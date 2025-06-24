Президент Ірану Пезешкіан оголосив "історичну перемогу" у війні з Ізраїлем
Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран домігся "історичної перемоги" після 12-денної війни, "оголошеної" Ізраїлем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у зверненні до нації, цитує телеканал CNN.
"Після відважного спротиву вашого великого народу, який творить історію, ми стали свідками припинення вогню та завершення 12-денної війни, яку було нав’язано іранському народові через авантюризм і підбурювання з боку ізраїльського уряду", - заявив Пезешкіан.
У розмові з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом іранський президент наголосив, що Тегеран готовий до "вирішення питань" зі Сполученими Штатами.
Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "досяг історичної перемоги", яка залишиться для майбутніх поколінь після 12-денного конфлікту з Іраном.
У зверненні до нації Нетаньягу сказав, що Ізраїль ліквідував те, що він назвав екзистенційною ядерною загрозою для держави, а також знищив тисячі іранських балістичних ракет.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не відновить переговори зі США, доки триває "агресія" проти його країни.
В інтерв’ю ЗМІ він зазначив, що Іран отримав повідомлення від США й передав "необхідні відповіді" через посередників і непрямі канали.
Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.
У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.
Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.
Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.
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М-да... Країна міфів... Рашці ще вчитися та вчитися. Хоча й вони теж років 10 тому знайшли на Сонці написи російською мовою! Не жартую - можна загуглити!
Есть надписи на русском языке"
(навіть на Сонці).
Цікаво, чи знайшли вони на Сонці русские березки?
А берьозкі на Сонці знайдуть, якщо Величний та Жахливий Пу дасть наказ! А як же ж! Два дебіла - Пуйло та Пухло - це сила! 🤪
ждем рaундa 2
Фактически, по состоянию на 24 июня 2025, продвижение Ирана к ядерной бомбе приостановлено, но не прекращено.
Задержка участия США в неделю и, отдельно, предупреждение за двое суток до удара, позволили Ирану перепрятать около 600 кг обогащенного до 60% U235. Это еще не пригодные для бомбы 90%, но уже далеко и не энергетические 2-5%.
Вопрос только в том, сколько времени потребуется Ирану, чтобы сделать этот шаг. Всё зависит от того, сколько центрифуг и других мощностей, необходимых для получения металлического урана взрывного обогащения осталось у Ирана во-первых, а во-вторых, окажет ли Ирану помощь Китай и, скажем, Пакистан. Почему бы и нет, собственно?
Вообще же, пойдет теперь Иран на формальную ядерную сделку с Трампом или нет - вопрос открытый. Может и пойти, на указанный выше срок, а может и нет, мотивируя это отсутствием предмета переговоров: «вы же сами всё разбомбили!», и тогда США придется либо соглашаться с такой постановкой вопроса, либо признавать, что разбомбили очень далеко не всё, и делать вид, что всё в порядке.
Можно ли, хотя бы, говорить о том, что Трамп мощным ударом прекратил войну? Нет, конечно. Приостановил, хватая Израиль за руки после нанесения удара по Фордо: «хватит, хватит - всё уже разбомбили, астанавитесь и не реагируйте на провокации, «будьте выше этого».
Теперь товарищ Трамп повесит себе на грудь заслуженные медальки «миротворец» и «победитель Ирана» и будет лосниться от счастья. Молодец, спасибо.
Однако, в целом, ситуация в регионе осталась прежней. Цель Исламской республики Иран, согласно шиитским религиозным концепциям - добиться пришествия «скрытого имама Махди» - не изменилась, да и не могла измениться.
А для этого, по тем же религиозным догмам, должно быть устранено препятствие в виде существования Израиля. Обсуждать отказ Ирана от этого бессмысленно, тут речь идет про базовые религиозные принципы, основу существования шиитского течения в исламе, как такового.
Поэтому, в любом случае, обсуждать можно только величину отсрочки, какие цифры скрывает формулировка «несколько лет», но это никак не больше семи лет (согласно религиозным нормам ислама). Тем более, что: «Иран разработал план для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе». Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Так что пока в Тегеране сидит режим безумных аятолл - мира между Израилем и Ираном быть не может. Нравится это кому-то или нет - это так, потому что это так.
Илья Вайцман
Всі "виграли", ніхто непрограв, трам-пам-памп маладец, а "увесь світ" з "театру" перетворився у (ОЙ)бане ШАПІТО...
"Чемпіон міра і акрєстностєй"....
- А чого весь в синяках?
- А шоб не лізли.