Президент Ирана Пезешкиан объявил "историческую победу" в войне с Израилем
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран добился "исторической победы" после 12-дневной войны, "объявленной" Израилем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в обращении к нации, цитирует телеканал CNN.
"После отважного сопротивления вашего великого народа, который творит историю, мы стали свидетелями прекращения огня и завершения 12-дневной войны, которая была навязана иранскому народу из-за авантюризма и подстрекательства со стороны израильского правительства", - заявил Пезешкиан.
В разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов к "решению вопросов" с Соединенными Штатами.
В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "достиг исторической победы", которая останется для будущих поколений после 12-дневного конфликта с Ираном.
В обращении к нации Нетаньяху сказал, что Израиль ликвидировал то, что он назвал экзистенциальной ядерной угрозой для государства, а также уничтожил тысячи иранских баллистических ракет.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не возобновит переговоры с США, пока продолжается "агрессия" против его страны.
В интервью СМИ он отметил, что Иран получил уведомление от США и передал "необходимые ответы" через посредников и косвенные каналы.
Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.
В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.
Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. Вследствие атаки есть погибшие.
Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.
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М-да... Країна міфів... Рашці ще вчитися та вчитися. Хоча й вони теж років 10 тому знайшли на Сонці написи російською мовою! Не жартую - можна загуглити!
Есть надписи на русском языке"
(навіть на Сонці).
Цікаво, чи знайшли вони на Сонці русские березки?
А берьозкі на Сонці знайдуть, якщо Величний та Жахливий Пу дасть наказ! А як же ж! Два дебіла - Пуйло та Пухло - це сила! 🤪
ждем рaундa 2
Фактически, по состоянию на 24 июня 2025, продвижение Ирана к ядерной бомбе приостановлено, но не прекращено.
Задержка участия США в неделю и, отдельно, предупреждение за двое суток до удара, позволили Ирану перепрятать около 600 кг обогащенного до 60% U235. Это еще не пригодные для бомбы 90%, но уже далеко и не энергетические 2-5%.
Вопрос только в том, сколько времени потребуется Ирану, чтобы сделать этот шаг. Всё зависит от того, сколько центрифуг и других мощностей, необходимых для получения металлического урана взрывного обогащения осталось у Ирана во-первых, а во-вторых, окажет ли Ирану помощь Китай и, скажем, Пакистан. Почему бы и нет, собственно?
Вообще же, пойдет теперь Иран на формальную ядерную сделку с Трампом или нет - вопрос открытый. Может и пойти, на указанный выше срок, а может и нет, мотивируя это отсутствием предмета переговоров: «вы же сами всё разбомбили!», и тогда США придется либо соглашаться с такой постановкой вопроса, либо признавать, что разбомбили очень далеко не всё, и делать вид, что всё в порядке.
Можно ли, хотя бы, говорить о том, что Трамп мощным ударом прекратил войну? Нет, конечно. Приостановил, хватая Израиль за руки после нанесения удара по Фордо: «хватит, хватит - всё уже разбомбили, астанавитесь и не реагируйте на провокации, «будьте выше этого».
Теперь товарищ Трамп повесит себе на грудь заслуженные медальки «миротворец» и «победитель Ирана» и будет лосниться от счастья. Молодец, спасибо.
Однако, в целом, ситуация в регионе осталась прежней. Цель Исламской республики Иран, согласно шиитским религиозным концепциям - добиться пришествия «скрытого имама Махди» - не изменилась, да и не могла измениться.
А для этого, по тем же религиозным догмам, должно быть устранено препятствие в виде существования Израиля. Обсуждать отказ Ирана от этого бессмысленно, тут речь идет про базовые религиозные принципы, основу существования шиитского течения в исламе, как такового.
Поэтому, в любом случае, обсуждать можно только величину отсрочки, какие цифры скрывает формулировка «несколько лет», но это никак не больше семи лет (согласно религиозным нормам ислама). Тем более, что: «Иран разработал план для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе». Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Так что пока в Тегеране сидит режим безумных аятолл - мира между Израилем и Ираном быть не может. Нравится это кому-то или нет - это так, потому что это так.
Илья Вайцман
Всі "виграли", ніхто непрограв, трам-пам-памп маладец, а "увесь світ" з "театру" перетворився у (ОЙ)бане ШАПІТО...
"Чемпіон міра і акрєстностєй"....
- А чого весь в синяках?
- А шоб не лізли.