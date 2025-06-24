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Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
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По данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу, - CNN

Чи знищили авіаудари США ядерну програму Ірану

Данные разведки США не подтверждают, что удары по Ирану 22 июня уничтожили ядерную программу страны.

Об этом пишет CNN со ссылкой на первичную оценку американской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удары вероятно отбросили развитие программы на несколько месяцев.

В оценке говорится, что удары США не смогли полностью уничтожить центрифуги и высокообогащенный уран на иранских ядерных объектах.

В основном, по данным источников CNN, удары серьезно повредили только надземные сооружения, в частности энергетическую инфраструктуру объектов и здания, которые использовались для преобразования урана в материал для изготовления бомб.

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Еще два источника CNN отметили, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены. Один из них сказал, что иранские центрифуги в основном "не повреждены".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что разведывательная служба Пентагона действительно провела первичную оценку последствий ударов по Ирану, но заявила, что она "абсолютно неправильная".

"Утечка этой якобы оценки является явной попыткой унизить президента Трампа и дискредитировать отважных пилотов-истребителей, которые выполнили безупречную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана", - заявила Левитт CNN.

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Напомним в ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Автор: 

Иран (2041) США (27316)


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Топ комментарии
+19
Трамп не довіряє своїй розвідці, Трамп довіряє Путлеру.
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24.06.2025 23:33 Ответить
+17
звісно що трампон як завжди
збрехав
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24.06.2025 23:30 Ответить
+10
Тільки не кажіть це рудому недоумку, він "в свойому мозоку вже закінчив війну" (якщо що, це пряма цитата зеленого довбограя десь наприкінці 2019 року)
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24.06.2025 23:33 Ответить
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ну давайте це буде або...
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26.06.2025 19:19 Ответить
Не 3,14здить, ПЕРЕМОГА Трамном вже оголошена все інше ІПСО бородатих рушників, смердючих росіянців а можливо і порохоботів. І взагалі, як шо хтось у цьому винен то це Порошенко і як шоб Трамп буб би президентом корпорації Roshen то такого би не сталось .
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25.06.2025 06:06 Ответить
Товарищ Трамп всё-таки продал Израиль за «сделку»

Фактически, по состоянию на 24 июня 2025, продвижение Ирана к ядерной бомбе приостановлено, но не прекращено.

Задержка участия США в неделю и, отдельно, предупреждение за двое суток до удара, позволили Ирану перепрятать около 600 кг обогащенного до 60% U235. Это еще не пригодные для бомбы 90%, но уже далеко и не энергетические 2-5%.

Вопрос только в том, сколько времени потребуется Ирану, чтобы сделать этот шаг. Всё зависит от того, сколько центрифуг и других мощностей, необходимых для получения металлического урана взрывного обогащения осталось у Ирана во-первых, а во-вторых, окажет ли Ирану помощь Китай и, скажем, Пакистан. Почему бы и нет, собственно?

Вообще же, пойдет теперь Иран на формальную ядерную сделку с Трампом или нет - вопрос открытый. Может и пойти, на указанный выше срок, а может и нет, мотивируя это отсутствием предмета переговоров: «вы же сами всё разбомбили!», и тогда США придется либо соглашаться с такой постановкой вопроса, либо признавать, что разбомбили очень далеко не всё, и делать вид, что всё в порядке.

Можно ли, хотя бы, говорить о том, что Трамп мощным ударом прекратил войну? Нет, конечно. Приостановил, хватая Израиль за руки после нанесения удара по Фордо: «хватит, хватит - всё уже разбомбили, астанавитесь и не реагируйте на провокации, «будьте выше этого».

Теперь товарищ Трамп повесит себе на грудь заслуженные медальки «миротворец» и «победитель Ирана» и будет лосниться от счастья. Молодец, спасибо.

Однако, в целом, ситуация в регионе осталась прежней. Цель Исламской республики Иран, согласно шиитским религиозным концепциям - добиться пришествия «скрытого имама Махди» - не изменилась, да и не могла измениться.

А для этого, по тем же религиозным догмам, должно быть устранено препятствие в виде существования Израиля. Обсуждать отказ Ирана от этого бессмысленно, тут речь идет про базовые религиозные принципы, основу существования шиитского течения в исламе, как такового.

Поэтому, в любом случае, обсуждать можно только величину отсрочки, какие цифры скрывает формулировка «несколько лет», но это никак не больше семи лет (согласно религиозным нормам ислама). Тем более, что: «Иран разработал план для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе». Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Так что пока в Тегеране сидит режим безумных аятолл - мира между Израилем и Ираном быть не может. Нравится это кому-то или нет - это так, потому что это так.

Илья Вайцман
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25.06.2025 06:14 Ответить
Браво! Илья, тут не добавить, не убавить. Верно все. Иран не откажется ни от цели уничтожения Израиля, ни от ядерной программы, как не может он отказаться и от ислама.
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25.06.2025 12:13 Ответить
Ірина, не кіпешуйте , по перше, ці 600кг це газ , по друге, їх досі ніхто не бачив , . Додам ще , зараз у Ірана не має, обладнання щоб переробити газ в потрібний для зброї уран . Цей газ дуже важко сховати
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25.06.2025 12:44 Ответить
Браво! було б , якби Ізраїль дозволив МАГАТЕ проінспектувати свої ядерні об'єкти, хоч вимагає цього від Ірану. Політика подвійних стандартів Ізраїлю ні до чого хорошого не приведе. По мірі невпинного ослаблення США буде зменщуватися і підтримка Ізраїля, що в кінці приведе до летального для Ізраїлю кінця.
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25.06.2025 12:46 Ответить
Можна підтвердити, що Ізраїль колись погрожував знищити країну Іран ??
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25.06.2025 14:09 Ответить
Ізраїль ніколи не погрожував знищити Іран, але він робить це зпідтишка і методично, знищуючи військових, вчених-ядерщиків і політичних діячів. В Талмуді записано: "кращого гоя вбий", ось Ізраїль і діє точно згідно Талмуду.
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26.06.2025 07:52 Ответить
В законах Ірану записано - знищення Ізраїлю.

Ізраїль знищує нападників. Єгипет вже заспокоївся. ОАЕ, теж. Сирія на шляху. Ліван - після ліквідації іранських проксі.
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26.06.2025 19:00 Ответить
Как оказалось что когда нужно в бомбоубежище спускаться раз в день то и не сильно то хочется бомбить Иран, проще просто объявить перемогу.
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25.06.2025 06:43 Ответить
Для чого спорити? Глянемо за пару місяців, як воно обернеться.
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25.06.2025 07:13 Ответить
Ну, про вторую амию мира уже знаем, теперь начинает проясняться про первую..
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25.06.2025 07:52 Ответить
Якщо ціллю було показати як Трамп може блискавично провести маленьку, але показову військову кампанію й досягти чудових результатів… в його уяві, то вона досягнута… після провалу миротворчої місії в Україні, в Ірані - глибока перемога…, якщо вона не глибока, тоді її можна домалювати…, це театр та цирк
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25.06.2025 08:38 Ответить
70-80% роботи зробили ізраїлітяне
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25.06.2025 14:11 Ответить
СNN - дерьмократическая помойка для дегенератов. Значит ядерная программа не уничтожена, но они же писали пол года назад что вообще ядерной программы никакой нет, и Иран не хочет бомбу )))

На кого это говнище расчитано? А, хотя вижу хор дегенератов в коментах, наверно на них ))))
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25.06.2025 09:48 Ответить
Нехай не звіздят , торба блох ,а ні CNN
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25.06.2025 12:36 Ответить
Хто би сумнівався
Як це кажуть,
мусульмани і буддисти - проблема
мусульмани і сионісти - проблема
мусульмани і християни - проблема
мусульмани і мусульмани - ще більша проблема.
Мусульмани не щасливі в Ірані, Іраку, Марокко, Пакистані, Сирії, Афганістані, ну скрізь у своїх мусульманських країнах.
Проте дуже щасливі вони в Британії, Канаді, США, Італії, Франції, Іспанії, Скандинавських країнах, в Австралії, там де побудований християнський світ, який вони винуватять у своїх нещастях.
.І вони всіляко перетворюють ті країни, в яких їм поки що подобається, в ті, з яких вони втікали.
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25.06.2025 13:44 Ответить
+5 Можна я законспектую ? Без жартів.
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25.06.2025 14:12 Ответить
на сйогодні - не бачю в демів жодної людини яка тягне на паровоз.
вони зламалися...
а паровоз без потяга, це пихтіня на місці....
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25.06.2025 19:00 Ответить
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