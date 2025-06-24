Президент Ирана Пезешкиан объявил "историческую победу" в войне с Израилем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран добился "исторической победы" после 12-дневной войны, "объявленной" Израилем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в обращении к нации, цитирует телеканал CNN.

"После отважного сопротивления вашего великого народа, который творит историю, мы стали свидетелями прекращения огня и завершения 12-дневной войны, которая была навязана иранскому народу из-за авантюризма и подстрекательства со стороны израильского правительства", - заявил Пезешкиан.

В разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов к "решению вопросов" с Соединенными Штатами.

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В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "достиг исторической победы", которая останется для будущих поколений после 12-дневного конфликта с Ираном.

В обращении к нации Нетаньяху сказал, что Израиль ликвидировал то, что он назвал экзистенциальной ядерной угрозой для государства, а также уничтожил тысячи иранских баллистических ракет.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не возобновит переговоры с США, пока продолжается "агрессия" против его страны.

В интервью СМИ он отметил, что Иран получил уведомление от США и передал "необходимые ответы" через посредников и косвенные каналы.

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Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.

В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. Вследствие атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

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