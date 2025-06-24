Президент Ірану Пезешкіан оголосив "історичну перемогу" у війні з Ізраїлем

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран домігся "історичної перемоги" після 12-денної війни, "оголошеної" Ізраїлем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у зверненні до нації, цитує телеканал CNN.

"Після відважного спротиву вашого великого народу, який творить історію, ми стали свідками припинення вогню та завершення 12-денної війни, яку було нав’язано іранському народові через авантюризм і підбурювання з боку ізраїльського уряду", - заявив Пезешкіан.

У розмові з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом іранський президент наголосив, що Тегеран готовий до "вирішення питань" зі Сполученими Штатами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США знову висунули резолюцію про імпічмент Трампа: цього разу через удари по Іран

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "досяг історичної перемоги", яка залишиться для майбутніх поколінь після 12-денного конфлікту з Іраном.

У зверненні до нації Нетаньягу сказав, що Ізраїль ліквідував те, що він назвав екзистенційною ядерною загрозою для держави, а також знищив тисячі іранських балістичних ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поговорив телефоном з Нетаньягу: Ізраїль розвертає літаки додому. Ніхто не постраждає

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не відновить переговори зі США, доки триває "агресія" проти його країни.

В інтерв’ю ЗМІ він зазначив, що Іран отримав повідомлення від США й передав "необхідні відповіді" через посередників і непрямі канали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я незадоволений Іраном, і особливо незадоволений Ізраїлем, вони порушили перемир’я, - Трамп (оновлено)

Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поговорив телефоном з Нетаньягу: Ізраїль розвертає літаки додому. Ніхто не постраждає