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Новости Удары США по Ирану
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Макрон: Удары США по Ирану нарушают международное право

Макрон

В понедельник, 23 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удары США по иранским ядерным объектам нарушают международное право. В то же время Франция разделяет цель Вашингтона не допустить создания ядерного оружия Ираном.

Об этом французский лидер сказал во время пресс-конференции в норвежском Осло, выступая рядом с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, цитирует Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти удары не имеют никакой законности с точки зрения международного права, даже если Франция поддерживает цель не допустить, чтобы Иран получил ядерную бомбу", - сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что хотя существует легитимность в нейтрализации ядерной инфраструктуры Ирана, США не хватает юридических оснований для таких действий.

Напомним, что ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что удары США по ядерным объектам Ирана не являются нарушением международного права.

В ночь на 22 июня армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.

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Автор: 

Иран (2043) США (27331) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+13
Ну в общем нельзя так делать, но если надо и очень хочется, то можно. Хотя, после того как хутин уже захватил в открытую и присоединил территории, то можно использовать это международное право вместо туалетной бумаги.
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24.06.2025 00:34 Ответить
+12
От поважаю людей у яких 2+2 це завжди 4, а не - "ми пакупаєм ілі продаєм?"...
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24.06.2025 00:29 Ответить
+10
Все правильно сказав Макрон.
не даремно прутіну та натаньяху Суд Гааги виписав ордер.
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24.06.2025 00:33 Ответить
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От поважаю людей у яких 2+2 це завжди 4, а не - "ми пакупаєм ілі продаєм?"...
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24.06.2025 00:29 Ответить
Все правильно сказав Макрон.
не даремно прутіну та натаньяху Суд Гааги виписав ордер.
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24.06.2025 00:33 Ответить
Ну в общем нельзя так делать, но если надо и очень хочется, то можно. Хотя, после того как хутин уже захватил в открытую и присоединил территории, то можно использовать это международное право вместо туалетной бумаги.
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24.06.2025 00:34 Ответить
Та ну, про що ти?
Чергова реалізація "права сильного", а міжнародне право то для дрібних країн, будьте певні.
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24.06.2025 00:44 Ответить
Боже! Яке конченне! Неужели этот лягушатник Макрон не знает что международного права не существует с момента ангнексмм Крыма. Сейчас нет ни международного права ни гуманитарного права ни международных механизмов привлечения нарушителей к ответсвенности. Сейчас можно свободно лупить ПО ЖИЛЫМ КВАРТАЛАМ не опасаясь что накажут. В Мире царит ХАОС И БЕСПРЕДЕЛ о этот сраный жабожор нам за "Международное право"
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24.06.2025 00:46 Ответить
Макрон ти в якому світі знаходишся? Міжнародне право зараз це право сили, ось можу і б'ю.
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24.06.2025 00:46 Ответить
у Франції величезна вірменська діаспора. в Ірані проживає багато вірмен. тому і зрозуміле таке ставлення Макрона до Ірану. Франція підтримувала Вірменію, коли вона окупувала Карабах. і це було нелегітимно. а Марк Рютте каже, що бомбардування ядерних об'єктів не є порушенням Міжнародного права. порушенням Міжнародного права була іранська ядерна програма. тепер Штати виправили це порушення.
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24.06.2025 00:50 Ответить
можна подумати що удари расії по Україні не порушують міжнародне право. І шо?
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24.06.2025 00:52 Ответить
"Закон джунглей" это все что осталось от цивилизации. Верно предсказывали что 21 век "конец света". Чекловечество уничтожит себя как те динозавры. Бибизяны гребаные а не "хомо Сапиенс"
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24.06.2025 00:54 Ответить
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24.06.2025 00:59 Ответить
По факту - так. Але не США це почали. І не потрібно їх робити крайніми. Напевне почати треба хоча б з 8.08.2008, коли кацапи вторглися у Грузію. Або ж іще раніше.
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24.06.2025 01:04 Ответить
*******, Макрон, ну будь ласка...
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24.06.2025 01:12 Ответить
прaвильно мaкрон говорит.

ирaк во второй зaход, ливия, aфгaнистaн, север сирии, ирaн - все интервенции белыми ниткaми шиты в стили х у йлa чемодaнного - потому, что я могу и хочу
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24.06.2025 02:04 Ответить
Не тупи Макрон! По друзьям путина можно и нужно бить! И как можно чаще!
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24.06.2025 02:33 Ответить
Иногда он Макрон, а иногда микрон.
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24.06.2025 03:58 Ответить
Усі місцеві знатоки міжнародного права дружно вирішили, що його можна порушувати після того, як ***** напало на Україну, а не після того, як напали на Ірак, чи Афганістан. Бо невдобно якось виходе....
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24.06.2025 05:45 Ответить
От так виглядає класична шизофренія.Бомбити терористів не можна,але треба,бо можуть зробити ядерну зброю!!!!!
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24.06.2025 06:26 Ответить
Хто спить з бабусею, але не дідусь? Яке ж ж воно кінчене....або красивий, або розумний...
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24.06.2025 11:11 Ответить
Макрон до сих пор не понял, что не существует Международного права,если не наказывать агрессора силой!!!! Агрессора и нарушителя Международного права нужно уничтожать, тогда оно будет работать и его будут боятся нарушать!!!
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24.06.2025 12:47 Ответить
 
 