За даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму, - CNN

Дані розвідки США не підтверджують, що удари по Ірану 22 червня знищили ядерну програму країни.

Про це пише CNN з посиланням на первинну оцінку американської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удари ймовірно відкинули розвиток програми на кілька місяців.

В оцінці йдеться, що удари США не змогли повністю знищити центрифуги та високозбагачений уран на іранських ядерних обʼєктах.

Здебільшого, за даними джерел CNN, удари серйозно пошкодили лише надземні споруди, зокрема енергетичну інфраструктуру об'єктів та будівлі, що використовувалися для перетворення урану на матеріал для виготовлення бомб.

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Ще два джерела CNN зазначили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені. Одне з них сказало, що іранські центрифуги в основному "не пошкоджені".

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що розвідувальна служба Пентагону справді провела первинну оцінку наслідків ударів по Ірану, але заявила, що вона "абсолютно неправильна".

"Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа і дискредитувати відважних пілотів-винищувачів, які виконали бездоганну місію з знищення ядерної програми Ірану", – заявила Левітт CNN.

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Нагадаємо в ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.