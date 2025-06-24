Макрон: Удари США по Ірану порушують міжнародне право

У понеділок, 23 червня, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що удари США по іранських ядерних об'єктах порушують міжнародне право. Водночас Франція поділяє мету Вашингтона не допустити створення ядерної зброї Іраном.

Про це французький лідер сказав під час пресконференції у норвезькому Осло, виступаючи поруч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, цитує Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці удари не мають жодної законності з точки зору міжнародного права, навіть якщо Франція підтримує мету не допустити, щоб Іран здобув ядерну бомбу", - сказав Макрон.

Президент Франції додав, що хоча існує легітимність у нейтралізації ядерної інфраструктури Ірану, США бракує юридичних підстав для таких дій.

Нагадаємо, що раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що удари США по ядерних об'єктах Ірану не є порушенням міжнародного права.

У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.

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