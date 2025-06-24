По данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу, - CNN

Данные разведки США не подтверждают, что удары по Ирану 22 июня уничтожили ядерную программу страны.

Об этом пишет CNN со ссылкой на первичную оценку американской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удары вероятно отбросили развитие программы на несколько месяцев.

В оценке говорится, что удары США не смогли полностью уничтожить центрифуги и высокообогащенный уран на иранских ядерных объектах.

В основном, по данным источников CNN, удары серьезно повредили только надземные сооружения, в частности энергетическую инфраструктуру объектов и здания, которые использовались для преобразования урана в материал для изготовления бомб.

Читайте: Президент Ирана Пезешкиан объявил "историческую победу" в войне с Израилем

Еще два источника CNN отметили, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены. Один из них сказал, что иранские центрифуги в основном "не повреждены".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что разведывательная служба Пентагона действительно провела первичную оценку последствий ударов по Ирану, но заявила, что она "абсолютно неправильная".

"Утечка этой якобы оценки является явной попыткой унизить президента Трампа и дискредитировать отважных пилотов-истребителей, которые выполнили безупречную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана", - заявила Левитт CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США снова выдвинули резолюцию об импичменте Трампа: на этот раз из-за ударов по Ирану

Напомним в ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.