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Новини Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
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Президент Ірану Пезешкіан оголосив "історичну перемогу" у війні з Ізраїлем

Президент Ірану Масуд Пезешкіан

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран домігся "історичної перемоги" після 12-денної війни, "оголошеної" Ізраїлем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у зверненні до нації, цитує телеканал CNN.

"Після відважного спротиву вашого великого народу, який творить історію, ми стали свідками припинення вогню та завершення 12-денної війни, яку було нав’язано іранському народові через авантюризм і підбурювання з боку ізраїльського уряду", - заявив Пезешкіан.

У розмові з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом іранський президент наголосив, що Тегеран готовий до "вирішення питань" зі Сполученими Штатами.

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Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "досяг історичної перемоги", яка залишиться для майбутніх поколінь після 12-денного конфлікту з Іраном.

У зверненні до нації Нетаньягу сказав, що Ізраїль ліквідував те, що він назвав екзистенційною ядерною загрозою для держави, а також знищив тисячі іранських балістичних ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поговорив телефоном з Нетаньягу: Ізраїль розвертає літаки додому. Ніхто не постраждає

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не відновить переговори зі США, доки триває "агресія" проти його країни.

В інтерв’ю ЗМІ він зазначив, що Іран отримав повідомлення від США й передав "необхідні відповіді" через посередників і непрямі канали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я незадоволений Іраном, і особливо незадоволений Ізраїлем, вони порушили перемир’я, - Трамп (оновлено)

Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поговорив телефоном з Нетаньягу: Ізраїль розвертає літаки додому. Ніхто не постраждає

Автор: 

Ізраїль (1792) Іран (2296) Нетаньягу Беньямін (186)


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Топ коментарі
+42
Трампон переміг, Ізраель переміг, Іран переміг
Власне дурдом.
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24.06.2025 22:57 Відповісти
+31
Авіації капець, ППО капець, РЛС капець, заводи та склади знищено, ядерні об'єкти знищено, верхівку КСІР знищено, верхівку поліції знищено.

Ізраїль виїбав Іран, як хотів. Але це перемога Ірану. 😉
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24.06.2025 22:59 Відповісти
+27
Все победили и хорошо. Главное на этом закончить.
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24.06.2025 22:57 Відповісти
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Пезешкіян - художник. Він так бачить. І Нетаньяху художник. Він бачить так. І головний у цій трійці передвижників Трамп - теж виявляється художник. Той - цілий Пікассо. І світ бачить так, як ніхто інший. Маю на увазі за межами палати.
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24.06.2025 23:30 Відповісти
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25.06.2025 10:49 Відповісти
Коли московсько-українська війна закінчиться, всі теж оголосять себе переможцями. Питання тільки, як ці переможці будуть виглядати на географічних картах.
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24.06.2025 23:31 Відповісти
Ну так никто не скажет что он проиграл. В Иране это называют стратегическим терпением Ирана.
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24.06.2025 23:35 Відповісти
кацапия по любому проиграет - так как ей придется выплачивать сотню лет репарации Укарине и удовлетворять судебные иски украинцев за нанесенный ущерб - рашка страна ИЗГОЙ на долгие годы
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24.06.2025 23:51 Відповісти
Тодi вже будемо боротися з Гуголь-мап як за Крим, а не з роiсею! 😁
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24.06.2025 23:56 Відповісти
Ти чого тішилися, з того, що України може стати менше ?
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25.06.2025 08:20 Відповісти
Я читав, що у КНДР громадянам оголосили про успішний політ на Сонце.
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24.06.2025 23:32 Відповісти
Ну так если на ЧМ по футболу в финале у Бразилии 3:0 выиграли, то можно и на Солнце.
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25.06.2025 03:11 Відповісти
А шо тут такого? Вони ж вночі летіли, щоб не згоріти. )
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25.06.2025 06:49 Відповісти
Та це ж було років 10 тому! І, що цікаво, ніхто цей рекорд не зміг повторити - навіть США. Ой, що я таке кажу?! Північна Корея давно перемогла Штати, зробила американців своїми рабами і тепер злегка та іноді підгодовує, щоб ті з голоду не передохли!
М-да... Країна міфів... Рашці ще вчитися та вчитися. Хоча й вони теж років 10 тому знайшли на Сонці написи російською мовою! Не жартую - можна загуглити!
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25.06.2025 09:17 Відповісти
"В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке"
(навіть на Сонці).

Цікаво, чи знайшли вони на Сонці русские березки?
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25.06.2025 23:34 Відповісти
Ви таки будете сміятися, але у Парижі (і не тільки в туалеті) яких тільки кириличних літер немає! Ну й сакраментальних теж вистачає... 😜
А берьозкі на Сонці знайдуть, якщо Величний та Жахливий Пу дасть наказ! А як же ж! Два дебіла - Пуйло та Пухло - це сила! 🤪
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26.06.2025 11:57 Відповісти
За що б не бралося руде брехло, там виходить новий анекдот про Гамерику і її «вєлічіє»!
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24.06.2025 23:55 Відповісти
Браво клепай медали!
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25.06.2025 00:43 Відповісти
Окуєнно! Браво!
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25.06.2025 01:43 Відповісти
*****, де тут вихід, з мене хватить)))
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25.06.2025 01:45 Відповісти
От так от. Еще одни пабедабесные. Их сливные бачки каждый день Израиль уничтожают, ну, как вечерний мудозвон каждый день долбит ядреной бонбой Берлин, Париж и Лондон.
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25.06.2025 03:08 Відповісти
"Іран не відмовляється від своєї ядерної програми", шах і мат вам американці!
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25.06.2025 04:08 Відповісти
А в Кремлі "кусають лікті"... Бо якщо Іран збережеться під владою аятолл - то виставить кацапам рахунки за поставлені "шахєди", балістичні ракети і артснаряди. А також почнуть вимагать поставок Су-35-х, та с-300/400, за які вже гроші заплачені, і які повинні були прибуть до Ірану вже "вчора"...
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25.06.2025 04:48 Відповісти
Не мали дурниць...РАША стільки ввалила в персів грошей, ракет, фахівців, збагаченого урану, ядерних розробок, що вони Вінні будуть рашистам до кінця існування...
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25.06.2025 12:08 Відповісти
А ПЕРСИ в РФ скільки ввалили?
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25.06.2025 12:19 Відповісти
в первом рaунде победили все: боец1, боец2 и рефери которвый в ъ ** aл бойцу2 пaру рaз.

ждем рaундa 2
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25.06.2025 05:36 Відповісти
Товарищ Трамп всё-таки продал Израиль за «сделку»

Фактически, по состоянию на 24 июня 2025, продвижение Ирана к ядерной бомбе приостановлено, но не прекращено.

Задержка участия США в неделю и, отдельно, предупреждение за двое суток до удара, позволили Ирану перепрятать около 600 кг обогащенного до 60% U235. Это еще не пригодные для бомбы 90%, но уже далеко и не энергетические 2-5%.

Вопрос только в том, сколько времени потребуется Ирану, чтобы сделать этот шаг. Всё зависит от того, сколько центрифуг и других мощностей, необходимых для получения металлического урана взрывного обогащения осталось у Ирана во-первых, а во-вторых, окажет ли Ирану помощь Китай и, скажем, Пакистан. Почему бы и нет, собственно?

Вообще же, пойдет теперь Иран на формальную ядерную сделку с Трампом или нет - вопрос открытый. Может и пойти, на указанный выше срок, а может и нет, мотивируя это отсутствием предмета переговоров: «вы же сами всё разбомбили!», и тогда США придется либо соглашаться с такой постановкой вопроса, либо признавать, что разбомбили очень далеко не всё, и делать вид, что всё в порядке.

Можно ли, хотя бы, говорить о том, что Трамп мощным ударом прекратил войну? Нет, конечно. Приостановил, хватая Израиль за руки после нанесения удара по Фордо: «хватит, хватит - всё уже разбомбили, астанавитесь и не реагируйте на провокации, «будьте выше этого».

Теперь товарищ Трамп повесит себе на грудь заслуженные медальки «миротворец» и «победитель Ирана» и будет лосниться от счастья. Молодец, спасибо.

Однако, в целом, ситуация в регионе осталась прежней. Цель Исламской республики Иран, согласно шиитским религиозным концепциям - добиться пришествия «скрытого имама Махди» - не изменилась, да и не могла измениться.

А для этого, по тем же религиозным догмам, должно быть устранено препятствие в виде существования Израиля. Обсуждать отказ Ирана от этого бессмысленно, тут речь идет про базовые религиозные принципы, основу существования шиитского течения в исламе, как такового.

Поэтому, в любом случае, обсуждать можно только величину отсрочки, какие цифры скрывает формулировка «несколько лет», но это никак не больше семи лет (согласно религиозным нормам ислама). Тем более, что: «Иран разработал план для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе». Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Так что пока в Тегеране сидит режим безумных аятолл - мира между Израилем и Ираном быть не может. Нравится это кому-то или нет - это так, потому что это так.

Илья Вайцман
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25.06.2025 06:21 Відповісти
Ну усе цілком логічно...
Всі "виграли", ніхто непрограв, трам-пам-памп маладец, а "увесь світ" з "театру" перетворився у (ОЙ)бане ШАПІТО...
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25.06.2025 06:47 Відповісти
Нобелівську премію миру вже виготовляють для найвеличнішого політика ********** і всіх минулих та майбутніх поколінь
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25.06.2025 13:45 Відповісти
Ага...
"Чемпіон міра і акрєстностєй"....
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25.06.2025 16:42 Відповісти
- Я переміг!
- А чого весь в синяках?
- А шоб не лізли.
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25.06.2025 06:51 Відповісти
Совершенно верно,режим фанатиков устрял,а значит победа за айраном,кроме того выяснилось,что военные и психологические возможности Израиля и США очень ограничены,а значит наличие яо у айрана в будущем неизбежно.
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25.06.2025 07:11 Відповісти
Обломилось вам кацапам з нафтою, да? Тепер ще й перед всім світом як кидали нечисленних союзничків виглядаєте. Гєгємон євразії, нє іначє
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25.06.2025 13:47 Відповісти
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25.06.2025 07:26 Відповісти
Правильно, так роблять розумні люди, обоє переможці, немає переможених
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25.06.2025 08:05 Відповісти
В Ірако-Іранській війні також обидві сторони оголосили про свою перемогу
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25.06.2025 13:53 Відповісти
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25.06.2025 08:31 Відповісти
Все вірно - всі перемогли. За тисячоліття нічого не змінилось - якщо немає нокауту - кожен заявляє про свою перемогу.
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25.06.2025 09:34 Відповісти
верховний хряк усіх північних корейців наказав оголосити по тв що космонавт кндр був на СОНЦІ . а збірна кндр виграла кубок світу з футболу . всі чучхеісти прославляли сина сонця хряка кіма і гуртом ридали від щастя . завтра аятола оголосить перемогу над сша і увесь іран буде радіти
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25.06.2025 09:37 Відповісти
П-пропаганда
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25.06.2025 09:42 Відповісти
Ідеальний розклад у війні... коли всі перемогли.
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25.06.2025 13:02 Відповісти
Потрібно номінувати їх на Премію миру
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25.06.2025 13:54 Відповісти
Єдині, хто програв - москалі. Бо, на фоні "крайнєй обєспокоєності", їм дуже треба був затяжний конфлікт на Близькому Сході, з перекриттям Ормузької протоки та стрибком цін на нафту. І срати вони хотіли на Іран - на даному етапі їм був потрібен Іран у затяжній війні.
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25.06.2025 14:20 Відповісти
репрессии коснуться всех, эти обезьяны казнят каждого десятого
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25.06.2025 19:47 Відповісти
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