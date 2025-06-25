Трамп порівняв удари США по Ірану із бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі: Це поклало кінець війні

Дональд Трамп порівняв удари військових США по ядерних об’єктах в Ірану із бомбардуванням японських міст Хіросіми та Нагасакі, на які були скинуті ядерні бомби в 1945 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США сказав під час спілкування із журналістами на полях саміту НАТО у Гаазі.

На думку Трампа, американські удари по ядерних об’єктах Тегерана відкинули програму Ірану на "десятиліття назад".

Також він висловив переконання, що після цього Іран не буде займатися збагаченням урану.

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Також президент США вважає, що удари американських військових по Ірану "завершили війну", згадавши в цьому контексті про бомбардування Хіросіми та Нагасакі в роки Другої світової війни.

"Цей удар закінчив війну. Я не хочу використовувати приклад Хіросіми, я не хочу використовувати приклад Нагасакі, але це, по суті, щось подібне — це поклало кінець тій війні. Це поклало кінець війні (між Ізраїлем та Іраном - ред.). Якби ми не знищили (ядерні об'єкти), вони б зараз воювали", - додав Трамп.

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Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

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