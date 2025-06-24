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Новости Прекращение огня между Израилем и Ираном
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Президент Ирана Пезешкиан объявил "историческую победу" в войне с Израилем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран добился "исторической победы" после 12-дневной войны, "объявленной" Израилем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в обращении к нации, цитирует телеканал CNN.

"После отважного сопротивления вашего великого народа, который творит историю, мы стали свидетелями прекращения огня и завершения 12-дневной войны, которая была навязана иранскому народу из-за авантюризма и подстрекательства со стороны израильского правительства", - заявил Пезешкиан.

В разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов к "решению вопросов" с Соединенными Штатами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США снова выдвинули резолюцию об импичменте Трампа: на этот раз из-за ударов по Ирану

В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "достиг исторической победы", которая останется для будущих поколений после 12-дневного конфликта с Ираном.

В обращении к нации Нетаньяху сказал, что Израиль ликвидировал то, что он назвал экзистенциальной ядерной угрозой для государства, а также уничтожил тысячи иранских баллистических ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху: Израиль разворачивает самолеты домой. Никто не пострадает

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не возобновит переговоры с США, пока продолжается "агрессия" против его страны.

В интервью СМИ он отметил, что Иран получил уведомление от США и передал "необходимые ответы" через посредников и косвенные каналы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недоволен Ираном, и особенно недоволен Израилем, они нарушили перемирие, - Трамп (обновлено)

Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.

В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. Вследствие атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху: Израиль разворачивает самолеты домой. Никто не пострадает

Автор: 

Израиль (2064) Иран (2041) Нетаньяху Биньямин (198)


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Топ комментарии
+42
Трампон переміг, Ізраель переміг, Іран переміг
Власне дурдом.
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24.06.2025 22:57 Ответить
+31
Авіації капець, ППО капець, РЛС капець, заводи та склади знищено, ядерні об'єкти знищено, верхівку КСІР знищено, верхівку поліції знищено.

Ізраїль виїбав Іран, як хотів. Але це перемога Ірану. 😉
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24.06.2025 22:59 Ответить
+27
Все победили и хорошо. Главное на этом закончить.
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24.06.2025 22:57 Ответить
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Пезешкіян - художник. Він так бачить. І Нетаньяху художник. Він бачить так. І головний у цій трійці передвижників Трамп - теж виявляється художник. Той - цілий Пікассо. І світ бачить так, як ніхто інший. Маю на увазі за межами палати.
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24.06.2025 23:30 Ответить
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25.06.2025 10:49 Ответить
Коли московсько-українська війна закінчиться, всі теж оголосять себе переможцями. Питання тільки, як ці переможці будуть виглядати на географічних картах.
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24.06.2025 23:31 Ответить
Ну так никто не скажет что он проиграл. В Иране это называют стратегическим терпением Ирана.
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24.06.2025 23:35 Ответить
кацапия по любому проиграет - так как ей придется выплачивать сотню лет репарации Укарине и удовлетворять судебные иски украинцев за нанесенный ущерб - рашка страна ИЗГОЙ на долгие годы
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24.06.2025 23:51 Ответить
Тодi вже будемо боротися з Гуголь-мап як за Крим, а не з роiсею! 😁
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24.06.2025 23:56 Ответить
Ти чого тішилися, з того, що України може стати менше ?
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25.06.2025 08:20 Ответить
Я читав, що у КНДР громадянам оголосили про успішний політ на Сонце.
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24.06.2025 23:32 Ответить
Ну так если на ЧМ по футболу в финале у Бразилии 3:0 выиграли, то можно и на Солнце.
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25.06.2025 03:11 Ответить
А шо тут такого? Вони ж вночі летіли, щоб не згоріти. )
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25.06.2025 06:49 Ответить
Та це ж було років 10 тому! І, що цікаво, ніхто цей рекорд не зміг повторити - навіть США. Ой, що я таке кажу?! Північна Корея давно перемогла Штати, зробила американців своїми рабами і тепер злегка та іноді підгодовує, щоб ті з голоду не передохли!
М-да... Країна міфів... Рашці ще вчитися та вчитися. Хоча й вони теж років 10 тому знайшли на Сонці написи російською мовою! Не жартую - можна загуглити!
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25.06.2025 09:17 Ответить
"В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке"
(навіть на Сонці).

Цікаво, чи знайшли вони на Сонці русские березки?
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25.06.2025 23:34 Ответить
Ви таки будете сміятися, але у Парижі (і не тільки в туалеті) яких тільки кириличних літер немає! Ну й сакраментальних теж вистачає... 😜
А берьозкі на Сонці знайдуть, якщо Величний та Жахливий Пу дасть наказ! А як же ж! Два дебіла - Пуйло та Пухло - це сила! 🤪
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26.06.2025 11:57 Ответить
За що б не бралося руде брехло, там виходить новий анекдот про Гамерику і її «вєлічіє»!
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24.06.2025 23:55 Ответить
Браво клепай медали!
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25.06.2025 00:43 Ответить
Окуєнно! Браво!
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25.06.2025 01:43 Ответить
*****, де тут вихід, з мене хватить)))
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25.06.2025 01:45 Ответить
От так от. Еще одни пабедабесные. Их сливные бачки каждый день Израиль уничтожают, ну, как вечерний мудозвон каждый день долбит ядреной бонбой Берлин, Париж и Лондон.
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25.06.2025 03:08 Ответить
"Іран не відмовляється від своєї ядерної програми", шах і мат вам американці!
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25.06.2025 04:08 Ответить
А в Кремлі "кусають лікті"... Бо якщо Іран збережеться під владою аятолл - то виставить кацапам рахунки за поставлені "шахєди", балістичні ракети і артснаряди. А також почнуть вимагать поставок Су-35-х, та с-300/400, за які вже гроші заплачені, і які повинні були прибуть до Ірану вже "вчора"...
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25.06.2025 04:48 Ответить
Не мали дурниць...РАША стільки ввалила в персів грошей, ракет, фахівців, збагаченого урану, ядерних розробок, що вони Вінні будуть рашистам до кінця існування...
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25.06.2025 12:08 Ответить
А ПЕРСИ в РФ скільки ввалили?
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25.06.2025 12:19 Ответить
в первом рaунде победили все: боец1, боец2 и рефери которвый в ъ ** aл бойцу2 пaру рaз.

ждем рaундa 2
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25.06.2025 05:36 Ответить
Товарищ Трамп всё-таки продал Израиль за «сделку»

Фактически, по состоянию на 24 июня 2025, продвижение Ирана к ядерной бомбе приостановлено, но не прекращено.

Задержка участия США в неделю и, отдельно, предупреждение за двое суток до удара, позволили Ирану перепрятать около 600 кг обогащенного до 60% U235. Это еще не пригодные для бомбы 90%, но уже далеко и не энергетические 2-5%.

Вопрос только в том, сколько времени потребуется Ирану, чтобы сделать этот шаг. Всё зависит от того, сколько центрифуг и других мощностей, необходимых для получения металлического урана взрывного обогащения осталось у Ирана во-первых, а во-вторых, окажет ли Ирану помощь Китай и, скажем, Пакистан. Почему бы и нет, собственно?

Вообще же, пойдет теперь Иран на формальную ядерную сделку с Трампом или нет - вопрос открытый. Может и пойти, на указанный выше срок, а может и нет, мотивируя это отсутствием предмета переговоров: «вы же сами всё разбомбили!», и тогда США придется либо соглашаться с такой постановкой вопроса, либо признавать, что разбомбили очень далеко не всё, и делать вид, что всё в порядке.

Можно ли, хотя бы, говорить о том, что Трамп мощным ударом прекратил войну? Нет, конечно. Приостановил, хватая Израиль за руки после нанесения удара по Фордо: «хватит, хватит - всё уже разбомбили, астанавитесь и не реагируйте на провокации, «будьте выше этого».

Теперь товарищ Трамп повесит себе на грудь заслуженные медальки «миротворец» и «победитель Ирана» и будет лосниться от счастья. Молодец, спасибо.

Однако, в целом, ситуация в регионе осталась прежней. Цель Исламской республики Иран, согласно шиитским религиозным концепциям - добиться пришествия «скрытого имама Махди» - не изменилась, да и не могла измениться.

А для этого, по тем же религиозным догмам, должно быть устранено препятствие в виде существования Израиля. Обсуждать отказ Ирана от этого бессмысленно, тут речь идет про базовые религиозные принципы, основу существования шиитского течения в исламе, как такового.

Поэтому, в любом случае, обсуждать можно только величину отсрочки, какие цифры скрывает формулировка «несколько лет», но это никак не больше семи лет (согласно религиозным нормам ислама). Тем более, что: «Иран разработал план для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе». Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Так что пока в Тегеране сидит режим безумных аятолл - мира между Израилем и Ираном быть не может. Нравится это кому-то или нет - это так, потому что это так.

Илья Вайцман
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25.06.2025 06:21 Ответить
Ну усе цілком логічно...
Всі "виграли", ніхто непрограв, трам-пам-памп маладец, а "увесь світ" з "театру" перетворився у (ОЙ)бане ШАПІТО...
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25.06.2025 06:47 Ответить
Нобелівську премію миру вже виготовляють для найвеличнішого політика ********** і всіх минулих та майбутніх поколінь
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25.06.2025 13:45 Ответить
Ага...
"Чемпіон міра і акрєстностєй"....
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25.06.2025 16:42 Ответить
- Я переміг!
- А чого весь в синяках?
- А шоб не лізли.
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25.06.2025 06:51 Ответить
Совершенно верно,режим фанатиков устрял,а значит победа за айраном,кроме того выяснилось,что военные и психологические возможности Израиля и США очень ограничены,а значит наличие яо у айрана в будущем неизбежно.
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25.06.2025 07:11 Ответить
Обломилось вам кацапам з нафтою, да? Тепер ще й перед всім світом як кидали нечисленних союзничків виглядаєте. Гєгємон євразії, нє іначє
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25.06.2025 13:47 Ответить
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25.06.2025 07:26 Ответить
Правильно, так роблять розумні люди, обоє переможці, немає переможених
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25.06.2025 08:05 Ответить
В Ірако-Іранській війні також обидві сторони оголосили про свою перемогу
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25.06.2025 13:53 Ответить
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25.06.2025 08:31 Ответить
Все вірно - всі перемогли. За тисячоліття нічого не змінилось - якщо немає нокауту - кожен заявляє про свою перемогу.
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25.06.2025 09:34 Ответить
верховний хряк усіх північних корейців наказав оголосити по тв що космонавт кндр був на СОНЦІ . а збірна кндр виграла кубок світу з футболу . всі чучхеісти прославляли сина сонця хряка кіма і гуртом ридали від щастя . завтра аятола оголосить перемогу над сша і увесь іран буде радіти
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25.06.2025 09:37 Ответить
П-пропаганда
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25.06.2025 09:42 Ответить
Ідеальний розклад у війні... коли всі перемогли.
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25.06.2025 13:02 Ответить
Потрібно номінувати їх на Премію миру
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25.06.2025 13:54 Ответить
Єдині, хто програв - москалі. Бо, на фоні "крайнєй обєспокоєності", їм дуже треба був затяжний конфлікт на Близькому Сході, з перекриттям Ормузької протоки та стрибком цін на нафту. І срати вони хотіли на Іран - на даному етапі їм був потрібен Іран у затяжній війні.
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25.06.2025 14:20 Ответить
репрессии коснуться всех, эти обезьяны казнят каждого десятого
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25.06.2025 19:47 Ответить
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