питання часу коли Іран все відновить і продовжить. Але тепер він буде більш розумніший і скритніший..... А рижий дурник може і далі продовжувати чипляти собі лаври на голову і називати себе рятівником всесвіту......
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25.06.2025 15:56 Відповісти
Як там революція??? Турнули Трампа?🤣🤣🤣🤣
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25.06.2025 15:58 Відповісти
Та не смішіть моі капці! Яка революція в Америці? Тут взагалі мало хто цікавиться політикою, і тут не прийнято іі обговорювати. Більшість людей тут бігає по замкнутому колу як циркові коняки - дім, сім"я. робота. карьера, бізнес.... На все інше в них немає ані бажання ані часу. Все. Починають щось згадувати лише тоді, коли ціна на паливо збільшується або ціни в магазинах.....
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25.06.2025 16:14 Відповісти
Да залийте йому рота, мало того що опускає штати, так ще і ображає японців порівнюючи бомбардування гори зі вбивством тисяч громадян Японії. Мені би, на місці японців, було би неприємно.
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25.06.2025 16:01 Відповісти
Не похвалиш себе, то хто тебе похвалить ? Результати бомбардування "геніальних пілотів" НЕВІДОМІ. Трамп заспокоює світ що все ОК. Іран каже що у них все чудово. Висновок: все тільки загострилось, особливо коли Іран покине договір про нерозповсюдження ЯЗ. Особливо занепокоює, що Іран чи кацапи можуть ЯЗ передати або хуситам, або ще невідомо кому. Відстежується все ? Наскільки ? І чому Іран майже "створив ЯЗ" ???
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25.06.2025 17:01 Відповісти
От саме так зазвичай дебіли натягують сову на глобус.

І справа навіть не у намаганні підвищити своє відчуття власної важливості. Це зазвичай результат банальної відсутності знань та досвіду.
Ти більше, що завдяки інтернету дебіли отримали можливість нести ***** не у себе в селі під вікнами хати, а й на форумах, у соцмережах і навіть у владі.

Абсолютно певен, що нікчеми типу Зеленського чи Трампа навіть років 30 тому не мали б жодного шансу.
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25.06.2025 18:02 Відповісти
 
 