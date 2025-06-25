Трамп анонсував перемовини з Іраном наступного тижня: Можливо, ми підпишемо угоду

Наступного тижня делегація США матиме зустріч з представниками Ірану. Сторони говоритимуть про потенційну ядерну угоду.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час пресконференції після завершення саміту НАТО в Гаазі, повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми збираємося поговорити з ними наступного тижня, з Іраном. Можливо, ми підпишемо угоду, я не знаю. Як на мене, я не думаю, що це настільки необхідно. Я маю на увазі, що у них була війна, вони воювали, тепер вони повертаються у свій світ", - сказав американський лідер.

Водночас він не вважає таку угоду необхідною.

"Мені байдуже, чи буде угода, чи ні", - сказав Трамп.

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Глава Білого дому заявив, що США проситимуть "те саме, про що ми просили раніше: ми не хочемо ядерної зброї".

"Ми не хочемо ядерної зброї, але ми знищили ядерну програму. Іншими словами - її знищено. Я сказав: "Іран не матиме ядерної зброї". Що ж, ми її підірвали. Її знищено вщент, тож я не надто переймаюся цим. Якби ми отримали якийсь документ - це було б непогано. Ми збираємося зустрітися з ними", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

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