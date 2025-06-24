УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4664 відвідувача онлайн
Новини Удари США по Ірану
3 425 19

Макрон: Удари США по Ірану порушують міжнародне право

Макрон

У понеділок, 23 червня, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що  удари США по іранських ядерних об'єктах порушують міжнародне право. Водночас Франція поділяє мету Вашингтона не допустити створення ядерної зброї Іраном. 

Про це французький лідер сказав під час пресконференції у норвезькому Осло, виступаючи поруч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, цитує Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці удари не мають жодної законності з точки зору міжнародного права, навіть якщо Франція підтримує мету не допустити, щоб Іран здобув ядерну бомбу", - сказав Макрон.

Президент Франції додав, що хоча існує легітимність у нейтралізації ядерної інфраструктури Ірану, США бракує юридичних підстав для таких дій.

Нагадаємо, що раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що удари США по ядерних об'єктах Ірану не є порушенням міжнародного права.

У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.

Читайте також: Іран – це режим зла та основний спонсор тероризму, - прем’єр Бельгії де Вевер

Автор: 

Іран (2297) США (23607) Макрон Емманюель (1534)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Ну в общем нельзя так делать, но если надо и очень хочется, то можно. Хотя, после того как хутин уже захватил в открытую и присоединил территории, то можно использовать это международное право вместо туалетной бумаги.
показати весь коментар
24.06.2025 00:34 Відповісти
+12
От поважаю людей у яких 2+2 це завжди 4, а не - "ми пакупаєм ілі продаєм?"...
показати весь коментар
24.06.2025 00:29 Відповісти
+10
Все правильно сказав Макрон.
не даремно прутіну та натаньяху Суд Гааги виписав ордер.
показати весь коментар
24.06.2025 00:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От поважаю людей у яких 2+2 це завжди 4, а не - "ми пакупаєм ілі продаєм?"...
показати весь коментар
24.06.2025 00:29 Відповісти
Все правильно сказав Макрон.
не даремно прутіну та натаньяху Суд Гааги виписав ордер.
показати весь коментар
24.06.2025 00:33 Відповісти
Ну в общем нельзя так делать, но если надо и очень хочется, то можно. Хотя, после того как хутин уже захватил в открытую и присоединил территории, то можно использовать это международное право вместо туалетной бумаги.
показати весь коментар
24.06.2025 00:34 Відповісти
Та ну, про що ти?
Чергова реалізація "права сильного", а міжнародне право то для дрібних країн, будьте певні.
показати весь коментар
24.06.2025 00:44 Відповісти
Боже! Яке конченне! Неужели этот лягушатник Макрон не знает что международного права не существует с момента ангнексмм Крыма. Сейчас нет ни международного права ни гуманитарного права ни международных механизмов привлечения нарушителей к ответсвенности. Сейчас можно свободно лупить ПО ЖИЛЫМ КВАРТАЛАМ не опасаясь что накажут. В Мире царит ХАОС И БЕСПРЕДЕЛ о этот сраный жабожор нам за "Международное право"
показати весь коментар
24.06.2025 00:46 Відповісти
Макрон ти в якому світі знаходишся? Міжнародне право зараз це право сили, ось можу і б'ю.
показати весь коментар
24.06.2025 00:46 Відповісти
у Франції величезна вірменська діаспора. в Ірані проживає багато вірмен. тому і зрозуміле таке ставлення Макрона до Ірану. Франція підтримувала Вірменію, коли вона окупувала Карабах. і це було нелегітимно. а Марк Рютте каже, що бомбардування ядерних об'єктів не є порушенням Міжнародного права. порушенням Міжнародного права була іранська ядерна програма. тепер Штати виправили це порушення.
показати весь коментар
24.06.2025 00:50 Відповісти
можна подумати що удари расії по Україні не порушують міжнародне право. І шо?
показати весь коментар
24.06.2025 00:52 Відповісти
"Закон джунглей" это все что осталось от цивилизации. Верно предсказывали что 21 век "конец света". Чекловечество уничтожит себя как те динозавры. Бибизяны гребаные а не "хомо Сапиенс"
показати весь коментар
24.06.2025 00:54 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2025 00:59 Відповісти
По факту - так. Але не США це почали. І не потрібно їх робити крайніми. Напевне почати треба хоча б з 8.08.2008, коли кацапи вторглися у Грузію. Або ж іще раніше.
показати весь коментар
24.06.2025 01:04 Відповісти
*******, Макрон, ну будь ласка...
показати весь коментар
24.06.2025 01:12 Відповісти
прaвильно мaкрон говорит.

ирaк во второй зaход, ливия, aфгaнистaн, север сирии, ирaн - все интервенции белыми ниткaми шиты в стили х у йлa чемодaнного - потому, что я могу и хочу
показати весь коментар
24.06.2025 02:04 Відповісти
Не тупи Макрон! По друзьям путина можно и нужно бить! И как можно чаще!
показати весь коментар
24.06.2025 02:33 Відповісти
Иногда он Макрон, а иногда микрон.
показати весь коментар
24.06.2025 03:58 Відповісти
Усі місцеві знатоки міжнародного права дружно вирішили, що його можна порушувати після того, як ***** напало на Україну, а не після того, як напали на Ірак, чи Афганістан. Бо невдобно якось виходе....
показати весь коментар
24.06.2025 05:45 Відповісти
От так виглядає класична шизофренія.Бомбити терористів не можна,але треба,бо можуть зробити ядерну зброю!!!!!
показати весь коментар
24.06.2025 06:26 Відповісти
Хто спить з бабусею, але не дідусь? Яке ж ж воно кінчене....або красивий, або розумний...
показати весь коментар
24.06.2025 11:11 Відповісти
Макрон до сих пор не понял, что не существует Международного права,если не наказывать агрессора силой!!!! Агрессора и нарушителя Международного права нужно уничтожать, тогда оно будет работать и его будут боятся нарушать!!!
показати весь коментар
24.06.2025 12:47 Відповісти
 
 