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Новини Ядерна програма Ірану
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Трамп анонсував перемовини з Іраном наступного тижня: Можливо, ми підпишемо угоду

Дональд Трамп про перемовини з Іраном

Наступного тижня делегація США матиме зустріч з представниками Ірану. Сторони говоритимуть про потенційну ядерну угоду.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час пресконференції після завершення саміту НАТО в Гаазі, повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми збираємося поговорити з ними наступного тижня, з Іраном. Можливо, ми підпишемо угоду, я не знаю. Як на мене, я не думаю, що це настільки необхідно. Я маю на увазі, що у них була війна, вони воювали, тепер вони повертаються у свій світ", - сказав американський лідер.

Водночас він не вважає таку угоду необхідною.

"Мені байдуже, чи буде угода, чи ні", - сказав Трамп.

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Глава Білого дому заявив, що США проситимуть "те саме, про що ми просили раніше: ми не хочемо ядерної зброї".

"Ми не хочемо ядерної зброї, але ми знищили ядерну програму. Іншими словами - її знищено. Я сказав: "Іран не матиме ядерної зброї". Що ж, ми її підірвали. Її знищено вщент, тож я не надто переймаюся цим. Якби ми отримали якийсь документ - це було б непогано. Ми збираємося зустрітися з ними", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

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Автор: 

Іран (2297) США (23607) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+4
Прекрасні перемовини?
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25.06.2025 21:34 Відповісти
+4
і ...про що ж тоді Угода (сдєлка $$$$$ ), якщо все вже нафіґ знищено? 🤓
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25.06.2025 21:41 Відповісти
+1
Ідіот не інакше.
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25.06.2025 21:39 Відповісти
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Прекрасні перемовини?
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25.06.2025 21:34 Відповісти
Хоче взяти Іран ше теплим
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25.06.2025 21:37 Відповісти
Ідіот не інакше.
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25.06.2025 21:39 Відповісти
Ще й самозакоханий. Буде смішно, якщо Іран завтра шарахне по базах чи кораблях США.
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26.06.2025 00:22 Відповісти
і ...про що ж тоді Угода (сдєлка $$$$$ ), якщо все вже нафіґ знищено? 🤓
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25.06.2025 21:41 Відповісти
А этот все угоди пытается с кем то подаисать. Навязчивая идея барыги...
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25.06.2025 21:43 Відповісти
Это такая у краснова легенда
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26.06.2025 03:39 Відповісти
Иран опозорился конкретно. Нет ни ПВО, ни авиации. На что они вообще рассчитывали, когда пальцы гнули против Израиля. Иран карлик в военном отношении. Типичная восточная сатрапия.
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25.06.2025 22:02 Відповісти
Нужно было думать у кого ПВО и авиацию покупать.
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25.06.2025 22:05 Відповісти
у них є власні розробки ппо, на відосиках дронами знищуються іранські радари ппо.
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25.06.2025 22:14 Відповісти
Кто ж им продаст. На Россию и Китай еврейское лобби давит. Это не так просто, Ирану отовариться современным оружием.
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25.06.2025 22:24 Відповісти
Там полно фанатичных мусульман с братьями по всему миру. А это тот же расходный материал что и у их союзника
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26.06.2025 03:37 Відповісти
Видешь ли показали что стоит твое оружие
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26.06.2025 09:32 Відповісти
Трамп анонсував перемовини з Іраном наступного тижня: Можливо, ми підпишемо угоду
==========================
про корисні копалини?
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25.06.2025 22:20 Відповісти
Іранці нею підітруться зразу, чи все ж вийдуть з кабінету?.
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25.06.2025 23:17 Відповісти
Паралельний світ... І це лідер оплота демократії
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26.06.2025 03:33 Відповісти
А Іран знає про договір? І взагалі про цю зустріч?
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26.06.2025 09:31 Відповісти
 
 