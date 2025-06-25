Трамп порівняв удари США по Ірану із бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі: Це поклало кінець війні
Дональд Трамп порівняв удари військових США по ядерних об’єктах в Ірану із бомбардуванням японських міст Хіросіми та Нагасакі, на які були скинуті ядерні бомби в 1945 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США сказав під час спілкування із журналістами на полях саміту НАТО у Гаазі.
На думку Трампа, американські удари по ядерних об’єктах Тегерана відкинули програму Ірану на "десятиліття назад".
Також він висловив переконання, що після цього Іран не буде займатися збагаченням урану.
Також президент США вважає, що удари американських військових по Ірану "завершили війну", згадавши в цьому контексті про бомбардування Хіросіми та Нагасакі в роки Другої світової війни.
"Цей удар закінчив війну. Я не хочу використовувати приклад Хіросіми, я не хочу використовувати приклад Нагасакі, але це, по суті, щось подібне — це поклало кінець тій війні. Це поклало кінець війні (між Ізраїлем та Іраном - ред.). Якби ми не знищили (ядерні об'єкти), вони б зараз воювали", - додав Трамп.
Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.
У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.
Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.
Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
--корзини плету, корзини...
він же не адекватний
Тільки Трамп живе у своїй реальності, де він, як Рузвельт, потужно ставить крапку у світовій війні.
Не крапку і не у світовій.
Ну, який лідор, такі й пєрємогі.
Але якщо через півроку побачимо успішні випробування десь в пустелі Ірану, не здивуюсь зовсім.
"Итак. Иранский режим продолжается.
Обогащение урана продолжается.
Американский удар оказался пиарходом Трампа.
А вы что думали?"
Знімки з космосу підтверджують, що Іран вивіз збагачений уран з місць, по яких потім США завдавали ударів:
Але Трамп думає категоріями позаминулого століття, коли це було б нормально.
Пишається цим, коли більшість вважає це прикрою необхідністю. Бо ніяк інакше горда Японія не здалась би.
Байден, до речі, теж вибачатися за атомні бомбардування не хотів. Вони знають, що все зробили правильно.
Я не хочу використовувати приклад Хіросіми, я не хочу використовувати приклад Нагасакі, але це, по суті, щось подібне
І справа навіть не у намаганні підвищити своє відчуття власної важливості. Це зазвичай результат банальної відсутності знань та досвіду.
Ти більше, що завдяки інтернету дебіли отримали можливість нести ***** не у себе в селі під вікнами хати, а й на форумах, у соцмережах і навіть у владі.
Абсолютно певен, що нікчеми типу Зеленського чи Трампа навіть років 30 тому не мали б жодного шансу.