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Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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За даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму, - CNN

Чи знищили авіаудари США ядерну програму Ірану

Дані розвідки США не підтверджують, що удари по Ірану 22 червня знищили ядерну програму країни.

Про це пише CNN з посиланням на первинну оцінку американської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удари ймовірно відкинули розвиток програми на кілька місяців.

В оцінці йдеться, що удари США не змогли повністю знищити центрифуги та високозбагачений уран на іранських ядерних обʼєктах.

Здебільшого, за даними джерел CNN, удари серйозно пошкодили лише надземні споруди, зокрема енергетичну інфраструктуру об'єктів та будівлі, що використовувалися для перетворення урану на матеріал для виготовлення бомб.

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Ще два джерела CNN зазначили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені. Одне з них сказало, що іранські центрифуги в основному "не пошкоджені".

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що розвідувальна служба Пентагону справді провела первинну оцінку наслідків ударів по Ірану, але заявила, що вона "абсолютно неправильна".

"Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа і дискредитувати відважних пілотів-винищувачів, які виконали бездоганну місію з знищення ядерної програми Ірану", – заявила Левітт CNN.

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Нагадаємо в ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Автор: 

Іран (2296) США (23598)


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Топ коментарі
+19
Трамп не довіряє своїй розвідці, Трамп довіряє Путлеру.
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24.06.2025 23:33 Відповісти
+17
звісно що трампон як завжди
збрехав
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24.06.2025 23:30 Відповісти
+10
Тільки не кажіть це рудому недоумку, він "в свойому мозоку вже закінчив війну" (якщо що, це пряма цитата зеленого довбограя десь наприкінці 2019 року)
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24.06.2025 23:33 Відповісти
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ну давайте це буде або...
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26.06.2025 19:19 Відповісти
Не 3,14здить, ПЕРЕМОГА Трамном вже оголошена все інше ІПСО бородатих рушників, смердючих росіянців а можливо і порохоботів. І взагалі, як шо хтось у цьому винен то це Порошенко і як шоб Трамп буб би президентом корпорації Roshen то такого би не сталось .
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25.06.2025 06:06 Відповісти
Товарищ Трамп всё-таки продал Израиль за «сделку»

Фактически, по состоянию на 24 июня 2025, продвижение Ирана к ядерной бомбе приостановлено, но не прекращено.

Задержка участия США в неделю и, отдельно, предупреждение за двое суток до удара, позволили Ирану перепрятать около 600 кг обогащенного до 60% U235. Это еще не пригодные для бомбы 90%, но уже далеко и не энергетические 2-5%.

Вопрос только в том, сколько времени потребуется Ирану, чтобы сделать этот шаг. Всё зависит от того, сколько центрифуг и других мощностей, необходимых для получения металлического урана взрывного обогащения осталось у Ирана во-первых, а во-вторых, окажет ли Ирану помощь Китай и, скажем, Пакистан. Почему бы и нет, собственно?

Вообще же, пойдет теперь Иран на формальную ядерную сделку с Трампом или нет - вопрос открытый. Может и пойти, на указанный выше срок, а может и нет, мотивируя это отсутствием предмета переговоров: «вы же сами всё разбомбили!», и тогда США придется либо соглашаться с такой постановкой вопроса, либо признавать, что разбомбили очень далеко не всё, и делать вид, что всё в порядке.

Можно ли, хотя бы, говорить о том, что Трамп мощным ударом прекратил войну? Нет, конечно. Приостановил, хватая Израиль за руки после нанесения удара по Фордо: «хватит, хватит - всё уже разбомбили, астанавитесь и не реагируйте на провокации, «будьте выше этого».

Теперь товарищ Трамп повесит себе на грудь заслуженные медальки «миротворец» и «победитель Ирана» и будет лосниться от счастья. Молодец, спасибо.

Однако, в целом, ситуация в регионе осталась прежней. Цель Исламской республики Иран, согласно шиитским религиозным концепциям - добиться пришествия «скрытого имама Махди» - не изменилась, да и не могла измениться.

А для этого, по тем же религиозным догмам, должно быть устранено препятствие в виде существования Израиля. Обсуждать отказ Ирана от этого бессмысленно, тут речь идет про базовые религиозные принципы, основу существования шиитского течения в исламе, как такового.

Поэтому, в любом случае, обсуждать можно только величину отсрочки, какие цифры скрывает формулировка «несколько лет», но это никак не больше семи лет (согласно религиозным нормам ислама). Тем более, что: «Иран разработал план для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе». Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Так что пока в Тегеране сидит режим безумных аятолл - мира между Израилем и Ираном быть не может. Нравится это кому-то или нет - это так, потому что это так.

Илья Вайцман
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25.06.2025 06:14 Відповісти
Браво! Илья, тут не добавить, не убавить. Верно все. Иран не откажется ни от цели уничтожения Израиля, ни от ядерной программы, как не может он отказаться и от ислама.
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25.06.2025 12:13 Відповісти
Ірина, не кіпешуйте , по перше, ці 600кг це газ , по друге, їх досі ніхто не бачив , . Додам ще , зараз у Ірана не має, обладнання щоб переробити газ в потрібний для зброї уран . Цей газ дуже важко сховати
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25.06.2025 12:44 Відповісти
Браво! було б , якби Ізраїль дозволив МАГАТЕ проінспектувати свої ядерні об'єкти, хоч вимагає цього від Ірану. Політика подвійних стандартів Ізраїлю ні до чого хорошого не приведе. По мірі невпинного ослаблення США буде зменщуватися і підтримка Ізраїля, що в кінці приведе до летального для Ізраїлю кінця.
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25.06.2025 12:46 Відповісти
Можна підтвердити, що Ізраїль колись погрожував знищити країну Іран ??
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25.06.2025 14:09 Відповісти
Ізраїль ніколи не погрожував знищити Іран, але він робить це зпідтишка і методично, знищуючи військових, вчених-ядерщиків і політичних діячів. В Талмуді записано: "кращого гоя вбий", ось Ізраїль і діє точно згідно Талмуду.
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26.06.2025 07:52 Відповісти
В законах Ірану записано - знищення Ізраїлю.

Ізраїль знищує нападників. Єгипет вже заспокоївся. ОАЕ, теж. Сирія на шляху. Ліван - після ліквідації іранських проксі.
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26.06.2025 19:00 Відповісти
Как оказалось что когда нужно в бомбоубежище спускаться раз в день то и не сильно то хочется бомбить Иран, проще просто объявить перемогу.
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25.06.2025 06:43 Відповісти
Для чого спорити? Глянемо за пару місяців, як воно обернеться.
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25.06.2025 07:13 Відповісти
Ну, про вторую амию мира уже знаем, теперь начинает проясняться про первую..
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25.06.2025 07:52 Відповісти
Якщо ціллю було показати як Трамп може блискавично провести маленьку, але показову військову кампанію й досягти чудових результатів… в його уяві, то вона досягнута… після провалу миротворчої місії в Україні, в Ірані - глибока перемога…, якщо вона не глибока, тоді її можна домалювати…, це театр та цирк
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25.06.2025 08:38 Відповісти
70-80% роботи зробили ізраїлітяне
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25.06.2025 14:11 Відповісти
СNN - дерьмократическая помойка для дегенератов. Значит ядерная программа не уничтожена, но они же писали пол года назад что вообще ядерной программы никакой нет, и Иран не хочет бомбу )))

На кого это говнище расчитано? А, хотя вижу хор дегенератов в коментах, наверно на них ))))
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25.06.2025 09:48 Відповісти
Нехай не звіздят , торба блох ,а ні CNN
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25.06.2025 12:36 Відповісти
Хто би сумнівався
Як це кажуть,
мусульмани і буддисти - проблема
мусульмани і сионісти - проблема
мусульмани і християни - проблема
мусульмани і мусульмани - ще більша проблема.
Мусульмани не щасливі в Ірані, Іраку, Марокко, Пакистані, Сирії, Афганістані, ну скрізь у своїх мусульманських країнах.
Проте дуже щасливі вони в Британії, Канаді, США, Італії, Франції, Іспанії, Скандинавських країнах, в Австралії, там де побудований християнський світ, який вони винуватять у своїх нещастях.
.І вони всіляко перетворюють ті країни, в яких їм поки що подобається, в ті, з яких вони втікали.
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25.06.2025 13:44 Відповісти
+5 Можна я законспектую ? Без жартів.
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25.06.2025 14:12 Відповісти
на сйогодні - не бачю в демів жодної людини яка тягне на паровоз.
вони зламалися...
а паровоз без потяга, це пихтіня на місці....
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25.06.2025 19:00 Відповісти
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