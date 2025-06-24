Макрон: Удары США по Ирану нарушают международное право

В понедельник, 23 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удары США по иранским ядерным объектам нарушают международное право. В то же время Франция разделяет цель Вашингтона не допустить создания ядерного оружия Ираном.

Об этом французский лидер сказал во время пресс-конференции в норвежском Осло, выступая рядом с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, цитирует Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти удары не имеют никакой законности с точки зрения международного права, даже если Франция поддерживает цель не допустить, чтобы Иран получил ядерную бомбу", - сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что хотя существует легитимность в нейтрализации ядерной инфраструктуры Ирана, США не хватает юридических оснований для таких действий.

Напомним, что ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что удары США по ядерным объектам Ирана не являются нарушением международного права.

В ночь на 22 июня армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.

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